Norris, desesperado con su McLaren: "Es mentalmente agotador"

Ni siquiera una cuarta posición ha servido para cambiar el discurso de Lando Norris. El británico logró sumar unos puntos importantes para McLaren en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2026, después de una sprint marcada por su accidente con Oscar Piastri, pero terminó el domingo con una conclusión mucho menos optimista de lo que podría sugerir el resultado: su monoplaza no tiene ritmo suficiente para luchar con los mejores y, además, se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza cada vez que se pone al volante.

Norris cruzó la meta cuarto, por detrás de Max Verstappen, Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli. Durante buena parte de la carrera parecía tener controlada la tercera posición, pero perdió el podio después de una batalla con Lewis Hamilton en la que Antonelli aprovechó para adelantarle.

"Creo que el resultado fue lo mejor que podíamos conseguir hoy. Podría haberlo logrado de una manera mejor y, al menos, haber ofrecido una buena batalla a Kimi", reconoció Norris ante los medios de comunicación.

"Tanto Lewis como yo queríamos ver quién frenaba más tarde en la curva 1. Él ni siquiera frenó para entrar en la curva, así que eso hizo que yo también me fuera largo. Podría haber defendido mejor mi posición ante Kimi y haber luchado por el podio. Pero creo que me habría adelantado igualmente. El cuarto puesto era lo máximo que podíamos conseguir", añadió.

Sin embargo, cuando le preguntaron si veía motivos para ser más optimista de cara al próximo Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, su respuesta fue tan breve como contundente.

"No, la verdad es que no. El coche no es lo suficientemente rápido y es demasiado difícil de conducir. Estamos muy lejos", sentenció.

El británico explicó que el principal problema del McLaren es su comportamiento extremadamente delicado, que obliga a los pilotos a trabajar constantemente para mantenerlo dentro de una ventana de funcionamiento muy estrecha.

"El coche está al límite en cada curva. Tienes que conducirlo dentro de un margen extremadamente preciso y forzarlo en todos los sentidos. No puedes dejar que el coche haga nada por sí solo. Tienes que forzar el tren delantero y también el trasero", explicó.

"Es una forma de conducir que exige muchísima concentración y habilidad. Es mentalmente agotador por lo mucho que tienes que trabajar al volante. Es demasiado difícil y hace prácticamente imposible encadenar buenas vueltas en clasificación".

Una situación especialmente frustrante para un piloto que recuerda lo satisfactorio que resultaba conseguir poles cuando McLaren podía pelear por las primeras posiciones.

"Ahora simplemente no somos lo suficientemente rápidos. No puedes hacer nada mágico cuando no tienes ritmo. Tienes que forzar el coche constantemente, porque no hace nada por sí solo. Y eso no es en absoluto lo que quieres de un monoplaza", lamentó.

Norris pide perdón por su accidente con Piastri: "Le fallé al equipo"

Más allá de los problemas de rendimiento, Norris también aprovechó para asumir públicamente su responsabilidad por el incidente con Oscar Piastri en la última vuelta de la carrera sprint del sábado, cuando ambos McLaren acabaron tocándose y el australiano tuvo que abandonar.

Después de las críticas de Andrea Stella y de las conversaciones internas en McLaren, Norris reconoció que su intento de adelantamiento fue un error que nunca debería haber cometido.

"No puedo intentar hacer lo que hice. Nunca debería haberlo intentado, aunque hubiera existido la oportunidad de adelantar. Tengo que pensar más en el equipo al que represento que en mí mismo", aseguró.

"Fue un error por mi parte y le fallé al equipo. Ya les he pedido disculpas a todos, les debo una disculpa y lo haré mejor la próxima vez", concluyó.

Una autocrítica que pone fin a un fin de semana complicado para McLaren, que se marchó de Singapur sin podio y con más interrogantes que respuestas sobre su competitividad frente a Red Bull, Ferrari y Mercedes.