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Horner habla claro sobre el problema del segundo asiento de Red Bull F1

El exdirector de Red Bull explica las diferentes razones por las que Gasly, Albon y Lawson han tenido tantas dificultades junto a Verstappen en la F1.

Roberto Chinchero

Publicado: 19 oct 2026, 12:59

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Durante años ha sido uno de los temas más debatidos en el paddock de la Fórmula 1: ¿por qué pilotos considerados de gran talento, una vez que llegaban a Red Bull, parecían perder de repente su competitividad? Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez y Liam Lawson han experimentado las dificultades de un asiento que, junto al de Max Verstappen, se ha convertido en uno de los más complicados del Gran Circo.

Ahora, en una entrevista para el podcast High Performance, Christian Horner ha ofrecido una explicación detallada de lo ocurrido. El exjefe de Red Bull ha analizado las razones técnicas y deportivas que han hecho tan difícil la tarea de los compañeros del holandés. Un relato que aclara muchos aspectos que hasta ahora habían quedado sin una explicación completa y que también incluye una admisión: errores de gestión.

El primer aspecto se refiere a Verstappen y a su extraordinaria capacidad de adaptación a un monoplaza con características muy particulares.

"Max es extremadamente exigente con lo que le pide al coche y posee una capacidad fuera de lo común: siempre quiere más tracción delantera y es capaz de gestionar cualquier reacción de la parte trasera; para darle el coche que desea, inevitablemente el departamento técnico, los sistemas de desarrollo y las prioridades de diseño se orientan hacia esas características. Pero para los demás pilotos es difícil de pilotar".

Probablemente sea el pasaje más significativo de toda la reconstrucción. Christian Horner confirma que Red Bull ha ido desarrollando progresivamente coches cada vez más cercanos a las preferencias de Verstappen, no necesariamente por algo estratégico, sino como consecuencia de la voluntad de maximizar el potencial del piloto más rápido.

"Cualquier departamento técnico tiende espontáneamente a escuchar a su piloto más rápido, y cada equipo intenta dar prioridad a quien pueda darle el mejor resultado".

Según Horner, el proceso comenzó a manifestarse en 2018, cuando Ricciardo y Verstappen eran compañeros de equipo. Hasta ese momento, el monoplaza era relativamente manejable y los dos lograban rendir a niveles similares. Posteriormente, las características de los Red Bull se volvieron cada vez más extremas, lo que hizo cada vez más difícil la tarea de quien tuviera que enfrentarse a Max.

Más sobre Horner:

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

El caso de Pérez y el Red Bull de 2022 que Verstappen no quería

Para comprender a fondo el fenómeno, Horner relató un episodio especialmente significativo que se remonta al inicio de la temporada 2022. Durante 2021, mientras el equipo estaba inmerso en la lucha por el título mundial contra Mercedes, Alex Albon había realizado un intenso trabajo en el simulador para contribuir al desarrollo del coche destinado al nuevo reglamento técnico.

"Alex hizo un trabajo extraordinario entre bastidores para perfeccionar el coche de 2022. Contribuyó a su desarrollo siguiendo un estilo de conducción más clásico, probablemente cercano al de Sergio o Daniel".

El resultado fue un coche que, en un principio, era diferente al que quería Verstappen.

"Cuando comenzó 2022, Max odiaba ese coche: tenía demasiado subviraje. Sergio, gracias a la previsibilidad del coche, se volvió de repente competitivo; al inicio de la temporada ganaron una carrera cada uno y estaban mucho más igualados".

Una situación que también provocó una intervención directa del entorno del holandés.

"Recuerdo una reunión con la gente de Max en torno al Gran Premio de Azerbaiyán. Me dijeron, en esencia: 'Habéis desarrollado este coche pensando en Checo, tenéis que centraros en lo que necesita Max'. El mensaje fue muy claro".

Red Bull orientó entonces el desarrollo en la dirección solicitada por su piloto de referencia. Una decisión que Horner considera comprensible, teniendo en cuenta que Verstappen representaba la mejor oportunidad de conquistar el Mundial, pero que ayuda a explicar por qué el mexicano fue encontrando dificultades cada vez mayores.

