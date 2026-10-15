Fórmula 1

Horner admite que su rivalidad con Toto Wolff se convirtió en "algo teatral"

Los dos jefes de equipo de Red Bull y Mercedes mantenían una acalorada rivalidad mientras sus escuderías luchaban año tras año por el título de F1.

Ed Hardy Stuart Codling

Publicado: 15 oct 2026, 10:50

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Christian Horner ha admitido que su rivalidad de larga duración con su homólogo en la Fórmula 1, Toto Wolff, se convirtió en "algo más parecido al teatro", pero ha asegurado que seguía siendo "auténtica".

Todos los títulos de F1 entre 2010 y 2023 los ganaron o bien el equipo Mercedes, de Wolff, o bien la escudería Red Bull, de Horner, lo que naturalmente provocó que ambos estuvieran en constante conflicto. Esto quedó plasmado en numerosas ocasiones en la exitosa serie de Netflix 'Drive to Survive', siendo un momento destacado su acalorada discusión sobre el 'porpoising' al inicio de la normativa del efecto suelo en 2022.

A Horner le gustaba desempeñar el papel de "villano", pero todo se ha calmado desde su despido en julio de 2025, ya que su sustituto, Laurent Mekies, es una persona mucho más diplomática.

"Cuando aparecieron las cámaras por primera vez, todo era muy auténtico", declaró Horner a Motorsport.com. "Luego, a medida que avanzaban las temporadas, se notaba que había mucho más cuidado en la imagen y se volvió un poco más teatral".

"Pero yo siempre me sentí fiel a mí mismo y, por supuesto, estos chicos están haciendo un programa de televisión, así que graban horas y horas y horas de material y todo depende de cómo se edite. Puedes hacer que alguien parezca el villano o el héroe, o al revés. Ese programa ha tenido un éxito increíble porque, de repente, destapó algunas de las rivalidades, las personalidades, las de los pilotos y algunos de los personajes".

Christian Horner

Foto: Autosport

La rivalidad entre Horner y Wolff alcanzó su punto álgido en 2021, cuando Max Verstappen libró una encarnizada batalla con Lewis Hamilton por el título de pilotos. Chocaron en varias ocasiones mientras el neerlandés perseguía su primer título y Hamilton buscaba un octavo que suponía un récord histórico, al mismo tiempo que los dos equipos también se disputaban el título de constructores.

Todo terminó en la polémica cita final de Abu Dhabi, donde Verstappen destronó a Hamilton para dar a Red Bull su primer campeonato de pilotos desde 2013, mientras que Mercedes se alzó con su octavo título de equipos consecutivo.

"Toto es un rival formidable y Mercedes es un equipo enorme", añadió Horner. "El éxito del que han disfrutado y que han cosechado es lo que hizo que el 2021 fuera aún más importante para nosotros. Pero es emotivo, competitivo y tenaz, y hemos disfrutado de la rivalidad. Siento un enorme respeto por lo que ha hecho y logrado, pero creo que en todos los deportes es necesario que haya rivalidad".

"No se puede ser mejores amigos todo el tiempo, eso no se ajusta a la realidad. Sin duda, el hecho de que Mercedes fuera el rival sirvió para motivar al equipo. Tenemos que intentar, como filial de una empresa de bebidas energéticas, plantarles cara y plantearles una lucha".

Hamilton y Horner en el podio de Abu Dabi en 2021

Foto: Red Bull Content Pool

Horner insistió en que la F1 necesita rivalidades acaloradas en lo más alto, como había ocurrido en años anteriores, ya fuera entre Alain Prost y Ayrton Senna o entre James Hunt y Niki Lauda. En última instancia, las rivalidades contribuyen a vender entradas y a acaparar titulares, al igual que ocurre en el fútbol, y para Horner es una consecuencia natural de que los equipos persigan el éxito.

"Es bueno que haya rivalidad, siempre y cuando no se convierta en algo personal", afirmó. "Es saludable en el deporte, ya sea entre Pep Guardiola y José Mourinho o entre Ferguson y Wenger. Dinamiza el deporte y creo que, también dentro de un equipo, hay que tener ese fuego en las entrañas si se quiere ganar".

"La Fórmula 1 es uno de los deportes más competitivos y duros del mundo, y se le pide a la gente que haga cosas extraordinarias y que llegue a límites que repercuten en su vida familiar, en el tiempo que pasan en casa, etc., porque es un deporte bastante poco sociable. Así que estás motivando a tu grupo para que vea que esa es la competición y, si consigues encontrar un punto débil, entonces puedes ver cómo eso cala hondo".

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