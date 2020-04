Malasia 2009: el helado de Raikkonen y la victoria de Button "parado"

Una tormenta de proporciones bíblicas hizo que la carrera se suspendiera, y aunque las precipitaciones finalmente desaparecieron, la penumbra hizo imposible, por falta de luz, disputar las vueltas restantes.

En Australia, el fin de semana anterior, Jenson Button había visto la bandera a cuadros con toda la parrilla siguiéndole, tras un Safety Car. En Sepang ni siquiera hizo falta eso, ya que se enteró de que había ganado mientras estaba sentado en su coche en la parrilla, esperando una reanudación que nunca llegó.

Fue un final inusual para una tarde extraordinaria, en la que por quinta vez en la historia se repartieron solo la mitad de puntos (al no completarla), y entre McLaren y Ferrari, dominadores de los años previos, solo lograron un séptimo puesto.

De hecho, para muchos, la imagen más recordada de ese día no es la celebración de Button, sino la de Kimi Raikkonen en pantalones cortos y comiéndose un helado después de la pausa, mientras su equipo, Ferrari, trabajaba para que su coche volviera a la carrera...

Esa tarde hizo a todos olvidarse de la gran historia de aquella semana. Se volvió a convocar a los comisarios del GP de Australia, que descalificaron a Lewis Hamilton y McLaren del tercer puesto logrado en Melbourne, por mentir en su declaración sobre un adelantamiento ilegal a Jarno Trulli durante un coche de seguridad.

La lluvia amenazó una emocionante sesión de clasificación el sábado, y Ferrari y McLaren sufrieron, mientras Brawn GP seguía imponiéndose después de que su polémico doble difusor hubiera sido declarado legal en Australia.

Los Ferrari, en la Q1, dieron por bueno el tiempo que tenían y Massa vio, desde el box, cómo caía al 16º puesto y era eliminado. Su compañero Raikkonen fue 14º. Luego, en la Q2, cayeron los dos McLaren.

Button sumó su segunda pole en su segundo gran premio y su rival más cercano fue el Toyota de Trulli, que se quedó a 0,106 segundos.

Sebastian Vettel continuó mostrando un buen rendimiento al ser tercero con Red Bull, equipo que aún no había ganado ninguna carrera en F1. Sin embargo, tras un toque con Robert Kubica en Australia, el alemán tenía sanción, y cayó al 13º puesto. Rubens Barrichello era cuarto con el otro Brawn, pero perdió cinco posiciones al reemplazar la caja de cambios.

La cuestionada decisión de cambiar la hora de la salida, de las 15:00h a las 17:00h, para favorecer al público europeo, dejó sin margen de luz natural. Y después de una larga espera, la carrera comenzó en condiciones secas, aunque con la lluvia al acecho.

A Button se lo pusieron difícil desde el principio. Fue superado por el Williams de Nico Rosberg (que había pasado a ser cuarto en parrilla por las penalizaciones de Vettel y Barrichello), así como por Trulli y el Renault de Fernando Alonso, en parte por el KERS.

Jenson pasó a un Alonso que llevaba más gasolina, pero aún tenía dos coches por delante. La importancia de la polémica que había sobre el doble difusor se hizo demasiado evidente, ya que Williams, Toyota y Brawn, los tres que lo usaban, dejaron a todos los demás detrás.

Button llevaba más combustible que sus rivales de delante, y esperó pacientemente en la tercera plaza hasta que pararon Rosberg en la vuelta 15 y Trulli en la 17. Ahí, con pista libre, comenzó a meter un segundo por vuelta al resto.

Cuando al fin entró, volvió líder a la pista, con neumáticos secos a pesar de que se avecinaba tormenta. Mientras tanto, Ferrari tomó una decisión errónea al poner a Raikkonen neumáticos de lluvia. El finlandés perdió mucho ritmo esperando a que comenzara a llover, y sus neumáticos quedaron destrozados pronto.

Cuando finalmente llegaron las primeras precipitaciones, Button aumentó su ventaja con una gran actuación en lluvia pese a sus gomas de seco. Luego entró, siendo uno de los muchos pilotos que pusieron neumáticos de lluvia extrema, aunque la pista no estaba lo suficientemente mojada. Timo Glock había puesto intermedios y volaba con el Toyota. Button volvió para poner intermedios, pero finalmente comenzó a diluviar e hizo una cuarta parada para volver a los de lluvia.

