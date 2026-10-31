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Fórmula 1 GP de México

Hamilton tras su histórica primera pole con Ferrari: "Sigo encantado con lo que hago"

Hamilton se convirtió en el quinto piloto más mayor en conseguir la pole en la F1 al lograr su primera pole con Ferrari en el GP de México 2026.

Filip Cleeren

Editado: 31 oct 2026, 23:04

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En el escenario de dos de sus siete celebraciones de título, Lewis Hamilton añadió un capítulo más a su ilustre carrera en la Fórmula 1 y a su colección de grandes recuerdos en Ciudad de México, con algo que se hacía esperar desde hacía tiempo.

Hamilton logró su primera pole vestido de rojo, siendo además su primera pole desde el Gran Premio de Hungría 2023. De este modo, se convirtió en el quinto piloto de mayor edad en conseguir la pole, con 41 años y 297 días.

Después de que George Russell, de Mercedes, le arrebatara la pole provisional a Charles Leclerc con su última vuelta en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Hamilton respondió con un primer sector ligeramente más rápido para quitarle la pole a su excompañero de equipo por una minúscula diferencia de 0,009 s.

"Vaya, no tengo palabras. Es muy especial estar en México y conseguir mi primera pole con Ferrari, y la número 105. Me gusta ese número", dijo inmediatamente Hamilton.

La pole de Hamilton llegó tras perder un valioso tiempo durante los entrenamientos del viernes debido a un problema con la unidad de potencia, que le limitó a 13 vueltas en la FP2. Pero, a pesar de ese contratiempo, el británico se mostró muy satisfecho con el comportamiento de su Ferrari en una pista con gran altitud y con poco agarre, tras realizar solo "cambios mínimos" en la configuración durante la noche.

Resumen y resultados de la clasificación:

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Ha sido un fin de semana realmente muy, muy duro y complicado", afirmó.

"Obviamente, en la FP1. Llevábamos un rake [aerodinámico] montado y, luego, claro, tuvimos el problema con el motor de ayer, lo que nos dejó en clara desventaja. No pude hacer ninguna tanda larga, pero hemos hecho un trabajo realmente bueno con la puesta a punto durante el fin de semana", añadió.

Cuando le dijeron que era el piloto de F1 de más edad en conseguir la pole desde Andretti, lo que suscitó comentarios sobre su longevidad, Hamilton respondió: "Vaya, cuando hay voluntad, hay un camino. Todo está en la mente. Hago todas esas cosas diferentes que se pueden hacer para intentar mantenerme joven y en forma".

"Pero me encanta lo que hago, y ese amor no ha desaparecido. Me despierto cada día pensando en ello. Sueño con ello y cuento con un apoyo increíble en todo el mundo; son estos chicos los que me dan fuerzas para seguir adelante, así que espero que hoy estén contentos con esto y espero poder darlo todo por ellos mañana", concluyó el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1.

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