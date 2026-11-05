Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Honda lleva cambios de hardware y software a Brasil tras el desastre de México

Honda introduce contramedidas de hardware y software en Brasil para reforzar la fiabilidad tras México. Orihara aclara que el fallo del circuito de refrigeración del ERS era mecánico y no dependía del tráfico.

Pol Hermoso Federico Faturos

Editado: 5 nov 2026, 14:37

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Honda llega a Brasil con algo más que explicaciones. Después del doble abandono de Aston Martin en México, el fabricante japonés ha preparado contramedidas de hardware y software para intentar que Interlagos no vuelva a dejar a Fernando Alonso y Lance Stroll sin carrera antes de tiempo. El frío puede ayudar, pero la respuesta también pasa por hacer cambios.

Shintaro Orihara, responsable de Honda en pista, confirmó este jueves que la marca ha actuado sobre los puntos débiles que dejó al descubierto el Autódromo Hermanos Rodríguez. Brasil plantea unas condiciones menos extremas, aunque la altitud sigue siendo un factor que obliga a tomar precauciones.

"Aquí, en Brasil, no estamos en las mismas condiciones que en México, pero sigue siendo un circuito situado a cierta altitud. Por eso traemos algunas contramedidas para este evento, tanto de hardware como de software, para mejorar nuestra robustez en esas condiciones", explicó ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Orihara no detalló qué componentes se han modificado ni el alcance de los ajustes de software. Por tanto, todavía habrá que comprobar en pista hasta dónde llega su efecto. Lo relevante es que Honda ha encontrado margen para intervenir entre las dos carreras: el objetivo inmediato es que la unidad de potencia soporte mejor las situaciones que la pusieron en apuros en México.

El japonés también concretó un poco más dónde se escondía el problema. Completar vueltas en los entrenamientos no garantizaba superar otras fases del fin de semana, con procedimientos y condiciones de funcionamiento diferentes.

"En carrera tenemos la vuelta a parrilla, que es una situación particular. Y en clasificación tenemos una vuelta de preparación de neumáticos. También hacemos esas vueltas en los entrenamientos, pero las condiciones siempre son diferentes", señaló.

"En esas circunstancias especiales, nuestro motor se comportó de una manera algo anómala, no como esperábamos. Eso sometió al circuito de refrigeración del ERS a cierto estrés procedente del motor y después sufrimos un fallo en el MGU-K".

Un fallo mecánico, no una cuestión de abrir más la carrocería

La referencia a la refrigeración podía llevar a una conclusión demasiado sencilla: faltaba aire y bastaba con aumentar la capacidad para enfriar el coche. Orihara marcó una diferencia importante cuando se le preguntó si una carrocería más abierta habría ayudado.

"Cuando hablamos del circuito de refrigeración, es algo completamente distinto de la capacidad de refrigeración. Fue simplemente un fallo mecánico", aclaró.

Tampoco señaló al tráfico como causa directa. Buscar aire limpio podía favorecer el funcionamiento de la unidad de potencia, pero no eliminaba el origen de la avería. "Nuestro problema no estaba directamente relacionado con el tráfico. Por supuesto, eso ayuda al funcionamiento del motor, pero no estaba directamente relacionado con nuestro problema", insistió.

El software también quedó expuesto en las salidas, después de que Alonso denunciara falta de potencia en México. Orihara relacionó esas dificultades con la temperatura, la estrategia de gestión y el acusado retraso del turbo en aquellas condiciones de altitud. Honda había preparado una contramedida para aquella cita, pero el japonés reconoció que su software todavía no tenía suficiente robustez para esas condiciones.

Ese es el examen que Honda se lleva ahora a Interlagos. Hay medidas nuevas y un escenario menos exigente que el mexicano, pero la confirmación tendrá que llegar rodando. Después de México, terminar la carrera es el primer paso para que Aston Martin pueda discutir cualquier otra cosa.

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