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Verstappen: "Si yo hiciera las reglas, la F1 no podría correr en algunos circuitos"

Verstappen considera que el regreso de los motores V8 es un paso en la dirección correcta para la F1, pero añade que, en un mundo ideal, habría ido mucho más lejos si fuera él quien redactara el reglamento.

Ronald Vording

Editado: 19 nov 2026, 6:02

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Aunque el anuncio de la FIA solo estuvo publicado durante cinco minutos, nadie en el paddock duda ya de que los motores V8 regresarán a la Fórmula 1. Se ha alcanzado un acuerdo de principio para introducir un V8 turboalimentado de 2,1 litros con un componente eléctrico más reducido, cuya llegada está prevista para 2030 en lugar de 2031.

Max Verstappen es uno de los mayores críticos del reglamento actual y, por tanto, también uno de los principales defensores de un cambio. El neerlandés celebra los planes de futuro de la F1, aunque asegura que todavía es demasiado pronto para saber si podrían convencerle de prolongar su carrera en la categoría.

"No lo sé. Sin duda es mejor, pero ahora mismo no puedo decirte qué haré después de 2030. Pero, para el deporte en sí, es una buena decisión".

El contrato que Verstappen firmó antes del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort se extiende hasta finales de 2030, lo que significa que, en cualquier caso, podrá probar el nuevo reglamento. Además de los motores V8, se espera que las nuevas normas incluyan otra reducción del peso de los monoplazas.

Cuando Motorsport.com le pregunta si los planes para 2030 son los mismos que él habría diseñado si tuviera la oportunidad de redactar el reglamento, el neerlandés deja claro que no es exactamente así.

"No, pero eso también es porque [con mis planes] no nos dejarían correr en algunos circuitos porque haríamos demasiado ruido. Si dependiera de mí, quitaría el turbo".

"Y eliminaría la potencia [eléctrica]. Bueno, quizá se podría utilizar como un sistema para adelantar, pero sin depender tanto de la batería. Aunque entonces no nos dejarían correr en algunos circuitos", explicó Verstappen, en referencia a las restricciones de ruido a las que se enfrentan actualmente muchos trazados.

Lógicamente, esto supondría un problema todavía mayor para los circuitos urbanos de las grandes ciudades.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"El consumo de combustible también aumenta mucho sin el turbo, así que necesitarías un depósito más grande si no quieres hacer repostajes durante las carreras. Por eso, evidentemente, entiendo que quieran mantener el turbo".

Más allá de este argumento práctico, mantener el turbo también era importante desde el punto de vista político, por ejemplo, para garantizar la continuidad de Audi y Honda en la categoría.

Teniendo en cuenta todos estos factores, Verstappen sí considera que este compromiso representa un importante paso en la dirección correcta para la Fórmula 1.

"Si dependiera completamente de mí, por supuesto que volvería a un V10 o algo parecido. Suena todavía mejor, pero sé que no es algo realista".

"Pero esto está bien. Sin duda es un paso en la dirección correcta. Aunque, una vez más, todavía no está confirmado, así que supongo que aún quedan algunas cosas por acordar".

En cualquier caso, este acuerdo de principio parece indicar que la F1 y la FIA se han tomado en serio las quejas de los pilotos sobre el clipping, el superclipping y otros problemas relacionados con las unidades de potencia de 2026 a la hora de plantear el futuro de la categoría.

Verstappen está de acuerdo, pero también cree que incluso los máximos responsables del campeonato se han dado cuenta de que las cosas no pueden seguir como hasta ahora, aunque nunca vayan a reconocerlo públicamente.

"Probablemente sea una combinación de que quizá hayan escuchado nuestros consejos, pero también de que se han dado cuenta de que lo que tenemos ahora no es lo que queremos. Así que sí, probablemente sea una mezcla de ambas cosas".

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