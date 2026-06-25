Norris admite el retraso del McLaren MCL40: "Vamos tres meses por detrás"

Hace apenas unos meses, McLaren era el equipo que marcaba el camino en la Fórmula 1. Hoy, la realidad es muy distinta. El vigente campeón del mundo, Lando Norris, afronta el Gran Premio de Austria plenamente consciente de que las victorias ya no son un objetivo realista y con una confesión que resume el momento que atraviesa la escudería de Woking: su desarrollo ha llegado demasiado tarde.

El británico será el encargado de probar este viernes un nuevo alerón trasero experimental, una pieza que todavía no competirá, pero que representa el esfuerzo de McLaren por recuperar el terreno perdido durante la temporada.

"Ojalá lo hubiéramos tenido hace tres meses", reconoció Norris. "Ahí es donde dije que vamos tres meses por detrás en el desarrollo, y esto forma parte de ello. Es un proyecto de pruebas, solo eso. Espero que dentro de unas carreras podamos introducirlo definitivamente".

El campeón del mundo explicó que el equipo sigue empujando al máximo para corregir uno de los grandes problemas del MCL40, aunque dejó claro que no se trata de una solución inmediata.

"Es un proyecto complicado y lleva tiempo entender un concepto tan complejo. Pero es bueno ver que seguimos innovando y empujando tan rápido como podemos", añadió.

McLaren cambia el objetivo: maximizar cada domingo

La pérdida de rendimiento respecto a Mercedes y Ferrari también ha obligado a McLaren a cambiar su mentalidad. Norris admite que hace tiempo asumió que pelear por victorias ya no era una expectativa realista y que el éxito ahora se mide de otra manera.

"Lo acepté bastante pronto esta temporada. Evidentemente me encantaría ganar más carreras, pero entendimos que no iba a pasar a corto plazo", explicó.

Por eso, el británico asegura que cada fin de semana se analiza desde otra perspectiva.

"Ahora una victoria significa haber conseguido el máximo que podíamos hacer ese día. El tercer puesto de Barcelona fue una victoria para nosotros. Piloté muy bien todo el fin de semana, el equipo rindió al máximo y eso es lo que tenemos que valorar hasta que volvamos a tener un coche capaz de luchar por ganar".

Austria, además, representa una oportunidad para comprobar si el Red Bull Ring puede adaptarse mejor a las características del McLaren, aunque Norris tampoco quiere generar falsas expectativas.

"Es un circuito donde normalmente hemos sido competitivos y donde el coche puede entrar en una buena ventana de funcionamiento. Pero también sabemos que hay curvas lentas en las que seguimos sufriendo bastante, así que habrá que esperar para ver dónde estamos realmente".

Ferrari, candidata desde el primer día

Mientras McLaren intenta recuperar el terreno perdido, Norris cree que Ferrari ya forma parte de la pelea por el campeonato desde el inicio del curso y considera que el triunfo de Lewis Hamilton en Barcelona no cambia esa realidad.

"No creo que Ferrari haya dado un salto enorme. Han sido uno de los mejores equipos durante toda la temporada", afirmó.

De hecho, el británico mantiene la misma idea que lanzó tras Barcelona: el gran lastre de la Scuderia sigue siendo la unidad de potencia.

"Si consiguen un gran paso con el motor, pueden convertirse fácilmente en los favoritos. Ya son candidatos al título, no es algo que hayan pasado a ser ahora. Lo han sido durante toda la temporada".

Una reflexión que confirma que, mientras McLaren trabaja para recuperar el tiempo perdido en el desarrollo, Norris mira de reojo a una Ferrari que cada vez está más cerca de Mercedes... y cada vez más lejos de Woking.