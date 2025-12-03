McLaren F1 se jugará el título en Abu Dhabi con una decoración especial

Una última para el viaje, suele decir el dicho. Y así será este fin de semana para McLaren. La escudería británica lucirá una decoración especial para el Gran Premio de Abu Dhabi de este fin de semana, que cerrará la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Ahora, habrá que ver si el toque de color aplicado a los coches del líder del Mundial de Pilotos, Lando Norris, y del tercer clasificado, Oscar Piastri, traerá suerte a alguno de ellos en su lucha por el título mundial contra Max Verstappen.

Antes de la última carrera de la temporada, en el circuito de Yas Marina, el equipo con sede en Woking ha presentado este miércoles una decoración producida en colaboración con Velo, la marca de su principal patrocinador, BAT. En esta iniciativa de colaboración, también han participado los aficionados de la escudería inglesa, y se extenderá a los monos de los pilotos y al equipamiento que se usará en el paddock.

La decoración especial de McLaren para el GP de Abu Dhabi. Foto de: McLaren

A principios de año, McLaren invitó a una selección de aficionados al Centro Tecnológico ubicado en Woking, para que vieran entre bastidores el equipo, antes de adelantar cómo sería la paleta de colores en la que se inspiraron.

"Nuestros fans están en el corazón de todo lo que hacemos, y esta decoración especial es otra forma de mostrarles nuestro agradecimiento", ha explicado Louise McEwen, Directora de Marketing de McLaren. "Gracias a la campaña 'Live Your Fandom' con Velo, hemos podido celebrar su pasión y creatividad de una forma que realmente une a la familia Papaya", finalizó.

