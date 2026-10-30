Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de México

Leclerc domina una extraña FP1 en México, con Alonso 7º

Charles Leclerc encabezó los Libres 1 del GP de México de F1, que tuvieron hasta 10 pilotos suplentes. Alonso fue 7º y Sainz, 16º.

Jose Carlos de Celis

Editado: 30 oct 2026, 19:37

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En una FP1 del GP de Ciudad de México 2026 de F1 con solo 12 pilotos titulares, Charles Leclerc fue el más rápido con el Ferrari, metiéndole más de medio segundo a Andrea Kimi Antonelli. Sin embargo, Lewis Hamilton (el equipo italiano fue el único sin pilotos suplentes) terminó cuarto, con Frederik Vesti metiendo a los dos Mercedes entre medias.

Fue una primera sesión con hasta 10 pilotos menos habituales: Ayumu Iwasa sustituía a Max Verstappen, Leonardo Fornaroli a Lando Norris, Ryo Hirakawa a Esteban Ocon, Jak Crawford a Lance Stroll, Gabriele Mini a Franco Colapinto, Freddie Slater a Gabriel Bortoleto, Frederik Vesti a George Russell, Colton Herta a Valtteri Bottas, Luke Browning a Alex Albon y Nikola Tsolov a Liam Lawson.

Aun así, no se pueden sacar muchas conclusiones, porque Ayumu Iwasa con medios fue quinto con el Red Bull mientras Isack Hadjar con blandos se quedaba fuera del top 10 (11º). Pierre Gasly, como único titular de Alpine, terminó sexto, con Fernando Alonso séptimo con neumáticos medios en el Aston Martin. De momento, McLaren parece no haber empezado con buen pie, con Oscar Piastri octavo con blandos.

Cerraron los diez primeros Oliver Bearman con medios en el Haas F1 y Arvid Lindblad como titular de Racing Bulls.

Además de Iwasa, entre los menos habituales el mejor clasificado fue Nikola Tsolov, probablemente piloto oficial en 2027 en Racing Bulls, que terminó 12º. Gabriel Mini, que debutaba en F1 con Alpine, terminó 14º, por delante de Ryo Hirakawa con medios, como Carlos Sainz (16º).

Lo siguiente, la FP2 a las 23:00h de España (16:00h locales de México).

Resultados de los Libres 1 del GP de México 2026 de F1

En elaboración

Resumen de los Libres 1 del GP de México 2026 de F1

La FP1 arrancó de manera ocupada, y rápidamente la tabla de tiempos se llenó de registros, con los Ferrari alternándose en la primera posición, antes de que Antonelli diera un paso al frente. Aún no se habían cumplido los 10 primeros minutos cuando Alonso, con medios, se colocó cuarto, y casi a la vez, Hadjar sufría un problema en su Red Bull.

Leclerc de nuevo puso al Ferrari en lo alto de una tabla con extrañezas como Alonso tercero detrás de él y de Antonelli. Oscar Piastri se tuvo que salir de pista, mientras los McLaren no pasaban de la 16ª plaza. Algunos de los jóvenes pilotos cometieron errores, pero sobre todo lo cometió Audi sacando a Slater con un ventilador de refrigeración enganchado al coche, lo que le obligaba a volver al garaje.

Tras cumplirse la primera mitad de práctica, empezamos a ver los primeros neumáticos blandos y, con ellos, Charles Leclerc bajó a 1:18.128, una marca de la que Russell se quedó a más de seis décimas. Pronto quedó claro que la marca del monegasco era buena cuando Hamilton, también con los Pirelli rojos, se quedó a más de siete décimas.

Todavía había 12 minutos en el reloj cuando hubo un breve Virtual Safety Car por problemas en el Aston Martin de Crawford. Cuando se reanudó, Carlos Sainz se encontró durante varias curvas con Vesti, y protestó por radio.

Slater se salió de pista, y hubo otros problemas de tráfico en diferentes puntos de la pista. Sainz logró dar un paso adelante y salvar la papeleta de terminar detrás de su compañero novato y ponerse 16º.

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