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Fórmula 1 GP de México

Antonelli avisa antes de luchar por el título de F1: "Voy a atacar"

Antonelli saldrá cuarto en el GP de México de F1 tras una clasificación complicada y, pese a tener el título mundial a tiro, asegura que atacará desde la salida, aunque sin asumir riesgos innecesarios.

Giacomo Rauli

Publicado: 31 oct 2026, 23:17

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Quinto, pero finalmente cuarto. Hoy, Andrea Kimi Antonelli afrontó una de las clasificaciones más difíciles de la temporada, aunque consiguió limitar los daños y colocarse en una posición potencialmente muy favorable de cara a la carrera de mañana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El líder del Mundial, que mañana podría proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, sufrió durante toda la clasificación para conseguir que los neumáticos alcanzaran la temperatura adecuada y entraran en su ventana óptima de funcionamiento para extraer el máximo rendimiento.

Eso sí, hay que dejar una cosa clara: los cinco primeros clasificados del Gran Premio de México terminaron separados por apenas 193 milésimas. Prácticamente nada. Sin embargo, el explosivo Antonelli que hemos visto tantas veces esta temporada no apareció en tierras mexicanas.

Cuando Russell dio un paso adelante, es decir, en la Q3, Kimi no fue capaz de hacer lo mismo. Tras un excelente primer sector (firmó el segundo mejor parcial, solo por detrás de Verstappen), el italiano sufrió tanto en el segundo como en el tercer sector.

"He sufrido con los neumáticos en la Q3. El primero de los dos intentos fue muy difícil. La temperatura bajó y me costó mucho. Cometí errores entre el primer y el segundo sector. Es una pena, pero mañana salgo cuarto. Intentaremos hacer una buena salida y después ya veremos".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Como decíamos, Antonelli consiguió el quinto mejor tiempo. Sin embargo, saldrá cuarto gracias a la penalización de una posición que recibió Verstappen ayer tras su duelo con Liam Lawson en los Libres 2.

La ambición de Antonelli, no obstante, es luchar por la victoria. Mañana atacará desde la salida, contando además con la ventaja de haber guardado un juego de neumáticos nuevos que debería utilizar durante el primer stint.

"Será importante atacar desde la salida, pero también mantenerse alejado de los problemas en la curva 1. Además, hemos guardado un juego extra de neumáticos. Intentaremos aprovecharlo mañana en la salida y después ya veremos. Trataremos de hacerlo lo mejor posible".

De las palabras de Antonelli se desprende que Kimi no tiene ninguna intención de pensar en el título. Mañana solo intentará conseguir el mejor resultado posible. Mucho mejor si es un podio o, por qué no, si consigue subir al escalón más alto.

A juzgar por el rendimiento de los Ferrari y de Russell, que saldrán por delante de él, no será fácil. Pero tampoco necesitará asumir todos los riesgos del mundo para entrar en la historia por la puerta grande...

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