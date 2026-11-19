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Alonso descarta 'al 100%' seguir en la F1 hasta los V8: "16 años de carreras perdidos"

Alonso admite que es "frustrante" perderse el futuro regreso de los motores V8 y considera que la F1 ha desperdiciado muchos años desde 2014 al tomar el camino equivocado con sus reglamentos.

Ronald Vording

Editado: 19 nov 2026, 8:00

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Aunque la confirmación oficial de la FIA del martes solo estuvo publicada durante unos minutos antes de ser retirada temporalmente, todo el mundo en el paddock tiene claro que los motores V8 regresarán a la Fórmula 1.

El principio de acuerdo contempla un V8 turboalimentado de 2,1 litros —con el turbo como un elemento especialmente importante para Audi y Honda— y un componente eléctrico considerablemente más reducido. El objetivo es introducirlo en 2030, un año antes de lo previsto inicialmente.

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Se trata, en gran medida, de lo que los pilotos llevaban tiempo reclamando, lo que explica las reacciones positivas que se escucharon en el paddock de Las Vegas durante la jornada de atención a los medios.

Sin embargo, Fernando Alonso dejó claro ante los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, que el regreso de los V8 llegará demasiado tarde para él. El español tiene actualmente 45 años y, como cabía esperar, no tiene ninguna intención de continuar otros cuatro años en la máxima categoría del automovilismo.

"No, no estaré aquí cuando lleguen los nuevos V8. Al 100%".

Cuando le recordaron que ya había sorprendido anteriormente a mucha gente en el paddock, por ejemplo con su regreso a la F1 en 2021, Alonso se echó a reír.

"¡Sí, yo también me he sorprendido a mí mismo en el pasado! Pero esta vez creo que será la definitiva. Cuando lo deje, será el momento de hacerlo, y también de probar otras cosas".

"Todavía queda mucho para eso [el regreso de los V8], pero creo que para entonces ya habrá sido suficiente para mí".

En cierto modo, Alonso considera frustrante tener que despedirse de la Fórmula 1 bajo un reglamento que, como ocurre con muchos otros pilotos, está lejos de convencerle.

"Sí, es frustrante que no los tuviéramos ya en 2014. Desde 2014 hasta 2030 o 2031, eso significa que habremos perdido 16 o 17 años de carreras de verdad".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Aunque para entonces Alonso ya no estará compitiendo en la Fórmula 1, el asturiano sigue teniendo otras categorías en el punto de mira. De hecho, incluso después de retirarse de la F1, su intención es continuar compitiendo durante mucho tiempo.

En enero de 2027 participará en el Rally Dakar, pero también deja abierta la puerta a disputar otras carreras míticas una vez que termine su trayectoria en la máxima categoría.

"El Dakar estaba en mi cabeza. Le Mans está en mi cabeza y las 500 Millas de Indianápolis también están en mi cabeza".

"Me encanta competir y me encanta hacerlo con coches de carreras en los que tienes potencia cuando pisas el acelerador y en los que tienes deceleración cuando frenas. Esas son las cosas que echamos de menos ahora mismo en la Fórmula 1", explicó el piloto de Aston Martin, haciendo referencia a las carencias del reglamento actual.

"Evidentemente, si sigo en la Fórmula 1, esa siempre será mi prioridad y es difícil compaginar diferentes programas o combinar distintas competiciones. El Dakar, al celebrarse en enero, encaja un poco mejor, pero incluso para eso tuvieron que darse varias circunstancias".

Que Alonso quiera regresar a las carreras de resistencia, como las 24 Horas de Le Mans, no es ninguna sorpresa —incluso le gustaría hacerlo junto a Max Verstappen—, pero su mención a las 500 Millas de Indianápolis resulta algo más inesperada.

Después de su último intento en 2020, el español no parecía especialmente interesado en volver a participar en la conocida como The Greatest Spectacle in Racing, en el mítico óvalo de Indianápolis. Sin embargo, con la llegada de un nuevo chasis a la IndyCar, su opinión podría cambiar.

"Sí, no lo sé. Van a cambiar los coches pronto. Creo que llegará un coche nuevo para 2028, así que sí, no lo sé".

"Puede que algún día me lo plantee. No está entre mis planes a corto plazo ni es algo que tenga ahora mismo en mente, pero tampoco puedo descartarlo al 100%".

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

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