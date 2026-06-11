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Leclerc cambia de rumbo tras el fiasco de Mónaco: "Ahora vamos en la dirección de Lewis"

El monegasco estrenará una nueva configuración de frenos tras los problemas sufridos en Mónaco y confía en que las novedades de Ferrari permitan acercarse a Mercedes en Barcelona.

Pol Hermoso
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

Barcelona.- Hay circuitos que sirven para sumar puntos y otros que obligan a mirarse al espejo. Para Charles Leclerc, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya llega en la segunda categoría. Después del duro golpe sufrido en Mónaco, donde un accidente tras la reanudación del safety car cerró un fin de semana para olvidar, el piloto de Ferrari aterriza en Montmeló con una única obsesión: pasar página.

"Es lo único que estoy esperando, volver al coche mañana y cerrar ese capítulo", confesó este jueves ante los medios. Porque Mónaco no es una carrera cualquiera para Leclerc. Nunca lo ha sido. "Es un circuito que para mí importa más que otros, aunque los puntos sean los mismos. Lo que pasó el domingo fue más difícil de superar que en otros fines de semana".

La mejor medicina llega apenas unos días después y en un escenario que tradicionalmente no perdona. Barcelona suele actuar como detector de verdades en la Fórmula 1. Y Ferrari llega con una batería de novedades para comprobar dónde está realmente frente a una Mercedes que ha dominado el inicio de temporada.

"Traemos muchas piezas nuevas este fin de semana. El equipo ha empujado muchísimo para traer innovación y cosas nuevas al coche", explicó. Por ello, el primer entrenamiento libre será especialmente importante para el monegasco: "Necesito ganar confianza con todo lo nuevo y asegurarme de maximizar el potencial del coche cuando llegue la clasificación".

El cambio de frenos que marcará el fin de semana

Uno de los focos estará inevitablemente en los frenos. Tras las críticas que lanzó después de Mónaco, Leclerc confirmó que Ferrari seguirá ahora el camino que ya tomó Lewis Hamilton meses atrás.

"Los dos coches probaron configuraciones diferentes y ahora vamos en la dirección de Lewis", reconoció.

Mira:

El cambio no promete milagros, pero sí una mayor tranquilidad para el piloto. "No espero una revolución. Sin embargo, en algunas situaciones concretas espero que sea más fácil de gestionar". Al final, resumió, lo único que busca de un sistema de frenado es "consistencia".

Precisamente Hamilton será otro de los referentes internos este fin de semana. El británico marcha segundo en el campeonato y ha firmado un inicio de temporada muy sólido, algo que Leclerc atribuye también a las características de los nuevos monoplazas. "Ha sido muy fuerte desde la primera carrera. Creo que estos coches le resultan más naturales que los anteriores", señaló.

Pese a que Ferrari sigue lejos de la cabeza y Andrea Kimi Antonelli continúa ampliando su ventaja en el campeonato, Leclerc se resiste a bajar los brazos.

"Creeré en ello hasta el final", aseguró sobre sus opciones de luchar por el Mundial. "Kimi lo está haciendo todo perfecto y recuperar los puntos que está consiguiendo será muy difícil. Pero no me rindo todavía".

Barcelona dictará sentencia sobre cuánto hay de deseo y cuánto de realidad en esa esperanza. Ferrari llega con piezas nuevas. Leclerc, con frenos nuevos. Y ambos necesitan una respuesta.

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