Mercedes está dispuesta a dar órdenes de equipo, pero sin favoritismos

Mercedes podría imponer órdenes de equipo si Andrea Kimi Antonelli y George Russell corren el riesgo de perder una victoria debido a su luchas rueda a rueda, según ha reconocido el director del equipo, Toto Wolff.

Las flechas de plata lograron su octava victoria de 2026 con Antonelli en el Gran Premio de Bélgica, pero Wolff ya había dejado claro anteriormente que no le había gustado ver a su equipo perder ante Ferrari en dos ocasiones.

El austriaco se mostró especialmente molesto por la carrera de Barcelona, donde Russell y Antonelli pasaron seis vueltas luchando por el liderato, lo que permitió a Lewis Hamilton adelantarse con una estrategia de neumáticos diferente y ganar la carrera.

El contexto de la lucha por el título —con una ventaja de Antonelli sobre Russell de 50 puntos y Ferrari como una amenaza cada vez más real— provocó una pregunta a Wolff en la rueda de prensa posterior a la carrera del GP de Bélgica sobre si era el momento de "proteger" a Antonelli como piloto principal del equipo y pedirle a Russell que en determinadas circunstancias cediera el paso a su compañero.

Como era de esperar, Wolff se negó a convertir a Russell en el piloto número dos en una fase tan temprana de la temporada, sobre todo teniendo en cuenta que las opciones del británico de ganar el título siguen muy vivas.

Sin embargo, el jefe del equipo dejó claro que Mercedes no puede permitirse que se repitiera un escenario como el de Barcelona.

"El objetivo que nos hemos marcado para hoy es no perder tiempo entre nosotros", dijo. "No queremos altibajos que hagan que un Ferrari o un Red Bull nos pisen los talones y nos hagan perder la victoria, como ocurrió en Barcelona. Ya sabes, sin el abandono, Antonelli habría ganado la carrera".

"Desde Barcelona, en cualquier caso siempre daríamos prioridad a la victoria en carrera. Y si eso es así sea Kimi o George el que esté por delante, eso es lo que haríamos".

"Ya sabes, esto es un campeonato de constructores tanto como de pilotos. Nunca le quitaríamos la victoria a ninguno de los dos. Así que, si es George quien va por delante, aunque vaya por detrás en el mundial, en esta fase de la temporada, no haríamos eso".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Russell había insistido anteriormente en que se podía confiar en que él y Antonelli correrían rueda a rueda sin chocar, tras su enfrentamiento en Montreal, pero posteriormente cambió de postura debido a su contratiempo en Barcelona.

"Creo que está claro que la victoria del equipo es la prioridad", afirmó. "No importa qué piloto sea. Ya se vio en Canadá: Kimi y yo luchamos muy duro, pero nos estábamos alejando del resto, así que la victoria del equipo no corría peligro".

"Pero luego miras lo que pasó en Barcelona y, de repente, hay otro piloto metido en la lucha. Y vale, Lewis se benefició del coche de seguridad, lo cual ayudó mucho. Sin el coche de seguridad, ya sabes, Kimi y yo estábamos perdiendo tiempo y eso quizá le habría dado a Ferrari la oportunidad de ganar".

"Y ahí es cuando, ya sabes, tenemos que ser inteligentes como compañeros de equipo y está muy claro que el equipo quiere ganar la carrera. No importa si soy yo o Kimi", dijo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images