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Fórmula 1 GP de México

A qué hora es la clasificación de F1 en México, cómo verla y más

Apunta a qué hora empieza la clasificación del GP de México de F1 en el Hermanos Rodríguez, cómo puedes verla, el historial y más.

Jose Carlos de Celis

Editado: 30 oct 2026, 22:26

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Después del viernes de F1 en México, el Autodromo Hermanos Rodriguez acoge este sábado la clasificación del GP de México de F1 o GP de Ciudad de México (así se llama desde 2021), que decidirá el orden de salida para la carrera del domingo, la 19ª del curso. Apunta todo lo que necesitas saber.

A qué hora es la clasificación de F1 en México este sábado

A qué hora es la clasificación del GP México de F1 : a las 22:00h de España

: a las 22:00h de España A qué hora es la clasificación del GP México de F1 en horario local: a las 15:00h

Tras el cambio de hora, hay siete horas de diferencia horaria entre España y México, así que la clasificación se disputa a las 15:00h locales, que serán las 22:00h de España (si te lo preguntas, la carrera del domingo es a las 14:00 de México y 21:00h de España).

Como imaginarás, los horarios del sábado son más cómodos para los fans latinoamericanos, al disputarse allí la F1. Así, la clasificación del GP de Ciudad de México 2026 de F1 es a las 15:00h de México, a las 16:00h de Colombia, Perú o Ecuador, a las 17:00h de Bolivia, Paraguay o Venezuela y a las 18:00h de Argentina o Chile.

¿Cuánto dura y cómo es la clasificación de F1 en México?

La clasificación del GP de Ciudad de México de F1 sigue el formato habitual, porque no es un fin de semana al sprint (ya no hay hasta 2027), así que tiene las habituales tres rondas: Q1, Q2 y Q3. La Q1 de México, que empieza el sábado a las 22:00h de España (15:00h locales), dura 18 minutos y en ella participan los 22 pilotos titulares, buscando el acceso a la Q2.

La Q2 de la clasificación del GP de México es en torno a las 22:25h de España, 15:25h locales, y en ella están los 16 más rápidos de la Q1, mientras que los seis con peor tiempo de esa ronda quedarán ya clasificados del 17º al 22º.

El momento clave de la clasificación del GP de México de F1 2026 es la Q3, de 12 de minutos, sobre las 22:40h de España o 15:40h locales, con los diez más rápidos de la Q2, que lucharán por la pole position y las primeras filas de parrilla para el domingo.

¿Y a qué hora son los Libres 3 del GP de México de F1 el sábado?

A qué hora es la FP3 del GP de México de F1 2026 : a las 18:30h de España

: a las 18:30h de España A qué hora es la FP3 del GP de México de F1 2026: a las 11:30h

El sábado de F1 en el Hermanos Rodríguez arrancará con la tercera y última sesión de libres, la FP3 o Entrenamientos Libres 3, que serán a las 11:30h locales, cuando en España sean las 18:30h.

Cómo ver por la TV la clasificación de F1 en México

Como siempre, en España para ver la F1 y la clasificación del GP de México de F1, hay que estar suscrito al Plan Motor o Plan Esencial de DAZN F1, mientras que esa imagen también la pueden ver quienes tuviesen en Movistar + el Paquete Motor o en Vodafone TV alguno de los dos planes de DAZN. Recuerda además que con DAZN también este fin de semana puedes ver el GP de Malasia de MotoGP.

Apunta:

Para ver la Qualy de F1 en México desde Latam, la opción mayoritaria sigue siendo ESPN vía Disney +. Si la quiere en Argentina, tienes que hacerlo por ESPN vía Disney + o por Fox Sports Argentina, mientras que en México tienen acceso a la clasificación del sábado los suscriptores de Izzy o de Sky.

Quién llevaba más pole position de F1 en 2026

Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con siete.

Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cinco; Lando Norris, con tres; Max Verstappen, con dos y Pierre Gasly con una.

Poles repartidas por equipos en la F1 2026: 12 de Mercedes (entre ellas las 10 primeras), luego hubo tres de McLaren y una de Alpine, luego dos de Red Bull en Malasia y Singapur y la última (la 12ª) de Mercedes también.

Qué pilotos de F1 ya han hecho pole en México

Jim Clark fue el piloto con más poles en México, cuatro, todas en la anterior versión de la pista. De la parrilla actual, Charles Leclerc tiene dos poles allí (en 2019 y en 2023), y nadie más ha repetido: Lewis Hamilton en 2016, Valtteri Bottas en 2021, Max Verstappen en 2022, Carlos Sainz en 2024 y Lando Norris en 2025.

¿Cómo de importante es salir desde la pole para ganar la carrera de F1 en México?

Entre GP de México y GP de Ciudad de México, se han disputado 25 carreras de F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en algo menos de la mitad, en 12 (el 48%) ha ganado un piloto que salía desde la pole. Lo hizo Norris el año pasado, en la última carrera allí, y Sainz en 2024, por ejemplo, aunque de los últimos siete años solo en tres ha ganado el poleman. De hecho, en el 52% de las carreras de F1 en México ha ganado un piloto que no salía primero. Si te lo preguntas, la siguiente posición de salida con más tasa de éxito en México es la tercera, con un 24% (6 de 25).

Los resultados del GP de México 2026 de F1 hasta ahora

Entrenamientos Libres 1

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'18.128

S 198.320 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+0.659

1'18.787

0.659 S 196.661 3 F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 24

+0.733

1'18.861

0.074 S 196.477 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.738

1'18.866

0.005 S 196.464 5 A. Iwasa Red Bull 36 Red Bull Red Bull 23

+0.985

1'19.113

0.247 M 195.851 6 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+1.082

1'19.210

0.097 S 195.611 7 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 29

+1.229

1'19.357

0.147 M 195.249 8 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 30

+1.248

1'19.376

0.019 S 195.202 9 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 28

+1.284

1'19.412

0.036 M 195.114 10 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 30

+1.350

1'19.478

0.066 S 194.952 Ver resultados

Entrenamientos Libres 2

s

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