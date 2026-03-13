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A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 2026 y cómo ver

Mira y apunta a qué hora es este sábado la clasificación para la carrera principal del GP de China 2026 de la F1 y cómo ver en la TV en España y Latam.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Después de una clasificación corta el viernes y una carrera al sprint el sábado, los pilotos volverán a salir a la pista para disputar la clasificación principal del Gran premio de China 2026 de la Fórmula 1, la cual confeccionará la parrilla de salida para este domingo, cuando se repartan la mayoría de puntos.

Apunta a qué hora será la clasificación en Shanghái y cómo se podrá ver en la TV desde tu país.

A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 2026

  • A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 en España: sábado a las 08:00h
  • A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 en México: sábado a las 01:00h
  • A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: sábado a las 02:00h
  • A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 en Venezuela y Bolivia: sábado a las 03:00h
  • A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: sábado a las 04:00h

Al ser la segunda sesión clasificatoria del fin de semana, los horarios serán similares, aunque en esta ocasión la clasificación principal del GP de China arrancará media hora antes en comparación con la qualy sprint, es decir, a las 08:00h de la mañana en España, cuando en Shanghái sean las 15:00h.

Para ver la clasificación de la Fórmula 1 este sábado en los países de Latinoamérica, los aficionados deberán madrugar bastante, ya que en México los semáforos del pitlane para dar por iniciada la Q1 se encenderán a la 01:00h de la madrugada, en Colombia a las 02:00h, en Venezuela a las 03:00h y en otros países como Argentina o Uruguay a las 04:00h de la madrugada del viernes al sábado.

¡También tenemos carrera al sprint! Apunta horarios:

Cómo se puede ver la clasificación del GP de China de F1 2026 por la TV

  • Cómo se puede ver por la TV la clasificación del GP de China de F1 en España: suscripción en DAZN F1 
  • Cómo se puede ver la clasificación del GP de China de F1 en México por la TV: con suscripción en Izzi o Sky Sports México
  • Cómo se puede ver por la TV la clasificación del GP de China de F1 en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile: ESPN mediante suscripción a Disney + Premium
  • Cómo se puede ver la clasificación del GP de China de F1 en Argentina: En el streaming de Disney+ Premium o mediante FOX Sports Argentina.

La manera para ver la Fórmula 1 esta temporada en los países de habla hispana sigue siendo la misma. En España, es DAZNF1 quien tiene los derechos televisivos de la categoría en exclusiva.

En Latam, prácticamente todos los países deberán sintonizar ESPN mediante una suscripción a Disney + Premium, aunque hay dos excepciones: en Argentina los derechos de TV están compartidos con FOX Sports Argentina, mientras que en México la clasificación de China será en Izzi o Sky Sports México.

También debemos recordarte que en Motorsport.com tendremos un directo donde os contaremos al momento, con tiempos, tanto la Q1 como la Q2 y la Q3 de Shanghái, así como también podrás leer las crónicas de la jornada, declaraciones, ver fotos, vídeos y mucho más. 

Así es el formato de la clasificación principal de la F1 en China

Después de una clasificación al sprint con formato acortado y restricción de neumáticos, la clasificación principal del GP de China 2026 de la F1 volverá a disputarse con el formato habitual.

La sesión arrancará con una Q1 donde participarán los 22 pilotos de la parrilla, tendrá una duración de 18 minutos y caerán eliminados los seis pilotos más lentos. En Australia, Ferrari usó neumáticos medios y los demás utilizaron los blandos, por lo que es algo que podría volver a pasar dadas las diferencias de rendimiento en estas primeras carreras de reglamento.

Tras la primera ronda, llegará la Q2, con 16 coches sobre el asfalto y 15 minutos para marcar un buen tiempo que permita a los pilotos colocarse entre los 10 más rápidos. También se eliminarán seis.

La última y definitiva Q3 será donde los 10 pilotos más rápidos se disputen la pole position (aunque muy probablemente sólo lo hagan los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli). La duración será de 12 minutos y en esta ronda todos usarán el compuesto más blando de Pirelli.

Qué pilotos han hecho ya una o más pole position F1 en China

En cuanto a las pole position se refiere en Shanghái, el gran rey es Lewis Hamilton con un total de seis poles, por delante de las cuatro de Sebastian Vettel, mientras que Fernando Alonso y Nico Rosberg han conseguido dos cada uno.

Con una única pole en China están: Max Verstappen, Oscar Piastri, Valtteri Bottas y Rubens Barricehllo.

Por lo tanto, si se cumplen las expectativas y uno de los dos pilotos consiguen la pole en el GP de China 2026 de la Fórmula 1, se estrenarán en este peculiar lista.

Todas las estadísticas:

Resultados del GP de China 2026 de la F1 hasta el momento

Resultados de la Práctica (P1)

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

1'32.741

   S 211.595
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.120

1'32.861

 0.120 S 211.322
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 29

+0.555

1'33.296

 0.435 S 210.336
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+0.731

1'33.472

 0.176 S 209.940
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.858

1'33.599

 0.127 S 209.656
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+1.388

1'34.129

 0.530 S 208.475
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 28

+1.685

1'34.426

 0.297 S 207.819
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 24

+1.800

1'34.541

 0.115 S 207.567
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.898

1'34.639

 0.098 S 207.352
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 28

+1.935

1'34.676

 0.037 S 207.271
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 29

+2.032

1'34.773

 0.097 S 207.058
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 26

+2.087

1'34.828

 0.055 S 206.938
13 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 26

+2.115

1'34.856

 0.028 S 206.877
14 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 25

+2.136

1'34.877

 0.021 S 206.832
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 26

+2.206

1'34.947

 0.070 S 206.679
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.739

1'35.480

 0.533 S 205.525
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 18

+2.938

1'35.679

 0.199 S 205.098
18 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 18

+3.115

1'35.856

 0.177 M 204.719
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 25

+3.316

1'36.057

 0.201 S 204.291
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 20

+4.483

1'37.224

 1.167 M 201.839
21 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+5.155

1'37.896

 0.672 M 200.453
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 13

+6.459

1'39.200

 1.304 M 197.818
Ver resultados

Resultados de la clasificación al sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 13

1'31.520

   S 214.418
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

+0.289

1'31.809

 0.289 S 213.743
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 13

+0.621

1'32.141

 0.332 S 212.973
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.641

1'32.161

 0.020 S 212.927
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 13

+0.704

1'32.224

 0.063 S 212.781
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 16

+1.008

1'32.528

 0.304 S 212.082
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+1.368

1'32.888

 0.360 S 211.260
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 17

+1.734

1'33.254

 0.366 S 210.431
9 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 16

+1.889

1'33.409

 0.155 S 210.082
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+2.203

1'33.723

 0.314 M 209.378
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+2.115

1'33.635

   M 209.575
12 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 13

+2.119

1'33.639

 0.004 M 209.566
13 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 13

+2.194

1'33.714

 0.075 M 209.398
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 14

+2.254

1'33.774

 0.060 M 209.264
15 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 13

+2.528

1'34.048

 0.274 M 208.655
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+2.807

1'34.327

 0.279 M 208.037
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+3.241

1'34.761

 0.434 M 207.085
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+3.785

1'35.305

 0.544 M 205.903
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 5

+4.061

1'35.581

 0.276 M 205.308
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 7

+4.631

1'36.151

 0.570 M 204.091
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+5.858

1'37.378

 1.227 M 201.519
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 0

 

      
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