Pierre Gasly en el último GP con Red Bull, en Hungría 2019

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly, Albon y Lawson: "Todos llegaron demasiado pronto"

La segunda parte de la explicación se refiere a la gestión de los jóvenes pilotos, un tema sobre el que Horner no ha ocultado sus divergencias con Helmut Marko. "Alex llegó demasiado pronto. Gasly llegó demasiado pronto. Lawson llegó demasiado pronto. Necesitaban más tiempo para madurar".

Según Horner, la voluntad de ascender rápidamente a los talentos del programa de Red Bull acabó comprometiendo precisamente las oportunidades que se les querían ofrecer.

"Había la determinación de elegir pilotos de la cantera de Red Bull porque, según creo, en la visión de Helmut, el programa no habría justificado su existencia sin ascensos rápidos. En mi opinión, a veces se producían antes de que los chicos estuvieran preparados".

Horner citó como ejemplo la trayectoria de George Russell, que permaneció tres temporadas en Williams antes de ser ascendido a Mercedes. Una experiencia que le permitió completar su formación lejos de las presiones de un equipo inmerso en la lucha por el título. La situación de los jóvenes de Red Bull era radicalmente diferente.

"Se veían catapultados a un equipo puntero, al volante de un coche difícil, enfrentándose a un talento generacional. En esas condiciones era casi imposible triunfar. Y cuando entras en un equipo de primer nivel, la atención mediática y la presión aumentan enormemente".

Horner también recordó las consecuencias psicológicas de esas experiencias: "Recuerdo a Pierre siendo doblado en Austria y en Hungría, en dos carreras consecutivas: estaba destrozado. Y a principios del año pasado se veía el precio que Liam estaba pagando. Para mí, la razón era siempre la misma: habían llegado demasiado rápido".

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Las diferencias con Marko: "El sistema podía ser brutal"

La reconstrucción de Horner también pone de relieve una diferencia de visión dentro de la estructura de Red Bull. Por un lado, el enfoque especialmente severo de Marko; por otro, la convicción de Horner de que algunos pilotos necesitarían mayor protección.

"Helmut razona de forma muy tajante: si no eres capaz de soportar la presión, nunca tendrás éxito. En cierto modo tenía razón: los dos pilotos que lograron soportarla, Sebastian y Max, se convirtieron ambos en campeones del mundo".

Sin embargo, Horner no ocultó los límites de ese sistema: "Red Bull ofrecía oportunidades enormes, pero la forma en que se gestionaban podía ser brutal: eras el favorito del momento, hasta que dejabas de serlo".

El exdirector del equipo aseguró que nunca tuvo control directo sobre el programa de jóvenes pilotos, aunque podía contribuir a las evaluaciones y proponer algunos nombres. Además, reivindicó el trabajo realizado para ofrecer una segunda oportunidad a algunos pilotos que no habían logrado consolidarse junto a Verstappen, recordando en particular su intervención para facilitar la llegada de Albon a Williams.

Las palabras de Horner no restan mérito al talento de Verstappen. Al contrario, confirman una característica que lo distingue de muchos de sus compañeros: la capacidad de sacar partido a un monoplaza con un tren delantero extremadamente reactivo, aceptando un nivel de inestabilidad en la parte trasera que a otros pilotos les cuesta gestionar.

Pero su análisis permite ver bajo una luz diferente las dificultades de sus compañeros de equipo. No se trataba simplemente de pilotos incapaces de estar a la altura de un campeón. La brecha se veía amplificada por un contexto técnico cada vez más específico, junto a la presión de una estructura que exigía resultados inmediatos.

El segundo asiento de Red Bull no era difícil solo porque al otro lado del box estuviera Verstappen, sino porque todo el sistema técnico y deportivo del equipo acababa girando inevitablemente en torno a sus extraordinarias capacidades.

Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto de: Luca Martini / SOPA Images / LightRocket vía Getty Images

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