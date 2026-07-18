Antonelli no da opción en Spa y se presenta a la qualy como el gran favorito

Cada sesión va despejando un poco más el panorama en Spa-Francorchamps, y la tercera terminó de confirmar lo que ya se intuía desde el viernes: Andrea Kimi Antonelli es el gran favorito para la pole. El líder del Mundial volvió a dominar con autoridad una FP3 en la que ni siquiera necesitó completar su último intento con neumáticos blandos nuevos para conservar el mejor tiempo.

Mientras el resto exprimía el último juego de gomas en una pista cada vez más rápida, al italiano le bastó el espectacular 1:45.990 logrado anteriormente para cerrar la mañana al frente y enviar un mensaje claro antes de la clasificación.

Solo Lando Norris y Max Verstappen consiguieron acercarse mínimamente a esa referencia. El británico volvió a confirmar la mejoría de McLaren en Spa y terminó segundo a apenas una décima, mientras que el neerlandés repitió tercera posición, a solo nueve milésimas de Norris, consolidando las excelentes sensaciones que Red Bull viene dejando desde la FP1. A una vuelta, ambos parecen ser los únicos capaces de discutirle algo a Mercedes, aunque la sensación sigue siendo que Antonelli guarda todavía un pequeño margen.

La cruz volvió a estar en el otro lado del garaje de Mercedes. George Russell mejoró respecto al viernes, pero únicamente en el resultado. Durante sus primeros intentos llegó a rodar cerca de un segundo más lento que su compañero y, aunque finalmente redujo la diferencia hasta las cuatro décimas, volvió a quedar muy lejos del nivel del italiano. El británico sigue sin encontrar la confianza con el W17 en uno de los circuitos donde, precisamente, Mercedes esperaba dominar con mayor autoridad, y necesitará un paso adelante inmediato si quiere pelear por las primeras posiciones en clasificación.

Ferrari, por su parte, confirmó una tendencia que empieza a preocupar. Después de una FP1 muy prometedora, el equipo de Maranello ha ido perdiendo protagonismo con el paso de las sesiones. Lewis Hamilton volvió a imponerse claramente a Charles Leclerc en el duelo interno y acabó quinto, mientras que el monegasco solo pudo ser sexto tras verse obligado a abortar dos de sus intentos rápidos. Ninguno de los dos logró acercarse al ritmo de Antonelli, y la sesión terminó además con un sobresalto para Ferrari: Hamilton sufrió un accidente en los últimos minutos, en el mismo sitio que Gasly ayer, que dejó su SF-26 con daños en la suspensión trasera y el alerón. La clasificación no parece estar comprometida, pero los mecánicos tendrán trabajo contrarreloj antes de que se apague de nuevo el semáforo.

En clave española, el panorama sigue siendo cuesta arriba. Carlos Sainz volvió a sufrir con un Williams que no termina de adaptarse a las características de Spa y cerró la sesión en una discreta decimoctava posición, incluso por detrás del Cadillac de Valtteri Bottas. Fernando Alonso, por su parte, apenas pudo extraer una pequeña lectura positiva: Aston Martin redujo la enorme sangría del viernes y pasó de rodar a casi seis segundos de la cabeza a quedarse a 4,1, una mejora insuficiente para abandonar el fondo de la parrilla. En Silverstone el objetivo es sobrevivir; en Spa, simplemente, esperar a que llegue Hungría y el esperado paquete de mejoras.

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Por detrás de los favoritos, la batalla de la zona media sigue teniendo dos nombres propios. Audi volvió a sorprender colocando a Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto dentro del top 10, mientras Racing Bulls confirmó, una vez más, que sigue siendo la otra gran referencia del grupo perseguidor. Alpine continúa al acecho, pero, al menos en Spa, todo apunta a que la pelea por liderar la zona media volverá a librarse entre los monoplazas alemanes y los de Faenza.

Resultados de los Libres 3 (FP3) del GP de Bélgica de F1 2026

Resumen de los Libres 3 (FP3) del GP de Bélgica de F1 2026

La tercera y última sesión de entrenamientos libres comenzó con un ambiente muy distinto al del viernes. Sin la urgencia de acumular kilómetros desde el primer minuto, la mayoría de equipos optó por tomarse la FP3 con mucha más calma y el pit lane permaneció prácticamente vacío durante los cinco primeros minutos, muy lejos de las habituales colas que se forman al inicio de las dos primeras sesiones del fin de semana.

