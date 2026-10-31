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Fórmula 1 GP de México

Alonso: "La frustración es inimaginable, pero es la historia de todo el año"

Fernando Alonso admitió haber visto escaparse una gran oportunidad en el GP de México de F1 por el motor Honda.

Jose Carlos de Celis

Editado: 31 oct 2026, 22:26

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso se vio obligado a bajarse del coche antes de tiempo en la clasificación del GP de México de F1 2026, cuando "un posible problema de presión de agua relacionado con el sistema ERS", según explicó Aston Martin, le obligó a aparcar el AMR26 en la salida del Foro Sol del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ese KO, uno más, llegó en un momento en el que el asturiano tenía motivos para confiar en una buena clasificación que le permitiera salir cerca de los puntos, cuando más duele. Y esa frustración no la pudo ocultar ante los medios. Con Motorsport.com presente, le preguntaron por esa conversación en la que le decía a su ingeniero que estaba cerca de la entrada al pitlane, aunque admitió que, a posteriori, de nada habría servido: "Sí, estaba a 100 metros del box, pero probablemente el problema era mayor de lo que se pudiera solucionar allí".

"Así que, sí, lo más seguro para todos los demás que estaban en pista era parar y seguí las instrucciones".

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Ante la pregunta de qué sabía del problema, fue escueto: "El motor". Y justo después, le preguntaron si era posible pasar a la Q3 este sábado: "Probablemente difícil, pero sí. Estábamos 12º, 13º y 11º, así que estábamos dentro del margen. Ya sabes, si hubiéramos marcado una buena vuelta, quizá habría sido posible, pero creo que eso era probablemente demasiado optimista. Quizá 13º o 13º era nuestra posición hoy".

Finalmente su única vuelta en Q1 le permitió ser 18º, superando a cuatro pilotos, pese a que sus rivales tuvieron más intentos y una pista en mejor estado. "Lo era", admitió Alonso cuando le recordaron que el viernes, tras quedarse a siete décimas del mejor tiempo en la FP2, era mucho más optimista.

Aunque en otra emisora dijo que se iría a Brasil sin competir el domingo, Alonso no respondió eso ante los medios ingleses, aunque también admitió que no ve posible remontar, y que esto es... lo de siempre: "Ha habido problemas enormes con las temperaturas para todo el mundo así que, cuando sales desde atrás, es imposible seguir de cerca a los demás coches ni nada por el estilo. Así que, sí, no hay mucho que podamos hacer".

"Creo que hemos perdido una gran oportunidad. Así que, sí, la frustración es inimaginable. Pero esta es la historia de todo el año".

Ante esa respuesta de la gran oportunidad, le preguntaron al ovetense a qué atribuía estar más cerca que nunca de la cabeza. Y fue franco: "Hay menos rectas. Solo hay dos: antes de la primera curva y de la cuarta. En el resto, con un nivel de adherencia tan bajo, apenas se puede ir a todo gas. Así que aquí la potencia influye menos, ya sabes. Quizás fue por eso".

Por último, Alonso pareció consciente de que quizás tenga que montar un nuevo motor y penalizar o salir desde el pitlane el domingo: "La verdad es que no lo sé. Supongo que sí".

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