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F1 Brasil 2026: a qué hora son los Libres 1 y 2 de Sao Paulo y cómo verlos

Consulta los horarios de los Libres 1 y 2 del GP de Sao Paulo de F1 2026 en España, dónde verlos por televisión y los cambios de pilotos para el viernes de entrenamientos en Interlagos.

Pol Hermoso

Publicado: 5 nov 2026, 10:54

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Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Interlagos no necesita que el Mundial esté en juego para hacerse un hueco en la agenda. La Fórmula 1 aterriza en Brasil este viernes 6 de noviembre, con Andrea Kimi Antonelli ya como campeón y un primer día que obligará a mirar dos veces los nombres del monitor de tiempos. Habrá caras nuevas, varios titulares esperando su turno y dos sesiones de entrenamientos para empezar a descubrir quién llega con ganas de alargar la fiesta en Sao Paulo.

Así que vamos a lo práctico: aquí tienes los horarios de los Libres 1 y 2 y dónde verlos según tu país. Tú solo busca tu hora y déjale a Interlagos lo de complicar las cosas.

A qué hora son los Libres 1 del GP de Brasil de F1 2026 en España

Día: viernes 6 de noviembre de 2026.

viernes 6 de noviembre de 2026. A qué hora son los Libres 1 del GP de Sao Paulo en España: de 16:30h a 17:30h .

de . Horario local de Sao Paulo de los Libres 1 (FP1): de 12:30h a 13:30h.

La F1 sigue en el continente americano, pero esta vez baja hasta Sudamérica y, de paso, nos arregla un poco el viernes. Sao Paulo está cuatro horas por detrás de la España peninsular, ya instalada en el horario de invierno. La primera sesión llegará a media tarde, este 6 de noviembre a las 16:30h, sin necesidad de esperar a que caiga la noche para ver los primeros coches en pista.

Además, Brasil recupera el formato convencional, sin sprint. Eso significa dos horas de entrenamientos el viernes y otra el sábado, un margen especialmente valioso para quienes se perderán la FP1 y tendrán que concentrar buena parte de su preparación en las siguientes sesiones.

A qué hora son los Libres 2 del GP de Brasil de F1 2026 en España

Día: viernes 6 de noviembre de 2026.

viernes 6 de noviembre de 2026. A qué hora son los Libres 2 del GP de Sao Paulo en España: de 20:00h a 21:00h .

de . Horario local de Sao Paulo de los Libres 2 (FP2): de 16:00h a 17:00h.

La segunda cita llegará a las 20:00h de la tarde y terminará a las 21:00h: se puede ver todo y todavía queda viernes por delante. Será también el momento de recuperar a los titulares que hayan cedido su coche en los Libres 1, entre ellos Carlos Sainz, y de empezar a mirar algo más que la vuelta rápida.

Con los primeros ajustes hechos, las tandas largas ayudarán a entender cómo se comportan los neumáticos y quién tiene ritmo para el domingo. Porque en Interlagos una vuelta puede salir muy bien; repetirla con el depósito cargado ya es otra historia.

Horarios de los Libres 1 y Libres 2 de Brasil de F1 2026 en Latinoamérica

País o zona Hora de los Libres 1 Hora de los Libres 2 México — Ciudad de México 09:30h 13:00h Guatemala, El Salvador y Honduras 09:30h 13:00h Nicaragua y Costa Rica 09:30h 13:00h Colombia, Perú y Panamá 10:30h 14:00h Ecuador continental 10:30h 14:00h Venezuela y Bolivia 11:30h 15:00h Argentina y Uruguay 12:30h 16:00h Paraguay 12:30h 16:00h Chile — Santiago 12:30h 16:00h Brasil — Sao Paulo y Brasilia 12:30h 16:00h

Todos los horarios corresponden al viernes 6 de noviembre. En los países con varios husos horarios se indica la zona de referencia.

