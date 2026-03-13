A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 2026 y cómo ver
Mira y apunta a qué hora es este sábado la clasificación para la carrera principal del GP de China 2026 de la F1 y cómo ver en la TV en España y Latam.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Después de una clasificación corta el viernes y una carrera al sprint el sábado, los pilotos volverán a salir a la pista para disputar la clasificación principal del Gran premio de China 2026 de la Fórmula 1, la cual confeccionará la parrilla de salida para este domingo, cuando se repartan la mayoría de puntos.
Apunta a qué hora será la clasificación en Shanghái y cómo se podrá ver en la TV desde tu país.
A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 2026
- A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 en España: sábado a las 08:00h
- A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 en México: sábado a las 01:00h
- A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: sábado a las 02:00h
- A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 en Venezuela y Bolivia: sábado a las 03:00h
- A qué hora es la clasificación del GP de China de F1 en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: sábado a las 04:00h
Al ser la segunda sesión clasificatoria del fin de semana, los horarios serán similares, aunque en esta ocasión la clasificación principal del GP de China arrancará media hora antes en comparación con la qualy sprint, es decir, a las 08:00h de la mañana en España, cuando en Shanghái sean las 15:00h.
Para ver la clasificación de la Fórmula 1 este sábado en los países de Latinoamérica, los aficionados deberán madrugar bastante, ya que en México los semáforos del pitlane para dar por iniciada la Q1 se encenderán a la 01:00h de la madrugada, en Colombia a las 02:00h, en Venezuela a las 03:00h y en otros países como Argentina o Uruguay a las 04:00h de la madrugada del viernes al sábado.
Cómo se puede ver la clasificación del GP de China de F1 2026 por la TV
- Cómo se puede ver por la TV la clasificación del GP de China de F1 en España: suscripción en DAZN F1
- Cómo se puede ver la clasificación del GP de China de F1 en México por la TV: con suscripción en Izzi o Sky Sports México
- Cómo se puede ver por la TV la clasificación del GP de China de F1 en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile: ESPN mediante suscripción a Disney + Premium
- Cómo se puede ver la clasificación del GP de China de F1 en Argentina: En el streaming de Disney+ Premium o mediante FOX Sports Argentina.
La manera para ver la Fórmula 1 esta temporada en los países de habla hispana sigue siendo la misma. En España, es DAZNF1 quien tiene los derechos televisivos de la categoría en exclusiva.
En Latam, prácticamente todos los países deberán sintonizar ESPN mediante una suscripción a Disney + Premium, aunque hay dos excepciones: en Argentina los derechos de TV están compartidos con FOX Sports Argentina, mientras que en México la clasificación de China será en Izzi o Sky Sports México.
También debemos recordarte que en Motorsport.com tendremos un directo donde os contaremos al momento, con tiempos, tanto la Q1 como la Q2 y la Q3 de Shanghái, así como también podrás leer las crónicas de la jornada, declaraciones, ver fotos, vídeos y mucho más.
Así es el formato de la clasificación principal de la F1 en China
Después de una clasificación al sprint con formato acortado y restricción de neumáticos, la clasificación principal del GP de China 2026 de la F1 volverá a disputarse con el formato habitual.
La sesión arrancará con una Q1 donde participarán los 22 pilotos de la parrilla, tendrá una duración de 18 minutos y caerán eliminados los seis pilotos más lentos. En Australia, Ferrari usó neumáticos medios y los demás utilizaron los blandos, por lo que es algo que podría volver a pasar dadas las diferencias de rendimiento en estas primeras carreras de reglamento.
Tras la primera ronda, llegará la Q2, con 16 coches sobre el asfalto y 15 minutos para marcar un buen tiempo que permita a los pilotos colocarse entre los 10 más rápidos. También se eliminarán seis.
La última y definitiva Q3 será donde los 10 pilotos más rápidos se disputen la pole position (aunque muy probablemente sólo lo hagan los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli). La duración será de 12 minutos y en esta ronda todos usarán el compuesto más blando de Pirelli.
