Horarios del Rally de Estonia del WRC 2026, recorrido y cómo ver en TV

El Mundial de Rallies va entrando en el punto caliente de su temporada 2026. Tras la victoria de Sébastien Ogier en el durísimo Acrópolis de Grecia, que revivió sus opciones de lograr su décimo título mundial, el campeonato continúa este fin de semana, del 17 al 19 de julio, con su novena cita del curso de las catorce previstas: el Rally de Estonia. Apunta los horarios de la prueba en el país báltico, el recorrido y cómo ver por televisión una ronda que se espera disputadísima.

Qué pasó en la última prueba, el Rally Acrópolis de Grecia: WRC WRC Grecia: Victoria agónica de Ogier en el Rally Acrópolis tras dos pinchazos de Neuville

Horarios del Rally de Estonia del WRC 2026 para España

El Rally de Estonia es una prueba que se disputa desde el año 2010 en la localidad de Tartu. Su recorrido tiene lugar sobre tramos de tierra, y desde 2014 formó parte del calendario del Campeonato de Europa de Rallies (FIA ERC). Ya en 2020, se incorporó al organigrama del WRC.

Para la edición de 2026, el Rally de Estonia tendrá lugar en tres días, de viernes a domingo, y no en cuatro. Tras un Shakedown, a primera hora del viernes, la prueba comenzará por la tarde con el primer tramo cronometrado, poco después del mediodía en horario peninsular español. Habrá dos bucles, de tres etapas cada uno, antes de terminar la primera jornada con una Superespecial.

El sábado será el día más completo, con dos bucles de cuatro tramos cada uno, antes de terminar con una nueva Superespecial. El domingo, por el contrario, solo se disputarán dos tramos cronometrados para completar el rally. Tendrán el mismo recorrido.

Fecha: del viernes 17 al domingo 19 de julio de 2026

Hora de inicio: 12:03h del viernes 17 de julio de 2026

Hora del último tramo: 12:15h del domingo 19 de julio de 2026

VIERNES 17 DE JULIO DE 2026 SS1 12:03h Raanitsa 1 21,45 km SS2 12:56h Karaski 1 11,97 km SS3 13:49h Kanepi 1 17,43 km SS4 15:46h Raanitsa 2 21,45 km SS5 16:39h Karaski 2 11,97 km SS6 17:32h Kanepi 2 17,43 km SS7 18:35h Elva linn 1,72 km SÁBADO 18 DE JULIO DE 2026 SS8 8:56h Peipsiääre 1 24,35 km SS9 9:49h Mustvee 1 10,67 km SS10 11:10h Peipsiääre 2 24,35 km SS11 12:03h Mustvee 2 10,67 km SS12 14:48h Kambja 1 23,74 km SS13 16:05h Otepää 1 15,16 km SS14 16:58h Kambja 2 23,74 km SS15 18:05h Otepää 2 15,16 km SS16 19:35h Tartu vald 1,76 km DOMINGO 19 DE JULIO DE 2026 SS17 10:05h Kääriku 1 24,39 km SS18 12:15h Kääriku 2 (Power Stage) 24,39 km

Cómo ver el Rally de Estonia del WRC 2026 en España

Como ya sabes, el Mundial de Rallies puede verse en directo por televisión durante toda la temporada en Rally.TV, la plataforma de streaming para las principales categorías de rallies (WRC, ERC y más), con comentarios en español y que puede sintonizarse en cualquier dispositivo (Smart TV, ordenadores, móviles...).

Además, esta retransmisión también puede verse a través de DAZN, ya que puedes contratar los rallies como un extra a tu suscripción. La jornada del viernes del Rally de Estonia se emitirá de manera gratuita, sin pagar nada.

Por último, pero no por ello menos importante, también te recordamos que en Motorsport.com te contaremos todo lo que suceda en Estonia, con crónicas, noticias y más.

Inscritos para el Rally de Estonia del WRC 2026 en Rally1

La principal categoría del WRC, Rally1, contará con 11 participantes en Estonia. Y es que Toyota dispondrá de nuevo de cinco coches, con la presencia del nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier, que quiere ir a tope a por su décima corona mundial pese a empezar con una campaña parcial.

Hyundai Motorsport correrá con tres coches, y en el tercero esta vez se subirá Esapekka Lappi. M-Sport también inscribirá tres Ford Puma: dos para sus pilotos titulares y uno para Martins Sesks.

¿Cómo llega la clasificación del WRC al Rally de Estonia 2026?

La lucha por el Mundial de Pilotos del WRC 2026 se recrudeció con todo lo que pasó en el anterior Rally Acrópolis de Grecia. Con 6 citas por disputarse, Elfyn Evans lidera la general, con 162 puntos, 11 más que su compañero en Toyota, Takamoto Katsuta. Pero la victoria de Sébastien Ogier le dio un impulso para colocarse tercero, con 125, a apenas 37 puntos, una distancia que puede recortar.

Tras el quinteto de Toyota, Thierry Neuville aparece como el primer corredor de Hyundai, sexto con 95 unidades, a 67 del líder. El campeón del mundo de 2024 está empatado con su compañero Adrian Fourmaux.

En cuanto al Mundial de Equipos, Toyota sigue comandando la clasificación con mano de hierro, con 420 puntos, mientras que Hyundai sigue alejándose en segunda posición, con 274. M-Sport cierra la tabla, con sólo 102 unidades.

Pos Equipos Puntos 1 Toyota Racing 420 2 Hyundai Motorsport 274 3 Toyota Gazoo Racing WRT2 129 4 M-Sport 102