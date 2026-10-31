Fórmula 1 GP de México
Leclerc, tercero y con dudas en México: "El coche se comportó de manera muy diferente"
Charles Leclerc saldrá tercero en México tras una Q3 en la que perdió confianza en el comportamiento de su Ferrari, aunque disfrutó del desafío de pilotar con tan poco agarre.
Pol Hermoso
Publicado: 31 oct 2026, 23:38
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Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Charles Leclerc estará en la pelea desde la segunda fila, pero terminó la clasificación del GP de México de F1 2026 con la sensación de haber dejado algo por el camino. Mientras Lewis Hamilton se llevaba la pole con el otro Ferrari, el monegasco tuvo que conformarse con la tercera posición tras una Q3 en la que nunca consiguió sentirse del todo cómodo.
El resultado mantiene abiertas sus opciones para el domingo. Sin embargo, lo que le dejó insatisfecho fue la dificultad para encontrar el rendimiento cuando más importaba: incluso una vuelta sin grandes errores no le permitió disponer de la confianza y la velocidad que necesitaba para aspirar a más.
"En mi segundo intento de la Q3 conseguí completar una vuelta relativamente limpia, pero el coche se comportó de una manera muy diferente respecto a las vueltas anteriores y, cuando llegó el momento decisivo, no pude encontrar el ritmo que necesitaba", explicó.
La diferencia entre completar una vuelta y sacar todo el potencial del monoplaza fue precisamente lo que marcó su balance del sábado. Leclerc pudo cerrar un intento relativamente limpio, pero el comportamiento cambiante del Ferrari le impidió atacar con las mismas referencias que había construido durante la sesión.
"Obviamente, estoy un poco decepcionado, pero, aun así, salir tercero en la carrera aquí no es ni mucho menos un mal resultado", reconoció.
Esa mezcla de frustración y optimismo resume una clasificación que le deja cerca de la cabeza, aunque por detrás de su compañero y de George Russell. Desde la tercera plaza, el monegasco seguirá teniendo una posición desde la que intentar cambiar el desenlace en carrera.
Una pelea constante con el Ferrari
Más allá del resultado, Leclerc describió una última ronda exigente al volante. La falta de agarre le obligó a corregir continuamente y a buscar el límite sin contar con una respuesta tan previsible como habría deseado.
"Sobre todo durante la Q3, estuve luchando constantemente con el coche. Pero, al fin y al cabo, la situación es exactamente la misma para todos. Debido al nivel de carga aerodinámica que tenemos aquí, el agarre es tan bajo que prácticamente tienes que pelearte con el volante para mantener el coche al límite".
El monegasco evitó presentar esas dificultades como una excusa: las condiciones eran comunes para toda la parrilla y el reto consistía en adaptarse mejor que los demás. En su caso, el momento decisivo llegó sin el ritmo necesario para disputar la pole.
Pero la decepción por el resultado tampoco borró el disfrute de una sesión que exigió trabajar en cada curva.
"Aun así, ha sido realmente divertido llevar el coche hasta sus límites en unas condiciones tan complicadas".
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