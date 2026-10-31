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Fórmula 1 GP de México

Verstappen culpa al tráfico de la curva 13: "Estaba a la altura de la pole"

Verstappen se encontró con Norris y Hadjar en su última vuelta de la Q3, cuando parecía que iba a luchar por la pole en el GP de México 2026 de la F1.

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Editado: 31 oct 2026, 23:21

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Max Verstappen lamentó no haber podido completar su última vuelta en la clasificación del Gran Premio de México, y afirmó que su vuelta "estaba a la altura de la pole" antes de cruzarse con Lando Norris en el último sector.

El cuatro veces campeón estaba casi una décima por delante de la vuelta del que acabaría siendo el poleman, Lewis Hamilton, al final del segundo sector, tras haber marcado un tiempo "púrpura" en el primer sector y haber igualado a Hamilton en el Sector 2 de de esa misma vuelta.

Sin embargo, la vuelta de Verstappen se vino abajo a partir de ahí. Tras sufrir una ráfaga de aire sucio procedente de los coches que le precedían en la curva 12, se vio obligado a meterse entre Isack Hadjar y Lando Norris al entrar en la curva 13. Si bien Norris intentó apartarse hacia la derecha, pero esto desestabilizó a Verstappen, que terminó bloqueando las ruedas en la cerrada curva a izquierdas de Foro Sol.

Verstappen tuvo que abortar su vuelta. Su primer intento le habría valido el cuarto puesto, pero acumula una penalización de un puesto en la parrilla por su choque en la FP2 con Liam Lawson en esas mismas curvas del estadio. Por lo tanto, el domingo saldrá por detrás de Andrea Kimi Antonelli en la parrilla.

"Llegué a la curva 12 y vi un coche lento delante de mí, así que ahí ya pierdes tiempo por el aire sucio", explicó Verstappen. "Y luego también veo el coche [de Norris] apartado a la derecha, algo que en esa curva no te conviene, porque llego a la curva 13 siguiendo una trazada un poco diferente; pierdes la referencia, porque siempre tienes tus puntos de referencia donde frenas, y hay un coche, así que no puedes verlo".

"Cuando, por supuesto, estás al límite en la clasificación y pierdes todo este tipo de cosas, y el ángulo del coche es un poco diferente, eso hace que bloquees las ruedas".

"En mi caso, el agarre [a lo largo de la clasificación] solo mejoró; quiero decir que mi agarre era pésimo en los entrenamientos libres, así que para mí solo mejoró en la clasificación. Así que no había mucho de qué quejarse".

"Quiero decir que estábamos en la lucha por la pole; mi última vuelta estaba a la altura de la pole, sin duda, pero, por desgracia, no pudimos completarla", aseguró.

Resumen y resultados de la clasificación:

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Ante la perspectiva de tener que abrirse paso entre el pelotón en la carrera del domingo en México, en caso de que no consiga adelantar a los dos primeros de la parrilla en la salida, Verstappen afirmó que espera que el motor se caliente y que haya que gestionarlo con cuidado durante el gran premio.

Añadió que, incluso con el largo tramo hasta la curva 1, preferiría salir desde la pole antes que tener que estar a merced de los demás coches al entrar en la primera curva —o exponerse al riesgo de sobrecalentamiento al quedarse detrás de otros coches—.

"Todo va a estar muy caliente, eso lo sabemos, pero probablemente lo más importante sea cómo responderá el motor cuando esté realmente caliente. Quizá no hayamos pilotado mucho en esas condiciones, , pero supongo que todos estaremos en una situación muy parecida".

"Siempre es muy difícil seguir el ritmo aquí con estas temperaturas, pero, en primer lugar, creo que también tenemos que ver cómo va a ser el ritmo del coche".

"Aquí siempre preferiría salir desde la pole. Quiero decir que, si haces una buena salida, normalmente no hay problema, puedes correr. Es decir, puede que estén a tu lado, pero no es como si te estuvieran adelantando, así que entonces solo es una batalla. Pero todo depende de tu salida", concluyó el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.

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