Los primeros en romper el silencio de Spa fueron los dos Haas f1 de Esteban Ocon y Oliver Bearman, acompañados por Isack Hadjar con el Red Bull, los dos Cadillac y Franco Colapinto. Mientras la mayoría de ellos apostó por comenzar el trabajo con neumáticos blandos, Hadjar y el argentino salieron con el compuesto medio para iniciar un programa distinto. El resto de la parrilla permanecía en los garajes, con muchos pilotos todavía fuera del coche e incluso sin el casco puesto, reflejando la tranquilidad con la que los equipos afrontaban una sesión destinada, sobre todo, a ultimar los preparativos antes de la clasificación.

Las condiciones también habían cambiado respecto al viernes. Con una temperatura ligeramente inferior y un asfalto algo más verde tras la actividad de la Fórmula 3 durante la mañana, la pista ofrecía menos agarre y eso se reflejó de inmediato en el cronómetro. La primera referencia llegó de la mano de Hadjar, que paró el reloj en 1:48.231, un registro muy alejado del 1:45.944 con el que Andrea Kimi Antonelli había liderado la FP2 el día anterior.

Con el paso de los minutos, el tráfico en el circuito fue aumentando. A los primeros coches se unieron los dos Racing Bulls, McLaren, Ferrari y también Fernando Alonso, mientras los equipos comenzaban a completar sus primeros programas de trabajo. La sesión tenía un interés especial para Aston Martin, que necesitaba comprobar si era capaz de reducir la enorme desventaja mostrada el viernes, cuando llegó a rodar a casi seis segundos de la cabeza y empezó a mirar de reojo la barrera del 107% exigida para clasificarse. Aunque la FIA podría conceder una excepción si fuera necesario, el objetivo era empezar a cerrar esa diferencia antes de la clasificación.

Mientras tanto, la mayoría de equipos mantuvo el mismo planteamiento y continuó trabajando con neumáticos blandos, consciente de que la evolución del asfalto haría caer los tiempos de forma progresiva a medida que la pista fuera recuperando adherencia.

Pasados los veinte primeros minutos, prácticamente toda la parrilla ya había completado sus primeras vueltas, con la única excepción de los dos Mercedes y Max Verstappen, que seguían tranquilamente en el garaje retrasando el inicio de su programa. Mientras tanto, la pista continuaba evolucionando y los tiempos caían vuelta tras vuelta conforme el asfalto iba ganando adherencia.

Lewis Hamilton pasó a ocupar la primera posición provisional con un 1:47.436 sobre neumáticos blandos, aunque el liderato cambiaba constantemente de manos. Los parciales en verde y en morado se sucedían por todo el circuito, reflejando una pista cada vez más rápida y unos pilotos que comenzaban a aumentar el ritmo y a asumir más riesgos a medida que la clasificación se acercaba.

Al llegar al ecuador de la sesión, los registros seguían cayendo con rapidez. Lewis Hamilton reforzó su liderato al rebajar su mejor vuelta hasta un 1:46.789, mientras Max Verstappen, que ya había iniciado su programa de trabajo, se colocó segundo a poco más de tres décimas del británico, manteniendo las buenas sensaciones que Red Bull había mostrado desde el viernes.

La sorpresa, esta vez, llegaba en el otro lado del garaje de Ferrari. Después de la igualdad que habían mostrado ambos pilotos el día anterior, Charles Leclerc no conseguía seguir el ritmo de Hamilton y cedía alrededor de seis décimas respecto a su compañero, ya fuera por unas sensaciones menos favorables o por un programa de trabajo diferente.

Los últimos en salir fueron los dos Mercedes. Pasados ya los 25 minutos, Andrea Kimi Antonelli y George Russell abandonaron por fin el garaje con neumáticos blandos para comenzar sus primeros intentos y enseñar, por primera vez en la sesión, cuál podía ser el verdadero potencial del equipo alemán antes de la clasificación.

Mientras tanto, Aston Martin seguía instalado en la misma realidad del viernes. Fernando Alonso rodaba a 4,9 segundos del mejor tiempo y Lance Stroll cedía 5,5, confirmando que el esperado milagro en Spa seguía sin aparecer en un circuito que continúa castigando especialmente las debilidades del AMR26.

