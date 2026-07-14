Horarios del Rally de Estonia del WRC 2026, recorrido y cómo ver en TV
El Mundial de Rallies sigue este fin de semana, del 17 al 19 de julio, con el Rally de Estonia, novena cita de la temporada 2026. Apunta los horarios y cómo verlo en TV.
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Foto de: Red Bull Content Pool
El Mundial de Rallies va entrando en el punto caliente de su temporada 2026. Tras la victoria de Sébastien Ogier en el durísimo Acrópolis de Grecia, que revivió sus opciones de lograr su décimo título mundial, el campeonato continúa este fin de semana, del 17 al 19 de julio, con su novena cita del curso de las catorce previstas: el Rally de Estonia. Apunta los horarios de la prueba en el país báltico, el recorrido y cómo ver por televisión una ronda que se espera disputadísima.
Horarios del Rally de Estonia del WRC 2026 para España
El Rally de Estonia es una prueba que se disputa desde el año 2010 en la localidad de Tartu. Su recorrido tiene lugar sobre tramos de tierra, y desde 2014 formó parte del calendario del Campeonato de Europa de Rallies (FIA ERC). Ya en 2020, se incorporó al organigrama del WRC.
Para la edición de 2026, el Rally de Estonia tendrá lugar en tres días, de viernes a domingo, y no en cuatro. Tras un Shakedown, a primera hora del viernes, la prueba comenzará por la tarde con el primer tramo cronometrado, poco después del mediodía en horario peninsular español. Habrá dos bucles, de tres etapas cada uno, antes de terminar la primera jornada con una Superespecial.
El sábado será el día más completo, con dos bucles de cuatro tramos cada uno, antes de terminar con una nueva Superespecial. El domingo, por el contrario, solo se disputarán dos tramos cronometrados para completar el rally. Tendrán el mismo recorrido.
- Fecha: del viernes 17 al domingo 19 de julio de 2026
- Hora de inicio: 12:03h del viernes 17 de julio de 2026
- Hora del último tramo: 12:15h del domingo 19 de julio de 2026
|VIERNES 17 DE JULIO DE 2026
|SS1
|12:03h
|Raanitsa 1
|21,45 km
|SS2
|12:56h
|Karaski 1
|11,97 km
|SS3
|13:49h
|Kanepi 1
|17,43 km
|SS4
|15:46h
|Raanitsa 2
|21,45 km
|SS5
|16:39h
|Karaski 2
|11,97 km
|SS6
|17:32h
|Kanepi 2
|17,43 km
|SS7
|18:35h
|Elva linn
|1,72 km
|SÁBADO 18 DE JULIO DE 2026
|SS8
|8:56h
|Peipsiääre 1
|24,35 km
|SS9
|9:49h
|Mustvee 1
|10,67 km
|SS10
|11:10h
|Peipsiääre 2
|24,35 km
|SS11
|12:03h
|Mustvee 2
|10,67 km
|SS12
|14:48h
|Kambja 1
|23,74 km
|SS13
|16:05h
|Otepää 1
|15,16 km
|SS14
|16:58h
|Kambja 2
|23,74 km
|SS15
|18:05h
|Otepää 2
|15,16 km
|SS16
|19:35h
|Tartu vald
|1,76 km
|DOMINGO 19 DE JULIO DE 2026
|SS17
|10:05h
|Kääriku 1
|24,39 km
|SS18
|12:15h
|Kääriku 2 (Power Stage)
|24,39 km
Cómo ver el Rally de Estonia del WRC 2026 en España
Como ya sabes, el Mundial de Rallies puede verse en directo por televisión durante toda la temporada en Rally.TV, la plataforma de streaming para las principales categorías de rallies (WRC, ERC y más), con comentarios en español y que puede sintonizarse en cualquier dispositivo (Smart TV, ordenadores, móviles...).
Además, esta retransmisión también puede verse a través de DAZN, ya que puedes contratar los rallies como un extra a tu suscripción. La jornada del viernes del Rally de Estonia se emitirá de manera gratuita, sin pagar nada.
Por último, pero no por ello menos importante, también te recordamos que en Motorsport.com te contaremos todo lo que suceda en Estonia, con crónicas, noticias y más.
Inscritos para el Rally de Estonia del WRC 2026 en Rally1
La principal categoría del WRC, Rally1, contará con 11 participantes en Estonia. Y es que Toyota dispondrá de nuevo de cinco coches, con la presencia del nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier, que quiere ir a tope a por su décima corona mundial pese a empezar con una campaña parcial.
Hyundai Motorsport correrá con tres coches, y en el tercero esta vez se subirá Esapekka Lappi. M-Sport también inscribirá tres Ford Puma: dos para sus pilotos titulares y uno para Martins Sesks.
|33
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|
Elliott Edmonson
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|
Sébastien Ogier
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|Hyundai i20 N Rally1
|11
|Hyundai i20 N Rally1
|4
|
Esapekka Lappi
|Hyundai i20 N Rally1
|95
|Ford Puma Rally1
|55
|Ford Puma Rally1
|22
|
Martins Sesks
|Ford Puma Rally1
¿Cómo llega la clasificación del WRC al Rally de Estonia 2026?
La lucha por el Mundial de Pilotos del WRC 2026 se recrudeció con todo lo que pasó en el anterior Rally Acrópolis de Grecia. Con 6 citas por disputarse, Elfyn Evans lidera la general, con 162 puntos, 11 más que su compañero en Toyota, Takamoto Katsuta. Pero la victoria de Sébastien Ogier le dio un impulso para colocarse tercero, con 125, a apenas 37 puntos, una distancia que puede recortar.
Tras el quinteto de Toyota, Thierry Neuville aparece como el primer corredor de Hyundai, sexto con 95 unidades, a 67 del líder. El campeón del mundo de 2024 está empatado con su compañero Adrian Fourmaux.
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|E. EvansToyota Racing
|162
|26/2
|34/1
|6/13
|8/34
|27/2
|22/3
|28/1
|11/5
|2
|T. KatsutaToyota Racing
|151
|6/7
|24/2
|25/1
|26/1
|18/4
|12/5
|20/4
|20/3
|3
|S. OgierToyota Racing
|125
|18/3
|-
|8/11
|-
|32/1
|9/6
|23/2
|35/1
|4
|S. PajariToyota Gazoo Racing WRT2
|116
|-
|17/3
|15/3
|20/2
|20/3
|6/7
|18/3
|20/4
|5
|O. SolbergToyota Racing
|103
|30/1
|17/4
|11/10
|10/42
|-
|24/2
|10/21
|1/16
|6
|T. NeuvilleHyundai Motorsport
|95
|10/5
|11/7
|4/12
|-
|10/6
|30/1
|8/6
|22/2
|7
|A. FourmauxHyundai Motorsport
|95
|17/4
|11/5
|19/2
|2/30
|10/5
|20/4
|10/5
|6/7
|8
|H. PaddonHyundai Motorsport
|21
|-
|-
|-
|15/3
|-
|-
|6/7
|-
|9
|E. LappiHyundai Motorsport
|21
|-
|9/6
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Y. RosselLancia Corse HF
|20
|6/18
|-
|-
|12/4
|2/9
|-
|-
|-
En cuanto al Mundial de Equipos, Toyota sigue comandando la clasificación con mano de hierro, con 420 puntos, mientras que Hyundai sigue alejándose en segunda posición, con 274. M-Sport cierra la tabla, con sólo 102 unidades.
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Toyota Racing
|420
|2
|Hyundai Motorsport
|274
|3
|Toyota Gazoo Racing WRT2
|129
|4
|M-Sport
|102
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