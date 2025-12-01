Adrian Newey ha sido anunciado como jefe de equipo de Aston Martin a partir de la temporada 2026, pero el pasado fin de semana ya se dejó ver como un miembro importante de la escudería durante el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, haciendo notar su presencia tanto en el muro de boxes como también en las reuniones internas.

Tras la carrera de Losail, Mike Krack, director de Aston Martin en pista, habló sobre cómo vivió Newey el fin de semana y explicó su aportación al equipo.

"Muy implicado, muy entusiasta, muy interesado y muy apasionado. No es que haya sido directo, ha sido muy colaborativo, intentaba llevar las cosas en la dirección correcta", dijo.

Krack destacó la capacidad que tiene Newey para centrar la atención de todas las personas que tiene a su alrededor, al mismo tiempo que elogió los conocimientos del genio británico, algo que le permite ver las cosas desde una perspectiva única, que aporta un extra que nadie más puede aportar.

"También fue muy bueno porque cuando pulsa el botón para hablar, todos escuchan y eso es algo bueno. Como he dicho, ya hemos hecho 23 carreras y de esta manera obtienes otra perspectiva nueva sobre cómo haces las cosas, cómo es tu comprensión del coche y demás".

"Estos coches, como ya he dicho antes, son complejos y él tiene un mayor conocimiento del panorama completo que nosotros. Tiene una imagen de cómo es la aerodinámica, una imagen del diseño, una imagen de cómo lo gestionamos y eso es algo que no tenemos los demás", añadió.

En definitiva y pese a que Newey todavía no ejerce como director del equipo, Mike Krack tiene muy claro que su sola presencia en el circuito ya es una buena noticia para Aston Martin, ya que puede aportar cosas únicas gracias a su particular punto de vista y, obviamente, a su gran experiencia en el automovilismo y concretamente en la Fórmula 1.

"Así que, desde ese punto de vista, creo que es un gran activo", concluyó el luxemburgués, que parece ser quien asumirá muchas de las funciones que durante los fines de semana de carrera corresponderían a Newey como director del equipo a partir de 2026.

Adrian Newey, Socio técnico de Aston Martin F1 Team Foto de: Mark Thompson / Getty Images