La espera de Mercedes terminó por todo lo alto, aunque con un único protagonista. Andrea Kimi Antonelli necesitó apenas una vuelta lanzada para confirmar por qué el equipo alemán sigue siendo el gran favorito en Spa. El italiano enlazó tres primeros sectores en morado y, en su primer intento de la FP3, firmó un espectacular 1:45.990 que le devolvió al liderato con nada menos que ocho décimas de ventaja sobre Lewis Hamilton.

Si Antonelli volvió a impresionar, la otra cara de Mercedes la protagonizó George Russell. El británico continuó muy lejos del ritmo de su compañero y, pese a mejorar sus registros, solo pudo colocarse quinto, por detrás de un Charles Leclerc que había escalado hasta la cuarta posición. La diferencia era especialmente llamativa: Russell cedía cerca de 1,3 segundos respecto a Antonelli, prolongando un fin de semana en el que no terminaba de encontrar las mismas sensaciones que el líder del Mundial, a pesar de que Mercedes reconoció el viernes que estaba trabajando para ayudarle a recuperar su mejor nivel.

A partir de ese momento, la sesión entró en una fase mucho más tranquila. Los equipos aprovecharon para completar tandas largas con los mismos juegos de neumáticos, especialmente con los blandos, mientras quienes habían comenzado con el compuesto medio continuaban acumulando vueltas con ese mismo juego. El foco dejó de estar en buscar el mejor tiempo y pasó a recopilar datos de cara a la clasificación y la carrera.

Con programas de trabajo muy similares entre los equipos, la tabla apenas sufrió cambios durante varios minutos. Los tiempos se estabilizaron, las mejoras eran ya mucho más pequeñas y la actividad en pista se centró en afinar reglajes y entender el comportamiento de los neumáticos con un mayor número de vueltas acumuladas.

A falta de quince minutos para el final llegó el momento decisivo de la sesión, con los equipos montando un juego nuevo de neumáticos blandos para realizar las últimas simulaciones de clasificación. Sin embargo, el guion apenas cambió respecto al viernes: Andrea Kimi Antonelli seguía ocupando la primera posición y sus rivales tenían que intentar acercarse a su referencia.

El primero en hacerlo fue Lando Norris, que firmó un sólido 1:46.129 para colocarse segundo, a apenas una décima del italiano. Poco después respondió Max Verstappen, que se quedó a solo nueve milésimas del británico y ascendió a la tercera posición, confirmando que Red Bull volvía a ser el principal rival de Mercedes en Spa.

George Russell también mejoró con su nuevo juego de blandos, aunque continuó claramente por detrás de Antonelli. El británico se situó cuarto, ya algo más cerca de su compañero, pero todavía a unas tres décimas de la referencia. Mientras tanto, los dos Ferrari seguían retrasando su intento definitivo y aún quedaban por mostrar su verdadero potencial.

La incógnita estaba precisamente en la vuelta final de Antonelli. El líder del Mundial había abortado su primer intento con el nuevo juego de neumáticos y tendría que buscar el mejor tiempo en un segundo intento con unas gomas ligeramente más usadas, un detalle que podía alterar ligeramente la comparación con el resto de favoritos.

En la zona media, Audi volvió a confirmar las buenas sensaciones del fin de semana. A falta de los últimos intentos de algunos rivales, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto ocupaban provisionalmente la séptima y la octava posición, consolidando al equipo alemán como una de las referencias del grupo perseguidor. Racing Bulls tampoco se descolgaba de esa pelea, con Arvid Lindblad undécimo y Liam Lawson decimoctavo, justo por delante de Franco Colapinto, en una clasificación todavía pendiente de las mejoras finales de varios pilotos, entre ellos Charles Leclerc.

En clave española, el primer intento de Carlos Sainz con el último juego de neumáticos blandos no salió como esperaba. El madrileño tuvo que levantar la vuelta y continuaba anclado en la decimoctava posición, mientras que Fernando Alonso seguía sufriendo con un Aston Martin incapaz de acercarse al resto de la parrilla. El asturiano era vigesimoprimero, a más de 4,1 segundos del tiempo de referencia de Antonelli, manteniendo las preocupantes sensaciones que el equipo ya había dejado durante la jornada del viernes.

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