Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de México

Leclerc lidera la FP2 de México con McLaren y Mercedes al acecho; Alonso, 12º

Leclerc fue el piloto más rápido del viernes tras liderar la FP1 y la FP2 del GP de México 2026 de la F1. Alonso, fuera del top 10, pero con buenas sensaciones.

Juanjo Sáez

Editado: 30 oct 2026, 23:00

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

Tras unos Libres 1 con la presencia de hasta 10 pilotos novatos, la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México 2026 volvió a contar los 22 pilotos titulares de la Fórmula 1 actual, lo que hizo que la práctica fuese un poco más representativa, más allá del trabajo de simulación de carrera.

Al término de los 60 minutos de sesión, todos probaron el neumático blando para dar una vuelta rápida y fue de nuevo Charles Leclerc el más rápido con un 1:17.827, por delante de Lando Norris, que se quedó a 0.103s, con el Mercedes de George Russell casi pegado en tercera posición a 0.106s del monegasco.

Cuarto fue el otro Mercedes, el de Andrea Kimi Antonelli, a una distancia de 0.217s de la mejor referencia del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras que Max Verstappen era el Red Bull más rápido, sexto a 0.311s, con Isack Hadjar justo detrás.

Los Racing Bulls fueron bastante rápidos, con Arvid Lindblad séptimo [+0.562s] y Liam Lawson noveno [+0.628], intercalados por el Alpine de Pierre Gasly [+0.580s].

El top 10 lo completó Oscar Piastri a 0.642s del mejor crono de la FP2, por delante de un Lewis Hamilton que tuvo que perderse la mitad de la sesión por un problema en su Ferrari. Fernando Alonso fue 12º, pero dejó muy buenas sensaciones al volante de su Aston Martin tras ser de los primeros en montar los blandos y hacer una vuelta rápida.

Apunta para mañana:

Resultados de los Libres 2 de F1 en México 2026

# Piloto Diferencia Tiempo 1 Charles Leclerc 1:17.827 2 Lando Norris +0.103 1:17.930 3 George Russell +0.106 1:17.933 4 Andrea Kimi Antonelli +0.217 1:18.044 5 Max Verstappen +0.311 1:18.138 6 Isack Hadjar +0.410 1:18.237 7 Arvid Lindblad +0.562 1:18.389 8 Pierre Gasly +0.580 1:18.407 9 Liam Lawson +0.628 1:18.455 10 Oscar Piastri +0.642 1:18.469 11 Lewis Hamilton +0.685 1:18.512 12 Fernando Alonso +0.769 1:18.596 13 Esteban Ocon +0.947 1:18.774 14 Oliver Bearman +1.022 1:18.849 15 Nico Hulkenberg +1.196 1:19.023 16 Franco Colapinto +1.305 1:19.132 17 Carlos Sainz +1.421 1:19.248 18 Sergio Pérez +1.579 1:19.406 19 Alex Albon +1.751 1:19.578 20 Lance Stroll +1.804 1:19.631 21 Valtteri Bottas +2.338 1:20.165 22 Gabriel Bortoleto +2.347 1:20.174

Resumen completo de la FP2 del GP de México de F1

La segunda sesión de entrenamientos libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez dio inicio con la novedad de tener en pista a Colapinto, Stroll, Bortoleto, Bottas, Ocon, Russell, Norris, Lawson, Verstappen y Albon, quienes habían sido reemplazados anteriormente en la FP1 por pilotos novatos.

Con variedad de neumáticos entre blando, medio y duro, Lindblad se puso en lo más alto tras las primeras vueltas con las gomas duras y un 1:20.275, pero no tardó en ser superado por Hadjar y sus medios con un 1:19.584.

Los cronos seguían bajando y Hamilton pasó a liderar con un 1:18.741 y gomas medias, medio segundo por delante de los dos pilotos de McLaren y Verstappen.

Más atrás, Sainz era décimo con los blandos a 1.348s de la mejor referencia, por delante de un Alonso que parecía tener buen ritmo y era 11º a 1.403 de Hamilton, pero con neumáticos duros. El asturiano mejoraría luego y bajaría a 1.3s.

Acto seguido, Leclerc rompió la tabla de tiempos con un 1:18.257 con los medios, colocando así a los dos Ferrari en las dos primeras posiciones.

Transcurridos casi 15 minutos de sesión, Verstappen y Lawson se tocaron en un incidente muy innecesario y dejaron varias piezas de fibra de carbono en la pista, que necesitaron de la aparición de los comisarios y de la bandera roja para retirarlos. A su vez, Stroll aseguraba por radio que su Aston Martin estaba roto.

Cuando la bandera verde volvió a ondear, fueron varios los pilotos que aprovecharon para montar los neumáticos blandos nuevos y hacer una simulación de clasificación.

Leclerc marcó récord del S1 y del S2, pero tuvo que abortar su primera vuelta debido a un error de pilotaje que le hizo salirse de los límites de la pista. Quien sí mejoró fue Norris, que pasó a liderar con un 1:18.161. El otro Ferrari, el de Hamilton, también abortaba.

Alonso también fue los primeros en montar el compuesto blando y marcó un 1:18.858 para quedarse a solo 0.697s del McLaren del piloto británico, sorprendentemente por delante del 1:18.895 de Verstappen y del 1:18.896 de Piastri, aunque el australiano mejoró más tarde y bajó al 1:18.469 para ser tercero.

La sesión se detuvo llegando casi al ecuador de la FP2 cuando desde el muro de Ferrari obligaron a Hamilton a para el coche en pista, justo después de marcar un 1:18.512 que le había colocado cuarto, por delante de Antonelli. Este incidente provocó la aparición de un VSC que afectó de nuevo a la vuelta rápida de Leclerc.

Cuando los Libres 2 se reanudaron, por fin Leclerc pudo marcar un tiempo de vuelta con los neumáticos blandos y, pese a ser su tercer intento, logró un 1:17.827 que le mandó directamente a la primera posición de la tabla de tiempos.

Acto seguido, Norris mejoró para acercarse a 0.103s, mientras que Russell se colocaba tercero a 0.217s, Antonelli cuarto a 0.217s y Verstappen quinto a 0.311s

Esa mejora de varios pilotos sacó Alonso fuera del top 10 después de haber sido uno de los primeros pilotos en hacer una vuelta con los blandos nuevos en peores condiciones.

En los últimos minutos de los Libres 2, todos los pilotos se centraron ya en las tandas largas, por lo que casi nadie mejoró, a excepción de un Gabriel Bortoleto que tuvo que perderse 45 minutos de sesión por los problemas de Audi en la FP1. El brasilero, con el compuesto medio, solo pudo ser último, 22º a 2.347s del mejor crono de Leclerc.

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