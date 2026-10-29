Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Newey matiza las críticas de Horner en su libro: ¿sigue la amistad?
Adrian Newey asegura que no ha leído el libro de Christian Horner pero aclara lo que su excompañero dijo de un año concreto de su etapa en Red Bull.
Jose Carlos de Celis
Publicado: 29 oct 2026, 11:01
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Adrian Newey, Red Bull Racing
Foto de: Red Bull Content Pool
Pocos libros han generado más repercusión recientemente que las memorias de Christian Horner, en las que repasa toda su larga y movida trayectoria en Fórmula 1. Entre otras muchas cosas, y como es obvio, repasa toda su etapa en Red Bull, y en un episodio concreto, pese a que elogia a Adrian Newey, asegura que en cuanto llegaron los problemas en 2014, el gurú técnico quiso abandonar el barco.
Además, Horner admitía haberle pillado por sorpresa el fichaje de Newey por Aston Martin, y por todo ello le preguntaron al inglés en el GP de Estados Unidos. Cuando el periodista le sugirió que no había leído ese libro, Newey admitió: "Tienes toda la razón al decir que no, todavía no he leído nada".
Y explicó sobre 2014, sin quitar razón a Horner, pero matizándole: "Creo que en 2014, como diseñador de chasis, si el fabricante de la unidad de potencia tiene un mal año, eso pasa y lo aceptas. Si el fabricante de la unidad de potencia tiene un mal año y no parece tener ninguna intención de intentar solucionar el problema, eso es un asunto completamente distinto, y eso es bastante desesperanzador en ese momento".
"Y esa es la situación que, desafortunadamente, enfrentamos en 2014", recordó sobre aquella temporada con Renault como motorista de Red Bull.
Adrian Newey, Aston Martin Racing
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Con el paso del tiempo, la relación entre el que fuera un tándem de éxito, Red Bull y Renault, se fue deteriorando cada vez más, hasta que finalmente se rompió: "Y resultó que esa situación no cambió realmente con ese proveedor hasta que cambiamos a Honda en 2019. Así que puedes imaginar mi dolor y frustración por ello".
Sobre si mantienen su amistad, declaró: "No creo que Christian lo entendiera del todo, tal vez, pero seguíamos hablando. El resto realmente no puedo comentarlo, pero Christian y yo seguimos siendo amigos. Como muchos de ustedes saben, soy el padrino de su hija Olivia, así que sí".
Horner también dijo que, desde fuera, parece que la historia se repite para Newey en sus inicios en Aston Martin respecto a cuando llegó a una inestable Red Bull. Lo que quería decir con ello es que, cuando Newey llegó por primera vez a Red Bull, es probable que el equipo, las herramientas y la gente tampoco estuvieran preparados para algunas de las ideas más ambiciosas.
Ante la pregunta de Motorsport.com de si opina igual, dijo: "Creo que en realidad hay muchos paralelismos entre cuando comencé en Red Bull y cuando comencé en Aston Martin. Ambos equipos, a lo largo de su historia, habían tenido bastante agitación con cambios de propietarios, cambios de gerentes sénior, etc".
"Y luego se trata realmente de tratar, como hemos hablado antes, hacer que todos trabajen juntos, tratar de romper los compartimentos estancos, mejorar la cultura. Y eso ha sido exactamente lo mismo. Estoy seguro de que es lo mismo para los demás equipos".
Al fin y al cabo, en Red Bull Newey acabó cosechando grandes éxitos. Queda por ver si eso también funcionará con Aston Martin.
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