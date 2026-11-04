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Leclerc vuelve a Europa para el nacimiento de su hija y no hará la FP1 de Brasil

Leclerc ha vuelto a casa para asistir al parto de su esposa Alexandra Saint Mieux, que ha llegado al final del embarazo. Espera volver para la FP2 de Brasil.

Franco Nugnes

Editado: 4 nov 2026, 11:30

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Las encendidas polémicas han quedado momentáneamente aparcadas. Charles Leclerc ha dejado Brasil para volver corriendo a casa, ya que está a punto de nacer su hija. El monegasco quiere asistir al parto de su esposa Alexandra Saint Mieux, que ha llegado al final de la gestación, y no quiere perderse uno de los momentos más bonitos para un progenitor.

La noticia ha saltado por una publicación en redes sociales publicada por Ferrari, que ha oficializado el regreso del probador Dino Beganovic al volante del SF-26 en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Brasil, programado en Autódromo José Carlos Pace de Interlagos el viernes.

Al sueco, de forma totalmente sorprendente, se le abren las puertas del box del Cavallino para participar en la FP1 de la antepenúltima cita de la temporada de F1: Beganovic, piloto de la Ferrari Driver Academy desde 2020, tercer piloto y probador de Maranello, este año ya ha tomado parte en dos sesiones de libres con el SF-26, siendo uno de los dos rookies que la FIA impone cada año a los equipos para dar a los jóvenes talentos la oportunidad de mostrarse.

Beganovic había pilotado en la primera hora de libres del GP de España en Barcelona y del GP de Austria en Spielberg, y se encuentra con una ocasión muy apetecible para volver al habitáculo del SF-26, que en Ciudad de México había parecido el monoplaza más competitivo.

Es curioso que Ferrari verá en acción en Interlagos a dos jóvenes de la FDA: además de Beganovic, de hecho, en Brasil debutará Rafael Câmara con Haas. El joven de 21 años de Recife, como Dino, solo habría debido disputar la FP1 en su ronda de casa, mientras que con el apartamiento definitivo de Esteban Ocon, el equipo estadounidense ha decidido hacer debutar al brasileño, de cara a su incorporación al equipo dirigido por Ayao Komatsu como piloto titular en 2027.

Leclerc se carga con un doble desplazamiento intercontinental, pero estará muy feliz de escuchar el primer llanto de su primogénita en Montecarlo. Todos esperamos el lazo rosa...

Alexandra Leclerc

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

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