Noticias
Fórmula 1 GP de Qatar

Por qué la nueva reestructuración de Aston Martin F1 podría ser solo temporal

Newey no garantizará su presencia en todas las carreras, por lo que existe el temor de que este sea un escenario temporal. Atención también al papel de Mike Krack.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Publicado:
Adrian Newey, Managing Technical Partner de Aston Martin F1

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

El nombramiento de Adrian Newey como team principal de Aston Martin Racing es el tema del día en el paddock de Lusail. Hay cierta sorpresa: según muchos expertos del sector, se trata de una designación inesperada e imprevisible; otros, en cambio, sostienen que Newey llevaba tiempo soñando con encontrarse al timón de un equipo de Fórmula 1.

También hay quienes creen que el genio de la F1 aceptó el nuevo cargo con el único objetivo de aumentar su autonomía dentro de su ámbito de acción. También existe la sospecha de que la reestructuración anunciada ayer en la cúpula del equipo haya estado motivada sobre todo por la necesidad de acallar los rumores surgidos el pasado fin de semana en Las Vegas, según los cuales el mandato de Andy Cowell como CEO estaba a punto de expirar.

Una información que resultó ser correcta, pero que fue oficializada junto con el nombramiento de Newey, un anuncio que de facto elimina cualquier especulación adicional, empezando por la de una sorprendente llegada de Christian Horner.

Sin embargo, también surgen otros interrogantes respecto al apoyo que Newey podrá garantizar en su nuevo rol. Es difícil creer que pueda asegurar una presencia en los circuitos que supere los diez Grandes Premios (una cifra que ya parece bastante alta para sus estándares), y resulta igualmente complicado imaginar a Newey dedicándose a tiempo completo a medios y patrocinadores, dos responsabilidades que normalmente corresponden a la figura del team principal.

De ahí la sospecha de que el organigrama anunciado ayer por Aston Martin pueda ser temporal, quizá a evaluar sobre la marcha mientras se comprueba la disponibilidad en el mercado de perfiles de peso.

En este escenario, la figura de Mike Krack está lejos de estar descartada. El ingeniero luxemburgués ocupa oficialmente desde principios de año el rol de Chief Trackside Officer, está presente en todas las carreras y ya desempeña hoy parte de las tareas que normalmente recaen en un team principal.

Es muy probable que sea Krack quien asuma muchas de las funciones que durante los fines de semana de carrera corresponderían a Newey, y que en las pruebas en las que el genio no esté presente se convierta en el representante del equipo. Todo ello, obviamente, a la espera de comprobar si la estructura directiva anunciada ayer por Aston Martin será realmente definitiva o si llegarán nuevas sorpresas.

Mike Krack, Chief Trackside Officer Aston Martin

Mike Krack, Chief Trackside Officer Aston Martin

Foto di: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