Los aficionados argentinos podrán seguir a Franco Colapinto desde las 12:30h, con una segunda cita a las 16:00h para comprobar cómo empieza a funcionar el Alpine en Interlagos. Para los seguidores mexicanos de Sergio Pérez, en cambio, habrá que esperar hasta los Libres 2, a las 13:00h del centro de México: Checo cederá su Cadillac a Colton Herta durante la primera sesión.

Cómo ver los Libres 1 y 2 del GP de Sao Paulo de F1 2026 por TV y online

Territorio Dónde ver los entrenamientos España DAZN F1, desde DAZN o mediante los operadores que incluyan el canal en su oferta contratada México Sky Sports a través de Sky e Izzi; también F1 TV con una suscripción que incluya directos Argentina FOX Sports y Disney+ Premium Resto de Latinoamérica hispanohablante ESPN y Disney+, según el país y el plan contratado; en Chile, también ESPN Premium

A estas alturas de la temporada, probablemente ya tengas localizado el mando, la aplicación y hasta el dispositivo que menos se atasca. Pero, por si este viernes te incorporas al plan: DAZN F1 ofrecerá las dos sesiones en directo en España, tanto desde su plataforma como a través de los operadores que incluyan el canal en el paquete contratado.

En México, los entrenamientos podrán seguirse por Sky Sports mediante Sky e Izzi, con la FP1 a las 09:30h y la FP2 a las 13:00h del centro del país. También está la alternativa de F1 TV, siempre con una suscripción que permita ver las sesiones en directo.

En Argentina, las opciones pasan por FOX Sports y Disney+ Premium, para acompañar a Colapinto tanto al mediodía como por la tarde. En otros países, como Colombia, Perú, Chile o Uruguay, la cobertura estará disponible a través de ESPN y Disney+, según la programación y el plan contratado en cada territorio. En Chile también se ofrece mediante ESPN Premium. F1 TV es otra posibilidad en los países donde esté disponible su modalidad con directos.

Y si el viernes te pilla lejos de una pantalla, en Motorsport.com España encontrarás los resultados, las crónicas y las principales noticias de ambas sesiones. Porque una tabla de tiempos cuenta quién ha sido más rápido; entender cómo lo ha conseguido suele necesitar algo más.

Qué pilotos disputan los Libres 1 de Brasil y a quién sustituyen

Este viernes habrá que prestar atención a los nombres, especialmente si buscas a Carlos Sainz. El español dejará su Williams a Luke Browning en los Libres 1 y recuperará el coche para la sesión de la tarde. La lista de cambios también incluye a Ferrari, McLaren, Alpine, Audi y Cadillac.

Piloto en los Libres 1 Equipo Piloto al que sustituye Dino Beganovic Ferrari Charles Leclerc Leonardo Fornaroli McLaren Oscar Piastri Luke Browning Williams Carlos Sainz Gabriele Mini Alpine Pierre Gasly Freddie Slater Audi Nico Hülkenberg Colton Herta Cadillac Sergio Pérez

En Ferrari, Beganovic ocupará el coche de Leclerc, que acaba de ser padre y tiene previsto regresar al volante en los Libres 2. Por tanto, el relevo para esa primera hora ya tiene nombre y apellido.

Y después está Rafael Cámara, cuyo viernes tiene un significado distinto. El brasileño debutará como piloto de carreras de Haas tras la salida de Esteban Ocon y compartirá equipo con Oliver Bearman.

Su participación no se limita a cubrir una sesión: empezará a preparar su primer gran premio de F1, en casa y ante una afición que también tendrá a Gabriel Bortoleto en el Audi.

Cuándo son los Libres 3, la clasificación y la carrera de Brasil 2026

Después del viernes, la actividad continuará el sábado 7 de noviembre, con los Libres 3 a las 15:30h y la clasificación a las 19:00h, siempre en horario de la España peninsular. La carrera del GP de Sao Paulo comenzará el domingo 8 de noviembre a las 18:00h.

Antes habrá dos horas para tomarle el pulso a Interlagos. Y, con tantos cambios de piloto en la primera, convendrá no quedarse únicamente con el nombre que aparezca arriba del todo.

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