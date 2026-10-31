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Fórmula 1 GP de México

Sainz alerta del retroceso de Williams: Cadillac ya les iguala en curva rápida

Carlos Sainz rescató otra Q2 y terminó 16º en México pese a sufrir con los reglajes de su Williams. El español admite que hasta Cadillac les iguala o supera en algunas curvas rápidas.

Pol Hermoso

Editado: 31 oct 2026, 22:58

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Hay clasificaciones en las que una decimosexta posición sabe a oportunidad perdida y otras en las que refleja lo poco que hay para rascar. Carlos Sainz volvió a encontrarse con lo segundo en el GP de México de F1 2026: consiguió meter al Williams en Q2, pero el premio fue alcanzar una ronda en la que apenas tenía herramientas para seguir avanzando.

El madrileño aprovechó la oportunidad que dejó una Q1 en la que Fernando Alonso se quedó sin poder completar su último intento por una avería. El asturiano era uno de los candidatos a superar el corte, pero Sainz estuvo ahí para recoger una plaza que, con el rendimiento actual de su monoplaza, vuelve a tener más valor del que sugiere el resultado final.

Y esta vez lo hizo sin sentirse especialmente cómodo. Si sus últimas clasificaciones están dejando la sensación de que exprime cada resquicio del Williams, en el Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo que hacerlo después de una jornada en la que nunca terminó de encontrar la confianza.

"Sí, creo que hoy teníamos la oportunidad de meter el coche en Q2, algo que últimamente hemos conseguido hacer, salvo en Austin. Así que, al final, puedo estar contento por haber aprovechado al máximo esa oportunidad", explicó tras la clasificación.

"Aunque hoy, durante todo el día, he estado peleándome mucho más con el coche que ayer y nunca he llegado a encontrar el ritmo. En general, nos faltó un poco en esa sesión de clasificación, pero aun así llegamos a Q2, que era lo máximo que podíamos hacer".

Detrás de esas dificultades había también una búsqueda deliberada de soluciones. Williams está aprovechando el fin de semana para experimentar con los reglajes, y Sainz reconoció que, en su intento de corregir uno de los principales problemas del coche, probablemente llevó los cambios demasiado lejos.

Sainz admite que se pasó buscando una solución a los bloqueos

El español quiso mejorar la respuesta del tren delantero en frenada, una limitación que condiciona su pilotaje. Sin embargo, al intentar reforzar ese punto acabó comprometiendo la estabilidad de la parte trasera, con consecuencias también para la gestión de las temperaturas.

"Este fin de semana he tomado una dirección un poco diferente con los reglajes y mi sensación es que probablemente me he pasado un poco intentando conseguir un equilibrio distinto", reconoció.

"Tenemos muchos bloqueos delanteros con este coche y nos cuesta mucho generar carga delante y en frenada. Este fin de semana he intentado realmente cargar más el tren delantero en frenada y, probablemente, al llegar a los Libres 3 y a la clasificación, estábamos sufriendo demasiado con la parte trasera, con el sobrecalentamiento y con todo".

Un compromiso especialmente delicado en México, donde encadenar una vuelta limpia exige llegar a cada sector con los neumáticos en condiciones de responder. El balance de Sainz, aun así, no fue el de un experimento inútil: consiguió superar el primer corte y extraer información, aunque el resultado no fuera el equilibrio que buscaba.

"Aquí es difícil juntar una vuelta, pero al menos nos dio una Q2. Estoy contento de experimentar, aunque probablemente me pasé", resumió.

Los cambios tampoco respondían a dos caminos completamente opuestos dentro del garaje. Preguntado por las mejores sensaciones de Alex Albon, que había destacado la ausencia de bloqueos delanteros, Sainz aclaró que ambos habían trabajado en una dirección similar.

"No, los dos fuimos en una dirección parecida. Yo probablemente exageré un poco con la mía, fui demasiado lejos".

La prioridad de Williams ya pasa por entender el coche de 2027

La búsqueda de respuestas va más allá de encontrar unas décimas para este fin de semana. Sainz explicó que el trabajo actual de Williams está especialmente orientado a comprobar que lo que sucede en pista encaja con las previsiones del túnel de viento, una tarea fundamental para evitar que los problemas se arrastren al próximo monoplaza.

Por eso, al preguntarle por la comprensión de la actualización introducida en Bakú, el español rebajó su importancia y situó el foco en un objetivo más amplio.

"Sinceramente, la mejora de Bakú fue tan pequeña que, aparte de la ganancia en peso, no había mucho que entender. Estamos trabajando más en comprender la correlación del coche de este año con el túnel de viento, para asegurarnos de hacer las cosas bien con el coche del año que viene".

Es una explicación que ayuda a entender la situación de un equipo que sigue buscando respuestas mientras sus rivales elevan el nivel. Y Sainz dejó una comparación especialmente reveladora cuando le preguntaron por el rendimiento de Cadillac en algunas zonas del circuito.

"Sí, sin duda los Cadillac ahora nos igualan o incluso son más rápidos en algunas curvas de alta velocidad, así que eso demuestra que nos hemos quedado realmente atrás".

Con ese panorama, tampoco quiso alimentar grandes expectativas para la carrera. Desde la decimosexta posición, el problema no será únicamente encontrar un hueco para avanzar, sino disponer del ritmo necesario para sostener cualquier ganancia.

"Por mi parte, tengo gente más rápida delante y gente más rápida detrás, así que no creo que pueda hacer mucho desde donde estoy. Lo daré todo", señaló.

Otra Q2 permite a Sainz salvar el sábado dentro de las posibilidades de Williams. Pero sus palabras dibujan con claridad el límite: incluso una clasificación bien aprovechada deja al español pendiente de oportunidades ajenas para aspirar a algo más.

Así fue la qualy:

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