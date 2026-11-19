Fórmula 1 GP de Las Vegas
Sainz, sobre el plan de Williams: "No me gusta ser piloto de pruebas los fines de semana"
Williams aprovechará las tres últimas citas de la F1 para preparar el coche de 2027. Sainz entiende la decisión, pero admite lo frustrante que resulta llegar a un gran premio casi sin opciones de puntuar.
Pol Hermoso
Editado: 19 nov 2026, 5:04
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Carlos Sainz, Williams
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
A Carlos Sainz le gusta probar reglajes, darle vueltas a un problema en el simulador y bajarse del coche habiendo aprendido algo. Lo que le cuesta es que ese sea el mejor resultado al que puede aspirar un domingo. Y en Williams han hecho cuentas para las tres últimas carreras de 2026. Con los puntos tan lejos, prefieren dedicar ese tiempo al coche del año que viene.
"No me gusta ser piloto de pruebas en los fines de semana de carrera", dijo Sainz en la rueda de prensa de la FIA del GP de Las Vegas. "La verdad es que disfruto haciendo tests. Probablemente no haya muchos pilotos a los que les guste, pero a mí sí. Me gusta probar distintos reglajes, probar cosas en el simulador. Siempre siento que aprendo mucho. Pero cuando llega un fin de semana de carrera, lo que me apetece es ganar y pelear por buenos resultados. Y este año no ha habido nada de eso".
Williams está repasando cómo se trasladan a la pista los datos del túnel de viento y de las simulaciones. Sainz matizó que el problema ha sido, sobre todo, encontrar rendimiento con el nuevo reglamento. De ahí que el equipo esté dispuesto a tocar reglajes, cuestionar algunas de las soluciones que lleva al circuito y darle a la fábrica toda la información posible para desarrollar el coche de 2027.
La cuenta que hizo en Las Vegas explica por qué. "Ahora mismo estamos a un segundo de Racing Bulls, que termina noveno y décimo cuando los cuatro primeros equipos no tienen problemas. Se llevan dos puntos y un punto, y nosotros estamos a un segundo de eso". Con ese panorama, dijo, "preferimos invertir ese tiempo en hacer de piloto de pruebas y probar cosas para el equipo".
Cuando ni una carrera perfecta da para un punto
Sainz cree que ha pilotado bien este año y que eso le ha ayudado a mantener la motivación. También dice que ha llevado la temporada con paciencia y buen ánimo. Pero en Las Vegas, a las puertas de su 250º gran premio, recordó que incluso en sus años en Toro Rosso, Renault o McLaren tenía algo por lo que pelear. Un noveno puesto sabía bien cuando había que ganárselo en pista.
"Puedo encajar un año así, pero no me veo muchos más años de esta manera", admitió. "Es mi primera temporada en la que ni siquiera haciendo una carrera perfecta, ejecutándolo todo a la perfección, consigues un punto. Y eso es tremendamente frustrante. Estamos haciendo todo lo que podemos para salir de esta situación el año que viene".
Las Vegas le da algo más de esperanza. Sainz ve similitudes con Bakú, donde puntuó por última vez: rectas largas para sacar partido al motor y menos curvas en las que el coche dependa tanto de la carga aerodinámica. El motivo lo resumió con bastante retranca: "Ahora mismo, a nuestro coche no le gustan las curvas. En cada una perdemos mucho tiempo respecto a todos nuestros rivales".
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