Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Newey matiza las críticas de Horner en su libro: ¿sigue la amistad?

Adrian Newey asegura que no ha leído el libro de Christian Horner pero aclara lo que su excompañero dijo de un año concreto de su etapa en Red Bull.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 29 oct 2026, 11:01

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Adrian Newey, Red Bull Racing

Foto de: Red Bull Content Pool

Pocos libros han generado más repercusión recientemente que las memorias de Christian Horner, en las que repasa toda su larga y movida trayectoria en Fórmula 1. Entre otras muchas cosas, y como es obvio, repasa toda su etapa en Red Bull, y en un episodio concreto, pese a que elogia a Adrian Newey, asegura que en cuanto llegaron los problemas en 2014, el gurú técnico quiso abandonar el barco.

Además, Horner admitía haberle pillado por sorpresa el fichaje de Newey por Aston Martin, y por todo ello le preguntaron al inglés en el GP de Estados Unidos. Cuando el periodista le sugirió que no había leído ese libro, Newey admitió: "Tienes toda la razón al decir que no, todavía no he leído nada".

Y explicó sobre 2014, sin quitar razón a Horner, pero matizándole: "Creo que en 2014, como diseñador de chasis, si el fabricante de la unidad de potencia tiene un mal año, eso pasa y lo aceptas. Si el fabricante de la unidad de potencia tiene un mal año y no parece tener ninguna intención de intentar solucionar el problema, eso es un asunto completamente distinto, y eso es bastante desesperanzador en ese momento".

"Y esa es la situación que, desafortunadamente, enfrentamos en 2014", recordó sobre aquella temporada con Renault como motorista de Red Bull.

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Con el paso del tiempo, la relación entre el que fuera un tándem de éxito, Red Bull y Renault, se fue deteriorando cada vez más, hasta que finalmente se rompió: "Y resultó que esa situación no cambió realmente con ese proveedor hasta que cambiamos a Honda en 2019. Así que puedes imaginar mi dolor y frustración por ello".

Sobre si mantienen su amistad, declaró: "No creo que Christian lo entendiera del todo, tal vez, pero seguíamos hablando. El resto realmente no puedo comentarlo, pero Christian y yo seguimos siendo amigos. Como muchos de ustedes saben, soy el padrino de su hija Olivia, así que sí".

Horner también dijo que, desde fuera, parece que la historia se repite para Newey en sus inicios en Aston Martin respecto a cuando llegó a una inestable Red Bull. Lo que quería decir con ello es que, cuando Newey llegó por primera vez a Red Bull, es probable que el equipo, las herramientas y la gente tampoco estuvieran preparados para algunas de las ideas más ambiciosas.

Ante la pregunta de Motorsport.com de si opina igual, dijo: "Creo que en realidad hay muchos paralelismos entre cuando comencé en Red Bull y cuando comencé en Aston Martin. Ambos equipos, a lo largo de su historia, habían tenido bastante agitación con cambios de propietarios, cambios de gerentes sénior, etc".

"Y luego se trata realmente de tratar, como hemos hablado antes, hacer que todos trabajen juntos, tratar de romper los compartimentos estancos, mejorar la cultura. Y eso ha sido exactamente lo mismo. Estoy seguro de que es lo mismo para los demás equipos".

Al fin y al cabo, en Red Bull Newey acabó cosechando grandes éxitos. Queda por ver si eso también funcionará con Aston Martin.

Más de Horner:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior La F1 revela su impacto fuera de los circuitos: más de 500.000 jóvenes beneficiados

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





Cómo Alonso inspira a un campeón del WEC y ganador de Le Mans en momentos difíciles



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



16 h



Cómo Alonso inspira a un campeón del WEC y ganador de Le Mans en momentos difíciles





IndyCar en Barcelona: ¡buenas noticias para los fans!



IndyCar



IndyCar 18 h



IndyCar en Barcelona: ¡buenas noticias para los fans!





Los pilotos con más podios con Ferrari en F1: Leclerc ya es segundo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



21 h



Los pilotos con más podios con Ferrari en F1: Leclerc ya es segundo

Más de

Adrian Newey





Newey señala a Honda: "Si la gente mira el GPS puede ver dónde está el déficit"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 d



Newey señala a Honda: "Si la gente mira el GPS puede ver dónde está el déficit"





¿Por qué Alonso está entre los mejores de la historia de la F1? Newey lo explica



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



5 d



¿Por qué Alonso está entre los mejores de la historia de la F1? Newey lo explica





Newey aclara la visita del jefe supremo de Aston Martin a la fábrica de Honda



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



5 d



Newey aclara la visita del jefe supremo de Aston Martin a la fábrica de Honda

Más de

Red Bull





Qué hay detrás de los rumores sobre Aston Martin, Honda y Red Bull Powertrains



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



17 h



Qué hay detrás de los rumores sobre Aston Martin, Honda y Red Bull Powertrains





Red Bull revela cuándo solucionará los problemas "absurdos" de Verstappen y Hadjar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Red Bull revela cuándo solucionará los problemas "absurdos" de Verstappen y Hadjar





Hadjar corrió media carrera sin potencia por debajo del 40% del acelerador



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Hadjar corrió media carrera sin potencia por debajo del 40% del acelerador

Últimas noticias





Newey matiza las críticas de Horner en su libro: ¿sigue la amistad?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



10 min



Newey matiza las críticas de Horner en su libro: ¿sigue la amistad?





La parrilla de MotoGP se resigna a tener que correr en Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



41 min



La parrilla de MotoGP se resigna a tener que correr en Qatar





Marini: "El virus me impedía mover las manos y los dedos; apenas podía escribir mensajes"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



57 min



Marini: "El virus me impedía mover las manos y los dedos; apenas podía escribir mensajes"





Raúl Fernández: "Estoy peor que en Australia; intentaré correr, pero no quiero hacer ninguna tontería"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



1 h



Raúl Fernández: "Estoy peor que en Australia; intentaré correr, pero no quiero hacer ninguna tontería"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse