Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Russell se sincera sobre su crisis: "La batalla ahora es conmigo mismo"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Russell se sincera sobre su crisis: "La batalla ahora es conmigo mismo"

Hamilton resta importancia a sus frenos antes de que los adopte Leclerc en Barcelona

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Hamilton resta importancia a sus frenos antes de que los adopte Leclerc en Barcelona

Leclerc cambia de rumbo tras el fiasco de Mónaco: "Ahora vamos en la dirección de Lewis"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Leclerc cambia de rumbo tras el fiasco de Mónaco: "Ahora vamos en la dirección de Lewis"

Sainz ve en Barcelona la oportunidad perfecta para descubrir las debilidades del FW48

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Sainz ve en Barcelona la oportunidad perfecta para descubrir las debilidades del FW48

Antonelli revela la importancia de la carrera de Barcelona para Mercedes F1

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Antonelli revela la importancia de la carrera de Barcelona para Mercedes F1

Alonso: "Probablemente sea mi último fin de semana en Barcelona en F1"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Alonso: "Probablemente sea mi último fin de semana en Barcelona en F1"

La FIA acepta el "derecho de revisión" de Alpine F1 por la sanción a Gasly en Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
La FIA acepta el "derecho de revisión" de Alpine F1 por la sanción a Gasly en Mónaco

Williams llega a Barcelona con mejoras para reducir peso y mejorar el rendimiento

Fórmula 1
GP de Mónaco
Williams llega a Barcelona con mejoras para reducir peso y mejorar el rendimiento
Declaraciones
Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Antonelli revela la importancia de la carrera de Barcelona para Mercedes F1

El GP de Catalunya 2026 de la F1 servirá al equipo Mercedes para testar el paquete de mejoras llevado a Canadá para el W17, explica Antonelli.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El actual flamante líder del mundial de la Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, llega al Circuit de Barcelona-Catalunya con hambre de seguir aumentando su increíble racha de cinco victorias consecutivas, aunque es consciente de que no será fácil.

Sin embargo, el Gran Premio de Catalunya 2026 parece ser de gran interés para el equipo alemán, tal y como ha revelado el joven piloto italiano de Mercedes.

"Será un fin de semana interesante para nosotros, ya que veremos cómo funciona el paquete que trajimos a Canadá, porque no lo vimos por completo en Canadá con la temperatura tan fría. Entonces, vamos a ver cómo funciona el paquete y cuánto realmente nos da en el tiempo por vuelta".

"Ferrari tiene nuevas piezas este fin de semana, así que estarán ahí arriba, McLaren también será fuerte, ya que es una pista de alto desgaste de los neumáticos, muy calurosa y Miami era similar, y fueron muy fuertes", explicó.

Te interesará:

Como era de esperar, Antonelli volvió a hablar en términos personales, sobre cómo ha pasado de "dudar" de sí mismo a parecer ser prácticamente el piloto perfecto este año.

"Hace un año tuve un momento en el que dudé de mí mismo, pero ya no. Maduras como piloto pero también como persona. El período complicado de hace un año me permitió conocerme mejor. Y estoy agradecido por haber podido tener esa fase. Por supuesto, ahora hay preguntas sobre hasta dónde puedo llegar, pero esto tomará más tiempo".

"Ha cambiado mucho, la experiencia ante todo. Conoces mejor la evolución de la pista, cómo se desarrolla el fin de semana, puedes equilibrar tu energía de una mejor manera. Pero también te vuelves más consciente de tu potencial, conoces al equipo aún mejor, por lo que el vínculo se fortalece. Entonces, son todas esas pequeñas cosas las que juegan un papel decisivo".

Pese a su espectacular momento y tras ganar en Mónaco, con lo que ello representa, el joven piloto italiano de Mercedes sigue echando balones fuera cuando le preguntan por las posibilidades que tiene de ganar su primer título de la Fórmula 1 en solo su segundo año en la máxima categoría del automovilismo.

"En cuanto al campeonato, no me preocupa realmente por ahora. Sé la oportunidad que está sobre la mesa y por supuesto quiero sacarle el máximo provecho", concluyó.

Apunta:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Alonso: "Probablemente sea mi último fin de semana en Barcelona en F1"

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Hamilton resta importancia a sus frenos antes de que los adopte Leclerc en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Hamilton resta importancia a sus frenos antes de que los adopte Leclerc en Barcelona

Alonso: "Probablemente sea mi último fin de semana en Barcelona en F1"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Alonso: "Probablemente sea mi último fin de semana en Barcelona en F1"

Williams llega a Barcelona con mejoras para reducir peso y mejorar el rendimiento

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Williams llega a Barcelona con mejoras para reducir peso y mejorar el rendimiento
Más de
Andrea Kimi Antonelli

Red Bull se quita el sombrero ante Antonelli: "Nos sorprendió a todos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Red Bull se quita el sombrero ante Antonelli: "Nos sorprendió a todos"

Antonelli responde a los juegos mentales de Russell: "Sigo siendo el tapado"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Antonelli responde a los juegos mentales de Russell: "Sigo siendo el tapado"

Wolff revela que incluso Mercedes F1 se sorprendió con Antonelli en Mónaco

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Wolff revela que incluso Mercedes F1 se sorprendió con Antonelli en Mónaco
Más de
Mercedes

Russell se sincera sobre su crisis: "La batalla ahora es conmigo mismo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Russell se sincera sobre su crisis: "La batalla ahora es conmigo mismo"

Verstappen, Mercedes y Piastri: los factores clave de Silly Season en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Verstappen, Mercedes y Piastri: los factores clave de Silly Season en la F1 2026

McLaren admite que ser equipo cliente se ha convertido en una desventaja en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
McLaren admite que ser equipo cliente se ha convertido en una desventaja en la F1 2026

Últimas noticias

Russell se sincera sobre su crisis: "La batalla ahora es conmigo mismo"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Russell se sincera sobre su crisis: "La batalla ahora es conmigo mismo"

Hamilton resta importancia a sus frenos antes de que los adopte Leclerc en Barcelona

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Hamilton resta importancia a sus frenos antes de que los adopte Leclerc en Barcelona

Leclerc cambia de rumbo tras el fiasco de Mónaco: "Ahora vamos en la dirección de Lewis"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Leclerc cambia de rumbo tras el fiasco de Mónaco: "Ahora vamos en la dirección de Lewis"

Sainz ve en Barcelona la oportunidad perfecta para descubrir las debilidades del FW48

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Sainz ve en Barcelona la oportunidad perfecta para descubrir las debilidades del FW48