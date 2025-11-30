Todos

Fórmula 1 GP de Qatar

Alonso admite que solo pudo ir "al 50%" con un Aston Martin "inconducible a momentos"

Pese a un coche "inconducible", un 360 y la presión de dos Mercedes, Alonso firmó en Qatar su mejor fin de semana del año, sumando ocho puntos y elevando a Aston Martin en el Mundial.

Pol Hermoso
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Ahmad AlShehab / NurPhoto via Getty Images

Fernando Alonso volvió a hacer de Fernando Alonso. En un circuito donde adelantar es casi una utopía y con un Aston Martin Racing que parece vivir permanentemente en el alambre, el asturiano firmó en Qatar uno de esos fines de semana que solo están al alcance de los que tienen algo más que talento. Llamémosle oficio, experiencia… o sencillamente magia.

Venía avisando desde el viernes: siempre en el top 10, siempre apretando más de lo que el coche parecía permitir. Y en carrera remató la obra. Ocho puntos en total, dos de la sprint y seis del domingo, que equivalen, como él mismo recordó, a "casi un tercio de toda nuestra temporada".

"Imagínate… he sumado unos 30 puntos en todo el año y he sumado 8 aquí, así que ha sido el mejor fin de semana con mucha diferencia", celebró Alonso. Y razón no le falta: el séptimo puesto final, viendo el panorama, es casi un milagro verde.

Una salida marca de la casa y una defensa de otra época

Partía octavo, con la esperanza justa y el desgaste asegurado. Pero volvió a aparecer la versión más instintiva del bicampeón: dos posiciones ganadas en los primeros metros, colocándose sexto antes de que el caos estratégico del Safety Car reescribiera la carrera.

A partir de ahí, empezó el espectáculo silencioso: Vuelta tras vuelta conteniendo al Mercedes de Andrea Kimi AntonelliMás tarde, aguantando a George Russell, con un coche que pedía auxilio. Y mientras tanto, intentando que los neumáticos delanteros no se desintegraran.

"Nosotros no podemos empujar, acabamos el neumático delantero. Vamos al 50% y aún así acabamos sin neumáticos", admitió, describiendo un AMR25 que no permite florituras… aunque él se las ingenia igual.

El único susto llegó con un trompo de 360 grados que dejó helado al pit wall. Alonso no lo escondió: "El coche es totalmente inconducible a momentos… perdí el coche por desgracia. Afortunadamente Qatar tiene asfalto suficiente; en cualquier otro circuito hubiese acabado en la grava".

Ese error —más bien una consecuencia del coche— le costó dos posiciones, lo obligó a sobrevivir con un Leclerc hambriento detrás y a aferrarse a un top 10 que se volvió a abrir gracias al pinchazo de Isack Hadjar. Un regalo inesperado que lo elevó hasta un séptimo puesto más que merecido.

El Mundial sigue vivo:

Un botín clave: Aston Martin sube al séptimo puesto del Mundial

Lo de Alonso no solo fue brillante en pista, sino decisivo en los despachos. Aston Martin llegaba a Qatar octava en Constructores, pero los ocho puntos del asturiano —sumados a que Haas no puntuó— permiten al equipo escalar al séptimo puesto con 80 puntos. Eso, en un Mundial donde cada posición significa dinero real, vale más de lo que parece.

"Mejor imposible. Desde la salida salió todo muy bien… cogimos la estrategia del Safety Car que era la que todos podíamos hacer. No había margen, iban a ser dos paradas todos juntos", explicó Fernando.

La lectura final es clara: Alonso salvó un fin de semana que, con otro piloto, estaría condenado al anonimato. Con él, en cambio, se convierte en una historia de resistencia, oficio y excelencia.

A veces competir es sobrevivir. Y en Qatar, Alonso volvió a ser el mejor superviviente de la parrilla.

