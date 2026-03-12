Aston Martin F1 pone fin a los rumores sobre las baterías de Honda para China

"¿Por qué no debería haber buenas noticias?"

Cuando Mike Krack, director de pista de Aston Martin, dio la bienvenida a los medios de comunicación en el paddock de la Fórmula 1 en Shanghái, su irónico comentario inicial marcó el tono de la conversación.

Krack y el director general en pista de Honda, Shintaro Orihara, tenían mucho que explicar después de que Fernando Alonso se retirara del Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada, con Lance Stroll terminando 15 vueltas por detrás de los líderes y, por lo tanto, sin acabar clasificado.

Los problemas de Aston Martin son por culpa de su nuevo socio de unidades de potencia: las vibraciones paralizantes de la combustión interna dañaron todas las baterías en los test de pretemporada, lo que impidió a los pilotos dar muchas vueltas seguidas, ya que temían sufrir "daños nerviosos permanentes" en las manos, según explicó el jefe del equipo, Adrian Newey.

En la carrera de Melbourne, Alonso completó 13 vueltas, seguidas de un descanso de 16 minutos y otras ocho vueltas; Stroll completó 34 giros seguidos y otras nueve después de pasar 18 minutos en el garaje.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: William West / AFP vía Getty Images

No ha habido mucho tiempo para mejorar, ya que el Gran Premio de China arranca sólo cinco días después de la carrera del GP de Australia, pero según Honda, la situación está mejorando.

"Hemos observado algunos avances en cuanto a las vibraciones y seguimos trabajando duro para reducirlas", afirmó Orihara. "Aún así, la fiabilidad sigue siendo nuestro punto débil. Por eso seguimos trabajando duro en colaboración con Aston Martin y hemos encontrado otra solución, así que quizá podamos probar algo nuevo".

"Además, hemos acumulado kilometraje en la carrera, por lo que hemos aprendido algo en cuanto a la conducción y la gestión de la energía, ya aplicamos ese aprendizaje a nuestro sistema de simulación".

Dado que los repuestos han sido un problema, Honda ha trabajado para restaurar las dos únicas baterías que estaban disponibles en Melbourne.

"Estamos intentando reparar la batería", dijo Orihara. "Hemos visto algunos avances positivos en la reparación. No puedo dar detalles, pero seguimos trabajando duro para reparar la batería. Así que quizá podamos repararla, porque el problema no tiene que ver con la vibración, sino con pequeños detalles en el interior de la batería".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

Sin embargo, cuando se les preguntó cuántas baterías tenían Aston y Honda a su disposición para el fin de semana del Gran Premio de China, tanto Krack como Orihara se mostraron evasivos.

"No podemos decir el número exacto, pero seguimos intentando reparar la batería para conseguir más repuestos. Pero, lo siento, no puedo decir el número", dijo inicialmente el japonés.

Independientemente del número exacto; Krack replicó: "Creo que no deberíamos... ¿Qué sentido tiene insistir en el número de baterías? No creo que sea algo en lo que debamos insistir, insistir e insistir. Tenemos una situación que ya se reveló en Melbourne y no creo que debamos continuar con esa discusión sobre el número de baterías, si me lo permiten".

Motorsport.com ha podido saber que Honda tiene tres baterías en Shanghái, es decir, una de repuesto.

En lo que respecta a las vibraciones que soportan los pilotos, no han sido el centro de atención de Honda, ya que el fabricante ha dado prioridad a la fiabilidad real de su unidad de potencia.

Ambos pilotos se han mostrado comprensiblemente pesimistas, y Stroll afirmó que las vibraciones eran como "electrocutarse en una silla"; a sus problemas se suma la grave falta de rendimiento del coche. Alonso acabó a dos segundos y medio del mejor crono en la Q1; solo los Cadillac fueron más lentos.

Sin embargo, Krack se ha mostrado comprensivo con la consternación de sus pilotos. "Ya sabes, es una situación difícil, obviamente", dijo el luxemburgués. "Nadie quiere estar en esa posición, pero los pilotos forman parte del equipo, al igual que nosotros, y estamos juntos. Así que tenemos que intentar encontrar formas de trabajar juntos".

"A veces se es más emocional, a veces se es más constructivo, pero hay que entender que los pilotos se encuentran en una situación única porque después de cada sesión tienen que responder a preguntas y tienen que responder a preguntas que son realmente difíciles para ellos. Y a menudo no tienen una solución o no tienen la respuesta correcta. Por lo tanto, creo que su nivel de frustración es comprensiblemente un poco más alto".

Ahora bien, ¿a qué puede aspirar Aston Martin este fin de semana? ¿Es realista el objetivo de terminar la carrera? "Cada vuelta que das es importante", insistió Krack. "Cuando compites, ese tiene que ser el primer objetivo. Así que lo intentaremos".

"Creo que con los pasos que hemos dado, y con los que vamos a dar este fin de semana, nos acercaremos a ese objetivo", concluyó.

Información adicional de Filip Cleeren.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Paul Crock / AFP vía Getty Images