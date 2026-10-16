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Horner lanza un dardo a Günther Steiner: "Nunca ha subido al podio en la F1"

Christian Horner y Günther Steiner fueron compañeros de trabajo en su día y, mientras que el primero alcanzó la gloria en la F1 con Red Bull, el segundo tuvo que afrontar una tarea más difícil como director de Haas.

Ed Hardy Stuart Codling

Editado: 16 oct 2026, 6:59

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Christian Horner ha lanzado una pulla a Günther Steiner por haberse hecho famoso gracias a la exitosa serie de Netflix 'Drive to Survive', a pesar de su falta de éxitos en la Fórmula 1.

Steiner fue jefe de equipo de la modesta escudería Haas entre 2014 y 2023, periodo en el que el equipo terminó dos veces en última posición en el campeonato, con un quinto puesto como mejor resultado en 2018, antes de que fuera destituido.

El momento más destacado fue, sin duda, la sorprendente pole de Kevin Magnussen en el Gran Premio de Brasil de 2022, disputado en condiciones de lluvia. Aparte de eso, los éxitos fueron escasos y esporádicos. Pero eso no impidió que Steiner se hiciera enormemente popular gracias a 'Drive to Survive', donde cautivó de inmediato a los aficionados con su personalidad franca y su frecuente uso de lenguaje soez.

Esto incluso llevó al dirigente a publicar un libro titulado 'Surviving to Drive', en el que destaca cómo se benefició enormemente de la serie y podría decirse que es más famoso por ello que por su propio trabajo.

El exjefe de Red Bull, Horner, que ha ganado un total de 14 títulos de F1, declaró a Motorsport.com: "Estos chicos [de DTS] están haciendo un programa de televisión, así que graban horas y horas y horas de material, y todo depende de cómo se edite".

Christian Horner habla con Autosport

Foto: Autosport

"Puedes hacer que alguien parezca el villano o el héroe, o viceversa. Ese programa ha tenido un éxito increíble porque, de repente, desveló algunas de las rivalidades, las personalidades, las características de los pilotos y algunos de los personajes. Günther Steiner ha hecho carrera gracias a ello… ¡Es que no creo que haya subido nunca al podio en Fórmula 1!"

"Pero me alegro por él. Es todo un personaje, un personaje bastante intimidante cuando trabajaba para nosotros, pero sí, ha atraído a toda una nueva base de aficionados al deporte, lo cual ha sido fantástico".

La carrera de Steiner comenzó como mecánico en el Mundial de Rallies, antes de dar el salto a la F1 en 2001 como director general de Jaguar, cargo que dejó a finales de 2002. El mánager, que ahora tiene 61 años, se incorporó a Red Bull —que sustituyó a Jaguar— para su campaña de debut en 2005 como director de operaciones técnicas, cargo que ocupó durante solo una temporada.

Esto se debió a que el legendario diseñador Adrian Newey se incorporó a la estructura, por lo que Steiner pasó a la división de NASCAR de Red Bull, donde permaneció hasta 2008 como director técnico.

Horner y Steiner en 2005

Foto: Red Bull Racing

"Cuando llegué a Red Bull, me dijeron: 'Hemos contratado a un tipo que nos recomendó Niki Lauda; antes trabajaba en Jaguar y se llama Günther Steiner'", añadió Horner. "Nunca había oído hablar de él y, cuando lo busqué en Internet, me pareció bastante intimidante; esa fue mi primera impresión. Luego apareció Günther".

"En aquel momento era el responsable del RB2, el coche con motor Ferrari que se sobrecalentó unos tres grados en Silverstone durante un test de puesta a punto. Adrian Newey apareció poco después y dijo: 'Bueno, nos olvidaremos de ese coche'".

"Después, Günther se marchó del mundo de Red Bull para trabajar en el proyecto de la NASCAR que acababa de ponerse en marcha y esa fue, en cierto modo, su transición al mundo estadounidense".

Steiner es ahora el director ejecutivo de la escudería de MotoGP Tech3, que es el único equipo satélite de KTM en la parrilla y actualmente ocupa el octavo puesto en la clasificación de 2026, con 139 puntos.

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