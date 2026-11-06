Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Honda lleva la lección de México al motor de 2027 y a sus pruebas en banco
Honda admite que también para ellos fue doloroso el GP de México de F1 2026 pero que servirá de aprendizaje para el motor 2027 de Aston Martin y Alonso.
Jose Carlos de Celis
Editado: 6 nov 2026, 13:16
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Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Honda afronta el GP de Sao Paulo justo después del fiasco de México, donde sus dos coches no pudieron dar más de seis vueltas en carrera. De hecho, desde Aston Martin ahora han admitido que ya temían un desenlace así, que dejó evidentemente frustrados a sus pilotos.
Fernando Alonso dijo que más que para olvidar, ese fin de semana era para aprender, y en Honda comprenden cómo se sintió el asturiano, y confirman que sí, que hay lecciones que aprender.
"También fue una carrera dura para el lado de Honda, entiendo lo frustrado que estuvo el piloto en ese evento", dijo Shintaro Orihara, ingeniero jefe de HRC en F1. "El punto de aprendizaje es que nuestro motor, en circunstancias especiales, tiene cierta falta de robustez, así que siempre podemos aprender algo de ese tipo de problema y llevamos eso de vuelta, todo el problema, a la fábrica, para ver cómo podemos evitar que esas cosas vuelvan a ocurrir y también en el futuro".
"En este momento nuestra fábrica se está centrando en el motor de 2027, podemos aplicar esta experiencia para mejorar nuestra robustez en el motor del año que viene, así que fue una carrera dura pero llevamos algo de experiencia al motor del año que viene".
Respecto a si se pudo haber detectado en la simulación lo de México, de haberse puesto ante el peor escenario posible, Orihara contestó: "En algunos puntos, especialmente el problema que tuvimos en México, era difícil detectarlo desde la simulación, pero podemos detectarlo en las pruebas en banco, así que esa experiencia se implementará en el programa de pruebas en banco".
Después de este GP de Sao Paulo, la F1 afrontará su último triplete, y sobre las carreras en Oriente Medio, a Orihara le preguntaron si había algo que aprender para el año que viene al correr 'en el desierto'.
"¿Una condición específica de desierto? No mucho", reconoció Orihara. "Probablemente para el filtro de aire podemos aprender algo, quizá no aprender especialmente de las condiciones de desierto, pero Qatar y Abu Dhabi, dos circuitos, tienen capas diferentes en comparación con otro circuito, así que siempre podemos recopilar esos datos, un punto de aprendizaje de aprender circuitos diferentes. Dberíamos aprender algo de correr en circuitos diferentes".
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