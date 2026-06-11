Antonelli revela la importancia de la carrera de Barcelona para Mercedes F1

El actual flamante líder del mundial de la Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, llega al Circuit de Barcelona-Catalunya con hambre de seguir aumentando su increíble racha de cinco victorias consecutivas, aunque es consciente de que no será fácil.

Sin embargo, el Gran Premio de Catalunya 2026 parece ser de gran interés para el equipo alemán, tal y como ha revelado el joven piloto italiano de Mercedes.

"Será un fin de semana interesante para nosotros, ya que veremos cómo funciona el paquete que trajimos a Canadá, porque no lo vimos por completo en Canadá con la temperatura tan fría. Entonces, vamos a ver cómo funciona el paquete y cuánto realmente nos da en el tiempo por vuelta".

"Ferrari tiene nuevas piezas este fin de semana, así que estarán ahí arriba, McLaren también será fuerte, ya que es una pista de alto desgaste de los neumáticos, muy calurosa y Miami era similar, y fueron muy fuertes", explicó.

Como era de esperar, Antonelli volvió a hablar en términos personales, sobre cómo ha pasado de "dudar" de sí mismo a parecer ser prácticamente el piloto perfecto este año.

"Hace un año tuve un momento en el que dudé de mí mismo, pero ya no. Maduras como piloto pero también como persona. El período complicado de hace un año me permitió conocerme mejor. Y estoy agradecido por haber podido tener esa fase. Por supuesto, ahora hay preguntas sobre hasta dónde puedo llegar, pero esto tomará más tiempo".

"Ha cambiado mucho, la experiencia ante todo. Conoces mejor la evolución de la pista, cómo se desarrolla el fin de semana, puedes equilibrar tu energía de una mejor manera. Pero también te vuelves más consciente de tu potencial, conoces al equipo aún mejor, por lo que el vínculo se fortalece. Entonces, son todas esas pequeñas cosas las que juegan un papel decisivo".

Pese a su espectacular momento y tras ganar en Mónaco, con lo que ello representa, el joven piloto italiano de Mercedes sigue echando balones fuera cuando le preguntan por las posibilidades que tiene de ganar su primer título de la Fórmula 1 en solo su segundo año en la máxima categoría del automovilismo.

"En cuanto al campeonato, no me preocupa realmente por ahora. Sé la oportunidad que está sobre la mesa y por supuesto quiero sacarle el máximo provecho", concluyó.