Horarios del GP de Bahrein de F1 y cómo verlo: ¡empieza el mundial 2023!

Cargar el reproductor de audio

Este fin de semana, del viernes 3 al domingo 5 de agosto, empieza el mundial de Fórmula 1 con el GP de Bahrein, que tendrá sus horarios habituales como carrera nocturna, por la tarde en España y por la mañana de Latinoamérica. Te contamos cómo ver la primera carrera del año 2023 de la F1, y todo lo que necesitas saber.

Horarios del GP de Bahrein de F1 2023 en España

Sesión Día Horario Entrenamientos libres 1 Viernes 3 de marzo De 12:30h a 13:30h Entrenamientos libres 2 Viernes 3 de marzo De 16:00 a 17:00h Entrenamientos libres 3 Sábado 4 de marzo De 12:30h a 13:30h Clasificación Sábado 4 de marzo A las 16:00h Carrera Domingo 5 de marzo A las 16:00h (57 vueltas)

Como en los test de pretemporada en Bahrein, las primeras sesiones del gran premio arrancarán de día, mientras que las segundas acabarán completamente de noche, bajo los focos de la iluminación artificial del circuito de Sakhir. Como hay dos horas de diferencia entre Bahrein y España, y nueve entre Bahrein y México, los primeros entrenamientos serán de madrugada en algún país de Latinoamérica y a media mañana de España, mientras que las sesiones más importantes, clasificación y carrera, serán a las 16:00h de España, 09:00h de México o las 12:00h de Argentina.

Horarios del GP de Abu Dhabi 2022 de F1 en Latinoamérica

Sesión Horario Entrenamientos libres 1 Viernes 3 de marzo 05:30h México 06:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 07:30h Venezuela, Bolivia 08:30h Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay Entrenamientos libres 2 Viernes 3 de marzo 09:00h México 10:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 11:00h Venezuela, Bolivia 12:00h Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay Entrenamientos libres 3 Sábado 4 de marzo 05:30h México 06:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 07:30h Venezuela, Bolivia 08:30h Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay Clasificación Sábado 4 de marzo 09:00h México 10:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 11:00h Venezuela, Bolivia 12:00h Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay Carrera (57 vueltas) Domingo 5 de marzo 09:00h México 10:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 11:00h Venezuela, Bolivia 12:00h Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay

¿Cómo ver el GP de Bahrein de F1 2023? Maneras de seguir en directo la primera carrera del año en España y Latinoamérica

En España, una temporada más mantiene los derechos televisivos DAZN para F1 y MotoGP, aunque ha cambiado su precio (aquí los puedes consultar). Además, repetirán las mismas voces, con Antonio Lobato de narrador, y como comentaristas Toni Cuquerella y Pedro de la Rosa (aunque este último lo hará desde el circuito, con Aston Martin).

En Latinoamérica sigue habiendo diferentes opciones, dependiendo del país en el que te encuentres, y en todo el continente también tienes la opción de contratar el servicio oficial de la categoría, F1TV Pro, algo que en España no es posible.

Pero si no quieres pagar o no puedes verlo por televisión, no te preocupes, una temporada más en Motorsport.com te contaremos todo en directo y con la mejor información de primera mano.

Países Canal de televisión para ver la F1 España DAZN F1 Costa Rica Guatemala Nicaragua STAR Action/ESPN Colombia Perú Ecuador Panamá STAR Action/ESPN México FOX Sports México Venezuela Bolivia Paraguay STAR Action/ESPN Chile STAR Action/FOX Sports Argentina Uruguay STAR Action/ESPN

¿Qué pilotos y equipos disputan el GP de Bahrein 2023 de F1?

La gran duda es si Lance Stroll, lesionado en un accidente montando en bici, llegará recuperado a tiempo para correr en Bahrein. En caso contrario, Felipe Drugovich sería el compañero de Alonso en Aston Martin. El resto serán todos los titulares de la temporada 2023, y si por algún casual has desconectado entre un campeonato y otro apunta, porque hay cambios.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing 1 / 19 Foto de: Aston Martin Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 19 Foto de: Red Bull Racing Sergio Pérez, Red Bull Racing 3 / 19 Foto de: Red Bull Content Pool Carlos Sainz, Ferrari 4 / 19 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari 5 / 19 Foto de: Ferrari George Russell, Mercedes-AMG 6 / 19 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, con su casco 7 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine 8 / 19 Foto de: Alpine Pierre Gasly, Alpine 9 / 19 Foto de: Alpine Lando Norris, McLaren 10 / 19 Foto de: McLaren Oscar Piastri, McLaren 11 / 19 Foto de: McLaren Valtteri Bottas, Alfa Romeo 12 / 19 Foto de: Alfa Romeo Zhou Guanyu, Alfa Romeo 13 / 19 Foto de: Alfa Romeo Yuki Tsunoda, AlphaTauri 14 / 19 Foto de: Red Bull Content Pool Nyck de Vries, AlphaTauri 15 / 19 Foto de: Red Bull Content Pool Kevin Magnussen, Haas 16 / 19 Foto de: Haas F1 Team Nico Hulkenberg, Haas 17 / 19 Foto de: Haas F1 Team Alex Albon, Williams 18 / 19 Foto de: Williams Logan Sargeant, Williams 19 / 19 Foto de: Williams

Pilotos y equipos para el GP de Bahrein 2023 de F1

¿Cómo lo han hecho históricamente los pilotos de la actual F1 en el GP de Bahrein, en Sakhir?

