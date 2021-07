Cuando McLaren tuvo que "explicar lo inexplicable" entre Alonso y Hamilton

Vicepresidente de Mercedes Motorsport durante la época en que el fabricante alemán proporcionaba motores y era socio exclusivo de McLaren, Norbert Haug ocupó durante mucho tiempo un puesto de importante responsabilidad en la escudería dirigida entonces por Ron Dennis. En ese cargo, el alemán de 68 años vivió tanto los buenos como los malos momentos, incluida la tensa temporada 2007.

McLaren subió a Lewis Hamilton a la cima del automovilismo ese año, junto a un recién fichado Fernando Alonso que venía de ganar los dos anteriores mundiales. La convivencia de ambos degeneró rápidamente, alcanzando su punto álgido en el Gran Premio de Hungría antes de que Kimi Raikkonen y Ferrari lo aprovecharan para ganar el título de ese curso.

Así empezó todo: El oasis de Sepang 2007

En el Hungaroring, en plena temporada 2007, la sesión de clasificación se convirtió en un psicodrama en McLaren. Lewis Hamilton no permitió que Fernando Alonso saliera a pista para que pudiera completar una vuelta rápida, a lo que el español respondió reteniendo a su compañero en boxes para que no pudiera hacer un último intento. Alonso recibió una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida, perdiendo la pole en favor del británico.

"Podríamos haber conseguido mucho más, eso es seguro", dijo Norbert Haug al podcast Beyond the Grid. "Podríamos haberlo logrado fácilmente si no fuera por el episodio de la clasificación en Hungría. ¿Lo recuerdas? Esa fue una de las razones. Hay muchas razones por las que se nos escapó el título con ambos pilotos, y por las que al final se quedaron a un punto. Ya no sufro por ello, pero en su momento sufrí mucho. Normalmente tienes que batir a tus oponentes, no a ti mismo. Pero esa es una lección que también aprendí: duele mil veces más entorpecer tu propio camino, pero a veces no puedes evitarlo".

"Obviamente, hubo muchas críticas. En Hungría, estuve en la rueda de prensa posterior tratando de explicar lo que estaba pasando, tratando de explicar lo inexplicable. Rotábamos muy a menudo, a veces Ron [Dennis] hacía las ruedas de prensa y otras veces era yo. Me tocó a mí en Hungría. Parecía un idiota, obviamente. ¿Cómo podría explicar algo así? No fue nuestra mejor clasificación y, si lo escribimos, podría un guión de Hollywood; pero nada, ¡nadie se lo creería ni aun así!".

Con el telón de fondo de esa rivalidad, pero también del escándalo del Spygate, Fernando Alonso pasó sólo un año en McLaren antes de volver a Renault. Cuando recuerda ese extraño mundial 2007, Norbert Haug describe una situación delicada, incluso para el piloto español a su llegada.

"Cuando llegas a un equipo que parece que puede ganar, no esperas que un novato se interponga en tu camino", analiza. "Estaban en igualdad de condiciones. Recuerdo carreras como la de Indianápolis ese año, cómo lucharon en la recta final hasta la línea de meta. Fue entretenido para los aficionados, pero en boxes y en el muro, fue realmente impresionante. Creo que era una forma muy especial de entretenimiento de alto nivel. Podríamos haber sacado más provecho", admite.