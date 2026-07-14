Los horarios de la IndyCar en Nashville, en vilo por el mundial de fútbol

La IndyCar disputa la duodécima ronda de la temporada 2026, en Nashville, conocida como el Borchetta Bourbon Music City Grand Prix en el impresionante óvalo en forma de 'D'. Sin embargo, los horarios que a continuación encontrarás, están confirmados hasta la clasificación, mientras que la carrera depende de lo que ocurra en la final del Mundial 2026 de Fútbol (sigue leyendo).

A qué hora es la carrera de la IndyCar 2026 en Nashville

Domingo 19 de julio, HORARIO SIN CONFIRMAR

A qué hora puede ser la carrera de Nashville de la IndyCar 2026 en España: sobre las 23:30h

sobre las 23:30h A qué hora puede ser la carrera de Nashville de la IndyCar 2026 en horario local: sobre las 17:30h

Por qué la hora de la carrera de Nashville de IndyCar no está confirmada

El motivo de que la hora de inicio de la carrera de Nashville dependa de la Final del Mundial de Fútbol es porque Fox retransmite ambos eventos en abierto en su canal principal, y por tanto tiene que esperar que termine uno (y se entregue la copa) para que acabe otro. ¿Y por qué la IndyCar se somete a eso? Puede pensar alguno. Porque se esperan 40 millones de personas viendo la Final de la Copa del Mundo, y la categoría cree que puede beneficiarse de que muchos se queden a ver la salida e incluso la carrera completa.

La Final de la Copa del Mundo de fútbol 2026 es a las 15:00h ET, 21:00h de España (ojalá con nuestra selección), y se espera que acabe sobre las 17:00 ET y 23:00h de nuestro país si no hay prórroga y penaltis.

Por tanto, si hay prórroga y penaltis, la carrera de IndyCar en Nashville no empezará hasta que el capitán de la selección ganadora (ojalá Rodri) levante al cielo de Nueva York el trofeo más preciado, probablemente cerca de medianoche en nuestro país (00:00h) y por tanto a las 18:00h aproximademente locales.

Horarios completos de la IndyCar 2026 en Nashville (hora de España)

(En cursiva hora aproximada)

Día Sesión Hora Sábado 18 de julio Entrenamientos Libres 1 16:00h Sábado 18 de julio Clasificación de la IndyCar 2026 en Nasvhille 21:30h Domingo 19 de julio Práctica final 00:00h Domingo 19 de julio Carrera de la IndyCar 2026 en Nashville 21:30h*

Cómo ver por la TV la IndyCar 2026 de Nashville en España

Aunque la carrera de IndyCar de este domingo está condicionada por la final del mundial, eso se debe a Fox, que la retransmitirá en Estados Unidos, y en España para ver a Alex Palou tendrás que sintonizar #Vamos, bajo suscripción en Movistar+ pero sin necesidad tener contratado el Paquete Motor o Deportes.

Tenemos que recordarte que también está el servicio de la propia categoría, el 'IndyCar Live!', por supuesto también de pago y en inglés.

Qué pilotos han ganado en IndyCar en Nashville

Hay que hacer alguna aclaración. Ya van 10 carreras disputadas a Nashville, pero solo tres desde 2008, y los únicos pilotos en activo que han ganado allí son Josef Newgarden, que lo hizo en la última visita en 2025, y Scott Dixon, que ha ganado tres veces allí. Dixon, por cierto, será uno de los pilotos más solicitados tras confirmarse que dejará el equipo con el que lleva 25 años.

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Por su parte, Kyle Kirkwood y Marcus Ericsson han ganado carreras de IndyCar en Nashville, pero fue en el circuito urbano, no en este óvalo.

En cuanto a Alex Palou, nunca ha ganado en Nashville. Fue tercero en el circuito urbano en 2022 y en 2023, y en el óvalo, pese a ser undécimo, logró en 2024 su tercer título de campeón de IndyCar. En el óvalo también, en 2025, terminó segundo, ¿será este su año de estreno?

Alex Palou lidera con un margen de más de 50 puntos (56) sobre Kirkwood cuando afrontamos la duodécima carrera del curso y tras la que quedarán aún cinco rondas más.

(Mira aquí la tabla completa)