Qué pilotos han hecho ya una o más pole position F1 en China
En cuanto a las pole position se refiere en Shanghái, el gran rey es Lewis Hamilton con un total de seis poles, por delante de las cuatro de Sebastian Vettel, mientras que Fernando Alonso y Nico Rosberg han conseguido dos cada uno.
Con una única pole en China están: Max Verstappen, Oscar Piastri, Valtteri Bottas y Rubens Barricehllo.
Por lo tanto, si se cumplen las expectativas y uno de los dos pilotos consiguen la pole en el GP de China 2026 de la Fórmula 1, se estrenarán en este peculiar lista.
Resultados del GP de China 2026 de la F1 hasta el momento
Resultados de la Práctica (P1)
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
1'32.741
|S
|211.595
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.120
1'32.861
|0.120
|S
|211.322
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|29
|
+0.555
1'33.296
|0.435
|S
|210.336
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|28
|
+0.731
1'33.472
|0.176
|S
|209.940
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.858
1'33.599
|0.127
|S
|209.656
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+1.388
1'34.129
|0.530
|S
|208.475
|7
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|28
|
+1.685
1'34.426
|0.297
|S
|207.819
|8
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+1.800
1'34.541
|0.115
|S
|207.567
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|27
|
+1.898
1'34.639
|0.098
|S
|207.352
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+1.935
1'34.676
|0.037
|S
|207.271
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|29
|
+2.032
1'34.773
|0.097
|S
|207.058
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|26
|
+2.087
1'34.828
|0.055
|S
|206.938
|13
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|26
|
+2.115
1'34.856
|0.028
|S
|206.877
|14
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|25
|
+2.136
1'34.877
|0.021
|S
|206.832
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|26
|
+2.206
1'34.947
|0.070
|S
|206.679
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|30
|
+2.739
1'35.480
|0.533
|S
|205.525
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|18
|
+2.938
1'35.679
|0.199
|S
|205.098
|18
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|18
|
+3.115
1'35.856
|0.177
|M
|204.719
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|25
|
+3.316
1'36.057
|0.201
|S
|204.291
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|20
|
+4.483
1'37.224
|1.167
|M
|201.839
|21
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+5.155
1'37.896
|0.672
|M
|200.453
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|13
|
+6.459
1'39.200
|1.304
|M
|197.818
|Ver resultados
Resultados de la clasificación al sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
1'31.520
|S
|214.418
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
+0.289
1'31.809
|0.289
|S
|213.743
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.621
1'32.141
|0.332
|S
|212.973
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.641
1'32.161
|0.020
|S
|212.927
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.704
1'32.224
|0.063
|S
|212.781
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|16
|
+1.008
1'32.528
|0.304
|S
|212.082
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|15
|
+1.368
1'32.888
|0.360
|S
|211.260
|8
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+1.734
1'33.254
|0.366
|S
|210.431
|9
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|16
|
+1.889
1'33.409
|0.155
|S
|210.082
|10
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+2.203
1'33.723
|0.314
|M
|209.378
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|14
|
+2.115
1'33.635
|M
|209.575
|12
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|13
|
+2.119
1'33.639
|0.004
|M
|209.566
|13
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|13
|
+2.194
1'33.714
|0.075
|M
|209.398
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|14
|
+2.254
1'33.774
|0.060
|M
|209.264
|15
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|13
|
+2.528
1'34.048
|0.274
|M
|208.655
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+2.807
1'34.327
|0.279
|M
|208.037
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|6
|
+3.241
1'34.761
|0.434
|M
|207.085
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+3.785
1'35.305
|0.544
|M
|205.903
|19
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|5
|
+4.061
1'35.581
|0.276
|M
|205.308
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|7
|
+4.631
1'36.151
|0.570
|M
|204.091
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+5.858
1'37.378
|1.227
|M
|201.519
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|0
|
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