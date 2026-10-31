Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de México
Norris se lleva por un suspiro sobre Antonelli la FP3 de México; Alonso y Sainz, 14º y 16º
Lando Norris lideró la tercera y última sesión de libres del GP de México por delante de Antonelli, separados por solo una milésima, con Leclerc a 0.117s. Los españoles, en posiciones de Q2.
Jose Carlos de Celis
Editado: 31 oct 2026, 18:35
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Lando Norris, McLaren
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
La tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP de México de F1 2026 dejó dos cosas claras: por un lado, la igualdad en la parte de arriba y por otro, lo mucho que duran los neumáticos blandos sin perder rendimiento.
Después de varias vueltas, y aprovechando que la pista mejoraba, Lando Norris rodó en un 1:17.600 para dejar a una milésima (0.001s) a Andrea Kimi Antonelli, segundo. Y tras nueve vueltas con el mismo compuesto, Charles Leclerc puso al Ferrari tercero, a 0.117s. De hecho, también a menos de dos décimas (0.195s) estuvo el cuarto, Oscar Piastri.
Como es habitual en las FP3, la sesión empezó con cierta calma, aunque Ryo Hirakawa quería acumular kilometraje cuanto antes y salió muy pronto, así como un Gabriel Bortoleto que el viernes tuvo muchos problemas en su coche tanto cuando lo llevaba él como cuando en la FP1 se lo dejó a Freddie Slater. De hecho el brasileño rápidamente tuvo que volver al box, con un fallo en el motor.
En los primeros minutos, solo los Alpine, Hulkenberg e Hirakawa tenían tiempo, y el alemán de Audi se colocaba en la primera plaza, antes de que Gasly, con medios, le superara. En los primeros 15 minutos solo ocho pilotos habían marcado vuelta, y Fernando Alonso se marcó un trompo que le hizo tener que abortar la suya.
Cuando salieron los 'gallos', la cosa empezó a cambiar, y Andrea Kimi Antonelli bajó a 1:18.754 cuando aún quedaban 19 minutos. Russell, también con medios, se quedó a dos décimas, y Hamilton iba camino de poder acercarse más o superarle pero se salió levemente de pista.
Charles Leclerc primero se coló entre los Mercedes, y luego Norris hizo lo propio, sin poder superar nadie a Antonelli. Verstappen se quedó a 0.149, pero Hamilton bajó más el listón y se colocó en cabeza con un 1:18.268 que dejaba a tres décimas a todos, incluido un Piastri que se había puesto segundo. Charles Leclerc respondió a su compañero, y estableció un 1:18.185 como nuevo tiempo de referencia.
Detrás de los Ferrari seguía Antonelli, con Hadjar cuarto como mejor Red Bull mientras Verstappen era séptimo. La segunda mitad empezó de manera calmada mientras seguían las pruebas de tandas más largas, y en el último cuarto de hora empezamos a ver más neumáticos blandos para las simulaciones de clasificación.
Con blandos, Norris se colocó primero con un 1:17.873, dos décimas mejor que Russell. Piastri no pudo con Norris, pero sí Andrea Kimi Antonelli, que rodó en 1:17.601. Con el Ferrari, Leclerc tuvo que abortar la primera vuelta, y luego solo pudo ser sexto. Norris hizo récord del tercer sector, pero terminó a 0.166s de Antonelli, mientras Hamilton hacía vueltas de preparación sin marcar tiempos competitivos, después de salirse en la curva 1 en su intento de vuelta rápida.
Pese a llevar muchas vueltas de neumáticos, Leclerc mejoró para ser segundo, a 0.151s. Un mal tercer sector de Hamilton le hizo quedar sexto. Y cuando parecía que todo acabaría así, a dos minutos de la bandera a cuadros, Norris superó a Antonelli por solo una milésima. Y antes del final, Leclerc, pese a nueve vueltas con ese juego de blandos, terminó tercero.
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