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Horner destapa el veto al fichaje de Alonso por Red Bull en 2025: "Me decepcionó"

Christian Horner quería reunir a Fernando Alonso y Max Verstappen en Red Bull para la F1 2025, pero una oposición interna frustró sus planes. El propio asturiano estaba interesado.

Pol Hermoso

Publicado: 14 oct 2026, 16:02

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Hay historias que la Fórmula 1 nunca llegó a escribir y que, con el paso de los años, resultan todavía más difíciles de imaginar. Una de ellas es la de Fernando Alonso y Max Verstappen compartiendo garaje, defendiendo los mismos colores y luchando con el mismo coche. Lo que durante mucho tiempo pareció un sueño para los aficionados estuvo sobre la mesa de Red Bull hace apenas dos años.

Y no fue precisamente por falta de interés de sus protagonistas por lo que nunca se hizo realidad.

Christian Horner, antiguo jefe de la escudería de Milton Keynes, ha destapado en su autobiografía Drive, que se publicará el próximo 22 de octubre, uno de los episodios más llamativos del mercado de pilotos de 2024: su intención de fichar a Fernando Alonso para que acompañase a Max Verstappen en la temporada 2025. Una posibilidad que no solo contemplaba el británico, sino que también despertaba el interés del propio piloto español.

La revelación, adelantada por el medio neerlandés NU.nl, llega además con un ingrediente especialmente delicado. Según Horner, fue Helmut Marko quien trasladó su oposición al fichaje, aparentemente en nombre del entorno de Verstappen. Y aunque el británico insiste en que el tetracampeón del mundo no estuvo detrás de aquella negativa, tampoco esconde su decepción por una decisión que le impidió construir la alineación que deseaba.

El contexto ayuda a entender por qué Red Bull llegó a plantearse una operación de semejante calibre. Sergio Pérez había empezado a mostrar síntomas de una preocupante pérdida de rendimiento y Horner comenzaba a buscar alternativas para el segundo asiento. La idea era encontrar a alguien capaz de ofrecer garantías junto a Verstappen, aunque eso significase renunciar a la comodidad de una jerarquía perfectamente establecida.

Y ahí aparecía Alonso. Un bicampeón del mundo que, a sus 42 años por entonces, seguía demostrando que su velocidad y ambición estaban muy lejos de agotarse. También un viejo conocido de Red Bull, al que la escudería había intentado incorporar en otras ocasiones y que, durante sus años en Ferrari, había protagonizado algunas de las mayores batallas por el Mundial contra Sebastian Vettel.

Sin embargo, cuando parecía que las piezas podían empezar a encajar, alguien dentro de la estructura decidió que aquella pareja de campeones no debía hacerse realidad.

Alonso quería correr con Verstappen, pero Marko frenó la operación

"El rendimiento de Sergio Pérez era irreconocible en comparación con el piloto que había sido en temporadas anteriores. Decidí empezar a buscar un posible sustituto", explica Horner en uno de los fragmentos de su autobiografía.

Las conversaciones con Alonso llegaron a producirse durante el Gran Premio de Japón de 2024, disputado a principios de abril. El asturiano todavía no había anunciado su renovación con Aston Martin y su futuro era una de las grandes incógnitas del mercado.

"Durante el Gran Premio de Japón, Fernando incluso me dijo que tenía muchas ganas de pilotar junto a Max la temporada siguiente", recuerda el británico.

La frase es especialmente reveladora. Hasta ahora, buena parte de las informaciones sobre un posible fichaje de Alonso por Red Bull habían quedado en el terreno de las especulaciones. Pero Horner, quien por entonces dirigía el equipo, sostiene que fue el propio Fernando quien le manifestó su interés.

El problema apareció dentro de Red Bull**. "Después, Helmut [Marko], aparentemente en nombre del equipo de representación de Verstappen, dejó claro que no estaban contentos con esa idea**", asegura Horner.

Es decir, según su relato, no fue una cuestión de falta de velocidad, experiencia o voluntad del español, sino de una oposición interna que terminó dejando sin recorrido la operación.

Y aquí conviene hacer una distinción importante. Aunque Marko habría trasladado el rechazo en nombre del entorno del neerlandés, Horner está convencido de que Max Verstappen no fue quien impidió la llegada de Alonso.

"Supe inmediatamente que esa orden no procedía de Max. Pero alguien, en algún momento, había decidido que no era el paso adecuado para Red Bull. Me decepcionó", reconoce.

Horner considera que Verstappen tenía suficiente confianza en sus capacidades como para enfrentarse a cualquier compañero. Lo que no termina de aclarar es quién tomó realmente aquella decisión.

Sea como fuere, el desenlace llegó rápidamente. El 11 de abril de 2024, apenas unos días después del Gran Premio de Japón, Aston Martin anunció la renovación de Alonso, cerrando así la posibilidad de verlo vestido de Red Bull en 2025.

Leclerc también fue descartado: dos estrellas que Red Bull dejó escapar

Alonso no fue el único gran nombre que Horner quiso colocar junto a Verstappen. Charles Leclerc también figuraba en sus planes e incluso había explorado esa posibilidad antes, durante el Gran Premio de Qatar de 2023, cuando mantuvo conversaciones con Nicolas Todt, representante del monegasco.

"Pensaba que podía ser el piloto perfecto para nosotros", relata Horner, que destaca especialmente la velocidad del piloto de Ferrari a una vuelta, su carácter y su compromiso con el equipo.

Sin embargo, la respuesta fue prácticamente idéntica a la que recibió con Alonso.

"Poco después, Helmut me dijo que también me olvidara de Charles. Al igual que con Fernando, no iba a suceder", explica.

Así, Red Bull terminó descartando dos alternativas que, sobre el papel, habrían permitido formar una de las alineaciones más temibles de la parrilla. Y lo verdaderamente curioso es observar qué sucedió después.

Pérez fue renovado durante 2024, pero acabó abandonando Red Bull al finalizar aquella temporada. Liam Lawson ocupó su asiento para 2025, aunque apenas duró dos grandes premios antes de ser sustituido por Yuki Tsunoda. Ninguno consiguió ofrecer la estabilidad ni el rendimiento que el equipo esperaba.

Horner tampoco estaba convencido de aquella apuesta por Lawson. "No me sentía cómodo. Era joven e inexperto, con solo once carreras de F1 a sus espaldas, y le estábamos exigiendo muchísimo", admite.

La búsqueda de alternativas continuó hasta el punto de que el británico también mantuvo conversaciones con Carlos Sainz para explorar un posible fichaje de cara a 2026. Pero aquella opción tampoco llegó a materializarse y, apenas unos días después de reunirse con el español, Horner recibió la noticia de su destitución.

Visto con perspectiva, resulta inevitable preguntarse cómo habría cambiado la historia de Red Bull con Alonso al otro lado del garaje. Dos campeones, dos generaciones y dos personalidades extraordinariamente competitivas dentro de una misma estructura. Una combinación tan apasionante para los aficionados como potencialmente explosiva para cualquier jefe de equipo.

Quizá por eso nunca sucedió. O quizá, simplemente, alguien decidió que era mejor no comprobarlo.

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