Fórmula 1 GP de Las Vegas

Antonelli avisa que las polémicas carreras 'yo-yo' volverán en Las Vegas

El campeón del mundo de Fórmula 1 de 2026 cree que este fin de semana volveremos a ver las polémicas carreras 'yo-yo', marcadas por los constantes adelantamientos y cambios de posición.

Ed Hardy Ronald Vording

Editado: 19 nov 2026, 6:31

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El campeón del mundo de Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha pronosticado que las carreras 'yo-yo' regresarán este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas debido a las características de baja carga aerodinámica del circuito.

El nuevo reglamento de 2026, que incluye unas unidades de potencia con un mayor protagonismo de la parte eléctrica, ha provocado una forma de competir radicalmente diferente en determinados circuitos, hasta el punto de que se ha bautizado como carreras 'yo-yo'.

Se trata de situaciones en las que los coches pueden adelantar fácilmente utilizando la potencia adicional de la batería, pero después son incapaces de escaparse de sus rivales, o incluso de mantener la posición, porque se quedan sin energía más adelante.

Este fenómeno se ha visto principalmente en circuitos de baja carga aerodinámica, con Monza como uno de los ejemplos más claros en septiembre, gracias al enorme efecto del rebufo en sus largas rectas y a las escasas oportunidades para recuperar energía.

Y todo apunta a que podría repetirse este fin de semana en Las Vegas, que cuenta con una de las rectas más largas del calendario y ofrece muy pocos respiros a lo largo de las 17 curvas de su trazado urbano.

Antonelli explicó: "La gestión del despliegue de energía no es la mejor, no voy a mentir, y especialmente con la larga recta de atrás, no es nada fácil".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Pero es igual para todos. Eso generará muchas oportunidades para adelantar en todo tipo de lugares".

"Probablemente podemos esperar una carrera 'yo-yo', porque hay muchas rectas largas y muchas oportunidades para utilizar la batería de diferentes maneras".

"No es fácil y no va a ser sencillo para ninguno de nosotros, especialmente porque hace mucho frío. Necesitas toda la velocidad posible en todas partes para conseguir que los neumáticos alcancen algo de temperatura".

Antonelli considera que las particulares condiciones de la carrera de Las Vegas suponen un desafío adicional, con temperaturas que podrían caer hasta los 4 °C, lo que convierte el rendimiento de los neumáticos en un factor todavía más importante.

Eso debería provocar una clasificación bastante caótica, en la que también habrá que gestionar la evolución de la pista, teniendo en cuenta que el circuito vuelve a abrirse al tráfico entre sesiones, lo que hace que el polvo se deposite de nuevo sobre el asfalto en pleno desierto.

"Creo que será una de esas ocasiones en las que nos veréis dando varias vueltas de calentamiento antes de empezar una vuelta rápida", añadió el campeón del mundo de 2026.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Vegas 2025

Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Salir a pista y atacar directamente no va a ser posible, porque este año ya nos ha costado más conseguir temperatura en todos los circuitos en los que hemos estado".

"Ha sido más difícil calentar los neumáticos. Creo que aquí será todavía un paso más allá en ese sentido".

"Así que sí, por eso creo que puede ser uno de esos fines de semana atípicos, porque tener los neumáticos en la ventana correcta de funcionamiento al empezar una vuelta rápida va a ser clave".

Estas condiciones podrían favorecer a Mercedes, que durante buena parte de 2026 ha disfrutado de la unidad de potencia más eficiente, algo que explica en parte la remontada de Antonelli desde la 19ª posición hasta la victoria en Monza.

Sin embargo, Red Bull es el equipo que llega en mejor forma, con Max Verstappen encadenando ocho podios consecutivos, incluidos tres triunfos, igualando a Antonelli como el piloto con más victorias durante ese periodo.

"Creo que Red Bull va a ser muy fuerte este fin de semana", aseguró Antonelli. "Sin embargo, creo que somos los únicos que tenemos un juego de alerones con un poco menos de carga aerodinámica y, por tanto, algo menos de resistencia al avance".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Así que será interesante. Veremos si lo utilizamos aquí, pero sin duda va a ser muy interesante".

"Creo que nuestra unidad de potencia ha sido muy fuerte en la parte eléctrica, obviamente también en la de combustión, pero especialmente en la eléctrica".

"Probablemente somos los más eficientes en términos de potencia eléctrica y eficiencia energética. Sin embargo, Red Bull también tiene una unidad de potencia muy potente y su coche es muy eficiente en las rectas".

"Creo que nuestro principal rival este fin de semana será Red Bull, probablemente también McLaren. Y veremos también cómo le va a Ferrari".

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