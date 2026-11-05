Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Alonso apunta a los puntos en Brasil: el ritmo da esperanzas, la fiabilidad tiene la llave

Alonso aprecia una mejoría en el rendimiento de Aston Martin y confía en aprovecharla en Brasil. Sitúa un fin de semana competitivo entre el 12º y el 14º, desde donde espera poder pescar algún punto.

Pol Hermoso

Editado: 5 nov 2026, 17:29

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso no necesita que le expliquen lo que puede pasar en Interlagos. Allí aseguró sus dos títulos mundiales y ha subido nueve veces al podio. Pero para este fin de semana su definición de éxito es bastante más modesta: moverse entre el duodécimo y el decimocuarto puesto y estar cerca por si la carrera abre una puerta**. Eso sí, para cruzarla primero hace falta seguir en pista.**

México dejó precisamente esa cuenta pendiente. Aston Martin encontró motivos para ilusionarse con el rendimiento del coche, pero Alonso y Lance Stroll apenas pudieron completar cinco vueltas antes de abandonar. Una cosa es tener ritmo y otra poder utilizarlo.

Aun así, el español llegó este jueves al GP de Sao Paulo con la sensación de que hay algo aprovechable detrás de los últimos resultados.

"Últimamente hemos sido más competitivos. Diría que desde Sepang, allí fue un muy buen fin de semana. Singapur fue un poco más difícil, pero aun así algo mejor que la primera mitad de la temporada, sin duda", explicó.

"En Austin fuimos fuertes todo el fin de semana, incluso con un coche dañado en carrera fuimos competitivos. Y luego, como has dicho, en México encontramos una buena sorpresa en cuanto al rendimiento se refiere. Pero la fiabilidad no fue suficiente en México".

Ahí está el freno a cualquier entusiasmo. Honda ha llevado a Brasil contramedidas de hardware y software, y las condiciones de Interlagos deberían resultar menos exigentes que las del Autódromo Hermanos Rodríguez. Alonso espera que esa combinación permita, esta vez, comprobar el potencial del coche hasta el final.

Mira:

"Esperemos haber arreglado las cosas para aquí. Es un circuito menos exigente por la altura y demás. Y si mantenemos esa tendencia e inercia positiva del chasis y rendimiento en curvas, espero poder tener un fin de semana competitivo".

El ejemplo de Hirakawa: estar ahí cuando llegue la oportunidad

Ahora bien, ¿qué significa ser competitivo para este Aston Martin? Alonso puso números a la expectativa, sin vender un salto que todavía no ve.

"En este punto de la temporada, donde los coches son bastante estables en cuanto a rendimiento y mejoras, diría que 12º o 14º. Eso sería más o menos un fin de semana competitivo para nosotros".

No es una posición que dé puntos por sí sola, pero sí puede permitir aprovechar los que una carrera movida deje al alcance. Para explicarlo, Alonso recurrió a un ejemplo muy reciente: el punto de Ryo Hirakawa con Haas F1 en México.

"Si estás en esas posiciones y empiezas en esas posiciones, los puntos son posibles. Ya vimos en México la semana pasada. Creo que Ryo Hirakawa estaba más o menos donde empezamos nosotros y con un ritmo parecido al nuestro y acabó puntuando".

"Y así es como tenemos que puntuar. Tenemos que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y para hacerlo, siempre tienes que estar en la parte de arriba de la clase media de la parrilla".

Interlagos invita a mantener esa esperanza. "Siempre tenemos acción el domingo", recordó Alonso, que también destacó el regreso al formato convencional, sin sprint: "Más tiempo para los libres, para configurar el coche y a ver qué podemos hacer".

El plan tiene poco misterio y bastante trabajo: confirmar la mejoría, colocar el coche cerca de los puntos y llegar hasta el final. Si Brasil vuelve a agitar la carrera, Alonso quiere estar dentro para aprovecharlo.

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