El Gran Premio de Bahrein llegó al calendario de la F1 2004 y sus tres diseños diferentes de pista han albergado alguna carrera, incluida una cita doble en la temporada del coronavirus, cuando hubo GP de Bahrein y GP de Sakhir. Pérez fue el que ganó en ese denominado GP de Sakhir 2020, en la versión exterior de la pista.

Después de una polémica victoria en 2021, Hamilton se convirtió el 'rey de Bahrein', con cinco primeros puestos. Luego estaría Sebastian Vettel, pero el alemán se retiró y ya no es de la actual parrilla, por lo que el siguiente más triunfador allí es Fernando Alonso, con dos victorias. Luego, además de la mencionada de Pérez, también sabe lo que es imponerse en Bahrein el último ganador, un Leclerc que en 2022 lideró un ilusionante doblete de Ferrari.

¿Y quién ha hecho una pole position en Bahrein? Verstappen en 2021 y Leclerc en 2022 pudieron mantener el empate a tres entre Vettel y Hamilton, y a su vez el monegasco empató con Bottas, que también logró dos. Además de ellos, Alonso también sabe lo que es hacer una pole position en Bahrein.

Y por último, en cuanto a podios (que podrás ver al final del artículo), nadie ha subido más veces que Hamilton, con hasta 11.

Neumáticos para el GP de Bahrein 2023 de Fórmula 1

Para la primera carrera del año, el suministrador Pirelli ha elegido como tres neumáticos el C3 (que será considerado el blando e irá en color rojo) para la clasificación y además el C2 (en color amarillo, medio) y C1 (en color blanco, duro) para la carrera. El C1 es el nuevo compuesto de la Fórmula 1 para 2023.

Y por último, recuerda los podios y ganadores del GP de Bahrein de F1 en Sakhir

2004: Michael Schumacher, Ferrari F2004 1 / 36 Foto de: Ferrari Media Center Podio: 1. Michael Schumacher, 2. Rubens Barrichello, 3. Jenson Button 2 / 36 Foto de: Ferrari Media Center 2005: Fernando Alonso, Renault R25 3 / 36 Foto de: LAT Images Podio: 1. Fernando Alonso, 2. Jarno Trulli, 3. Kimi Raikkonen 4 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images 2006: Fernando Alonso, Renault R26 5 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Podio: 1. Fernando Alonso, 2. Michael Schumacher, 3. Kimi Raikkonen 6 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images 2007: Felipe Massa, Ferrari F2007 7 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images 2007: 1. Felipe Massa, 2. Lewis Hamilton, 3. Kimi Räikkönen 8 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images 2008: Felipe Massa, Ferrari F2008 9 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Podio: 1. Felipe Massa, 2. Kimi Räikkönen, 3. Robert Kubica 10 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images 2009: Jenson Button, Brawn GP BGP 001 11 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Podio: 1. Jenson Button, 2. Sebastian Vettel, 3. Jarno Trulli 12 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: Fernando Alonso, Ferrari F10 13 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Podio: 1. Fernando Alonso, 2. Felipe Massa, 3. Lewis Hamilton 14 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images 2012: Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB8 15 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Podio: 1. Sebastian Vettel, 2. Kimi Räikkönen, 3. Romain Grosjean 16 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 17 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Podio: 1. Sebastian Vettel, 2. Kimi Räikkönen, 3. Romain Grosjean 18 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 19 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Podio: 1. Lewis Hamilton, 2. Nico Rosberg, 3. Sergio Pérez 20 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images 2015: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06 21 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Podio: 1. Lewis Hamilton, 2. Kimi Räikkönen, 3. Nico Rosberg 22 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016: Nico Rosberg, Mercedes-Benz F1 W07 23 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Podio: 1. Nico Rosberg, 2. Kimi Räikkönen, 3. Lewis Hamilton 24 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images 2017: Sebastian Vettel, Ferrari SF70H 25 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: 1. Sebastian Vettel, 2. Lewis Hamilton, 3. Valtteri Bottas 26 / 36 Foto de: LAT Images 2018: Sebastian Vettel, Ferrari SF71H 27 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images 2018: 1. Sebastian Vettel, 2. Valtteri Bottas, 3. Lewis Hamilton 28 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2019: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 29 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 2019: 1. Lewis Hamilton, 2. Valtteri Bottas, 3. Charles Leclerc 30 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 2020: Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 31 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 2020: 1. Lewis Hamilton, 2. Max Verstappen, 3. Alex Albon 32 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2021: Lewis Hamilton, Mercedes F1 W12 33 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 2021: 1. Lewis Hamilton, 2. Max Verstappen, 3. Valtteri Bottas 34 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2022: Charles Leclerc, Ferrari 35 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2022. 1 Charles Leclerc, 2. Carlos Sainz, 3. Lewis Hamilton 36 / 36 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images