En teoría ese tipo de indecisión, que recordaba a las múltiples paradas realizadas en Donington 1993, habría arruinado sus posibilidades. Pero casi todos los demás estaban igual de confundidos sobre qué neumáticos llevar. Y como todos patinaban y se marcaban trompos al pasar por los ríos de agua que recorrían el trazado, Charlie Whiting tomó la decisión de sacar el coche de seguridad.

Casi inmediatamente después sacaron bandera roja, el pelotón se detuvo en la parrilla y la carrera pasó a estar suspendida.

"Después de mi primer cambio a neumáticos de lluvia, empecé a patinar por todas partes, iba muy lento", explicó luego Button. "Pero nadie más con ese compuesto iba mucho más rápido. Traté de cuidar las gomas traseras, sabiendo que probablemente iba a llover".

"Los chicos me dijeron por radio que Timo era muy rápido con intermedios, así que entré a ponerlos y salí detrás de él. Rápidamente vi que sufría, y luego volví a parar. Y, al poco de hacerlo, salió el Safety Car".

Estaba claro que Button era el líder, pero había una pequeña confusión en cuanto al orden exacto detrás de él. Mientras, esperando una posible reanudación, los pilotos se sentaban en sus coches o se movían nerviosamente alrededor de la parrilla.

Raikkonen, que paró en boxes justo antes de la suspensión de la carrera con un problema de KERS, asumió que su día había terminado, y se tomó un helado. Sin embargo, los mecánicos de Ferrari siguieron trabajando en su monoplaza. Aún existía la posibilidad de que pudiera volver a la carrera, aunque con un poco de lastre en el estómago de su piloto...

Por desgracia, la situación no mejoraba, y Whiting finalmente decidió que no había suficiente luz para reiniciar la carrera. Eso hizo que volvieran las criticas al cambio de horario que se había hecho, especialmente cuando el riesgo de lluvia hacía complicado cubrir toda la distancia.

Todo le importaba poco a Button, que al enterarse de la noticia se bajó de su coche y empezó a celebrarlo. Oficialmente, la carrera duró solo 55 minutos, con solo 31 vueltas disputadas de las 56 que iba a tener. En cuanto al tiempo transcurrido, fue el tercer gran premio más corto de la historia, después de Australia 1991 y España 1975.

Como no acabó la carrera, se repartieron solo la mitad de puntos, pero a Button le daba igual, era otra victoria al fin y al cabo.

"Los chicos no podían usar las radios, porque no funcionaban", explicó. "Vinieron al coche y me dijeron que había ganado la carrera. Obviamente, estaba muy contento de haber ganado. Solo me dieron la mitad de puntos, pero para mí era la victoria lo que importaba, no los puntos. Y tomaron las decisiones correctas con las paradas. Así que salté y les di un abrazo a todos".

El segundo puesto fue para Nick Heidfeld, que montó extremos justo cuando le tocaba parar, logrando una posición que, en condiciones normales, su BMW no le habría permitido alcanzar. De hecho, había trompeado justo antes de la bandera roja y Glock le había pasado, pero como se contaba hasta la vuelta anterior, recuperó el segundo lugar.

Las buenas decisiones de Timo Glock, primero entrando a por intermedios y luego cambiando cuando tocaba a extremos le dieron el último escalón del podio, por delante de su compañero, Trulli. Barrichello pasó al quinto puesto, pero tanto él como Jarno tuvieron la suerte de que se contara la vuelta anterior, ya que habían parado en boxes justo cuando salió la bandera roja.

Mark Webber, de Red Bull, terminó sexto, mientras que su compañero de equipo, Vettel, fue una de las víctimas de la pista inundada, y abandonó. Hamilton, que trompeó justo antes del parón, terminó séptimo, mientras que Rosberg fue octavo. Perdió su ventaja inicial con una estrategia muy mejorable por parte de Williams.

Un solo punto para Hamilton (en esa época el séptimo sumaba 2, y se repartieron solo la mitad) fue un pequeño consuelo para McLaren después de un fin de semana de pesadilla: dada la descalificación de Melbourne, era el único punto del equipo en dos carreras.

La situación era aún peor en Ferrari, ya que Massa terminó fuera de los puntos, noveno, mientras que Raikkonen nunca pudo volver a pista después de su postre. Increíblemente, el equipo que ese año era el vigente campeón, no había sumado en dos carreras, y era último en el mundial. Ahí ya quedó clara que esa iba a ser una temporada extraña...

