Fórmula 1

Horner se sincera sobre su salida de Red Bull F1: "Quizá se percibió que tenía demasiada influencia"

Christian Horner da su opinión más sincera sobre por qué Red Bull decidió prescindir de él como jefe de equipo en F1 el año pasado.

Haydn Cobb

Publicado: 14 oct 2026, 14:39

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Christian Horner

Foto de: Autosport .

Christian Horner ha insinuado que "se consideraba que yo tenía demasiada influencia en el equipo" al hablar sobre lo que provocó su salida como director de Red Bull.

El exjefe de la estructura de Milton Keynes supervisó la transformación del equipo y lo llevó a dos épocas de dominio en la F1: en primer lugar, con Sebastian Vettel y cuatro títulos mundiales consecutivos de pilotos y constructores entre 2010 y 2013; y, posteriormente, con Max Verstappen, con cuatro títulos de pilotos y tres de constructores entre 2021 y 2024.

Sin embargo, en medio de una investigación interna sobre acusaciones de comportamiento inapropiado y de un recurso de apelación —ambos de los cuales exoneraron a Horner—, se desencadenó una reñida lucha de poder en Red Bull en 2024.

Con la marcha de miembros destacados del equipo, como Adrian Newey y Jonathan Wheatley, y la caída en los resultados de Red Bull en 2025, Horner finalmente fue destituido como director del equipo en julio del año pasado.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Christian Horner se ha sincerado sobre lo que, en su opinión, provocó su salida.

"Creo que la empresa simplemente quería tomar un rumbo diferente, o quizá se percibía que yo tenía demasiada influencia en el equipo", afirmó Horner. "Y, por supuesto, la vida tras el fallecimiento de Dietrich [Mateschitz] fue bastante diferente dentro del grupo".

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Christian Horner

Foto de: Autosport

Horner fue elegido por el cofundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, para liderar la transformación del equipo de F1 tras la adquisición de la escudería Jaguar, y fue un aliado cercano durante toda su colaboración.

Se considera de forma generalizada que la muerte de Mateschitz en octubre de 2022 desencadenó la lucha de poder en el equipo Red Bull, ya que el consejo de administración de la marca, supervisado por el director ejecutivo Oliver Mintzlaff, buscó asumir un mayor control sobre las operaciones en la Fórmula 1, restándole competencias a Horner.

Horner rindió homenaje a Mateschitz y a la confianza que este depositó en él en Red Bull.

"Él era Red Bull. Todas las decisiones importantes pasaban por él; construyó ese negocio desde cero con una magnífica colaboración con la familia Yoovidhya", afirmó Horner, refiriéndose a los otros copropietarios de Red Bull junto a Mateschitz.

"A Dietrich le apasionaban las carreras y los coches; adoraba a los pilotos y le encantaban todas las modalidades de los deportes de motor. Si nos fijamos en la contribución que hizo, no solo a la F1, sino también a los rallies y a todas las categorías inferiores, no hay ninguna modalidad del automovilismo actual en la que no se vea, de alguna forma, el logo del sol y el toro en un coche o en un piloto".

"Es fácil subestimar lo que realmente ha hecho por el mundo del automovilismo, así que, inevitablemente, cuando se pierde a un fundador como él, queda un gran vacío y todo es diferente. Se portó muy bien conmigo, me dio una oportunidad, creyó en mí y me dio libertad para dirigir el negocio, y le estaré eternamente agradecido por ello", dijo.

Fue este cambio radical en la cúpula del imperio Red Bull lo que sacudió a la organización de la noche a la mañana, y Horner sintió que tuvo un impacto en su papel como director del equipo Red Bull de Fórmula 1.

"A partir de entonces, todo fue diferente. De repente, había una gestión mucho más orientada a los comités y a la estructura corporativa que, quizás, la de un único fundador y el proceso de toma de decisiones al que estábamos acostumbrados".

Puedes ver "The Autosport Interview" con Christian Horner en su totalidad aquí.

Portada del libro de Christian Horner

Foto: Sin acreditar

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