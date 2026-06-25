Cómo de importantes son las mejoras de Red Bull en Austria para el futuro de Verstappen

De cara al Gran Premio de Austria, la carrera de casa de Red Bull en Spielberg, el futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 vuelve a acaparar gran parte de la atención, al igual que la opción existente en el contrato de George Russell con Mercedes, sobre la que se ha especulado recientemente en la prensa italiana.

En teoría, la situación de Verstappen sigue siendo la misma que en las últimas semanas: aunque Red Bull quiere que exprese su compromiso con el equipo para los próximos años, el neerlandés todavía puede permitirse esperar.

La situación guarda muchas similitudes con la de hace un año. Igual que entonces, Red Bull debe demostrar de nuevo a Verstappen que es capaz de revertir una situación complicada, mientras que el tetracampeón del mundo —también gracias a las conocidas cláusulas de su contrato— puede seguir jugando la baza de esperar tanto tiempo como considere oportuno.

Tras un inicio de temporada complicado, Red Bull dio un primer paso adelante con el paquete de mejoras introducido en Miami. El RB22, que tenía un sobrepeso de 12 kilos, redujo esa cifra a la mitad en Florida, mientras que el paquete aerodinámico también fue revisado de forma importante, incluyendo unos pontones actualizados.

Pierre Waché confirmó inmediatamente a Motorsport.com que un segundo paso llegaría en Austria, por lo que muchas miradas estarán puestas este fin de semana sobre el RB22.

El jefe del equipo, Laurent Mekies, espera que el déficit de entre tres décimas y media y cuatro décimas por vuelta pueda reducirse hasta apenas una décima, aunque reconoce que el paquete de Austria, por sí solo, no será suficiente para volver a luchar por las victorias.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Verstappen también es consciente de ello y explicó este jueves, durante el Media Day del GP de Austria, que los avances conseguidos por Red Bull desde el comienzo de la temporada han sido los más sencillos, mientras que lo realmente difícil todavía está por llegar.

"Esos son, por supuesto, los pasos más fáciles de dar cuando estás muy lejos. El paso más difícil siempre es el último, el de luchar realmente por la victoria", explicó Verstappen cuando fue preguntado por Motorsport.com.

"Así que veremos si podemos conseguirlo y volver a estar en esa pelea. No estoy seguro de que pueda ocurrir este fin de semana. Pero, sin duda, el equipo siempre está dando el 100% y empujando al máximo para hacer el coche más rápido".

"Pero sabemos que los demás equipos también están introduciendo mejoras constantemente. Así que siempre tenemos que intentar encontrar un poco más para cerrar esa diferencia. En Barcelona quedó bastante claro que todavía había una brecha, así que espero que este fin de semana podamos estar un poco mejor".

Antes del Gran Premio de España, Red Bull centraba principalmente sus preocupaciones en el rendimiento del coche en las curvas rápidas. En circuitos dominados por curvas lentas, como Miami, Montreal o Mónaco, el equipo había sido razonablemente competitivo, pero existía preocupación por las rápidas curvas del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Sin embargo, la realidad resultó ser más compleja que un único punto débil: el rendimiento en las curvas rápidas ni siquiera fue especialmente decepcionante, sino que la conclusión fue que a Red Bull simplemente le falta rendimiento en prácticamente todos los apartados.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Es una combinación de cosas que tenemos que solucionar. Estábamos un poco preocupados por las curvas rápidas, pero creo que es un problema general de equilibrio", explicó Verstappen.

"Sabemos que el coche pesa demasiado y, además, necesitamos encontrar más carga aerodinámica, más agarre y mejorar el comportamiento sobre los pianos. Todo ese tipo de cosas pueden marcar la diferencia y hacer que nuestro coche mejore".

Cuando se le preguntó hasta qué punto el impacto del paquete de mejoras de Austria en las próximas carreras será decisivo para su futuro dentro de Red Bull, el cuatro veces campeón del mundo respondió:

"Creo que es importante simplemente para nosotros como equipo. Queremos mejorar desde donde empezamos esta temporada hasta donde queremos terminarla".

"Sabemos que nos falta rendimiento, así que se trata simplemente de seguir mejorando el coche. Creo que eso es lo que todos queremos".

Verstappen tampoco quiso responder con claridad a la pregunta de si reconsiderará su situación personal si Red Bull continúa siendo únicamente el cuarto equipo más rápido cuando llegue el parón veraniego.

"Ya veremos. Es difícil responder a eso ahora mismo. No nos gusta ser el cuarto mejor equipo, así que queremos ser mejores. Es en eso en lo que estamos trabajando en este momento", concluyó.