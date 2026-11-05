Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Aston Martin ya dudaba de acabar México, pero espera otra historia en Brasil

Krack admite que Aston Martin ya dudaba de poder completar la carrera antes del domingo. El equipo preparó distintas medidas con sus pilotos, pero ninguna bastó para evitar el doble abandono en México.

Pol Hermoso Federico Faturos

Editado: 5 nov 2026, 15:13

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Detalle técnico del Aston Martin AMR26

Foto de: AG Photo

Aston Martin no descubrió el domingo que terminar el GP de México iba a ser una misión complicada. Lo sabía antes. Mike Krack ha reconocido en Brasil que el equipo ya veía improbable completar las 71 vueltas y había preparado con sus pilotos un plan para intentar sobrevivir. La carrera apenas les dio tiempo a comprobar que no era suficiente.

Preguntado este jueves si desde la mañana del domingo sabían que difícilmente llegarían hasta el final, el responsable de pista de Aston Martin adelantó el momento de aquella conclusión: "Sí, un poco antes del domingo por la mañana".

La respuesta pone otra perspectiva sobre un gran premio que terminó para Fernando Alonso y Lance Stroll después de solo cinco vueltas. Mientras desde fuera se intentaba entender cómo un coche que había acumulado kilómetros en los libres podía durar tan poco en carrera, dentro del equipo ya habían discutido hasta dónde podían llegar y qué recursos tenían para alargar el viaje.

"Hay que ser realista cuando preparas la carrera. Tienes que hablar de las posibilidades que tienes, que no son muchas, aunque hay algunas", explicó Krack ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Lo hablamos juntos: cuáles podían ser los distintos niveles de actuación. La primera opción es, obviamente, tener aire limpio, pero también puedes gestionar el uso de las marchas o reducir la potencia. Hay muchas opciones que debes discutir, y las discutimos, pero no llegamos tan lejos".

Buscar espacio respecto a los rivales, cambiar la forma de utilizar el motor o renunciar a prestaciones eran herramientas para intentar mantener los coches en carrera. El problema es que la avería dejó muy poco margen para administrarla.

"Como he dicho, tienes una lista de opciones a las que puedes recurrir, pero nos dimos cuenta rápidamente de que eran insuficientes. Y entonces no puedes hacer nada", reconoció.

Tampoco el cambio de componentes había resuelto el fondo del asunto. Cuando se le recordó que ambos coches habían recibido sustituciones antes de la carrera, Krack apuntó que aquello demostraba que se trataba de "un problema más general que relacionado con alguna pieza".

El potencial tendrá que esperar a la fiabilidad

Lo que hizo más frustrante el golpe fue la sensación de que México podía ofrecer algo más. Aston Martin había mostrado señales alentadoras durante los entrenamientos, pero Krack no quiso alimentar demasiado el debate sobre el resultado que se había escapado. Para discutir de velocidad, primero hace falta poder utilizarla.

"Al final, lo primero es ser fiable. Si no eres fiable, no tienes que pensar en nada más", subrayó. "Si vuelven los problemas de fiabilidad, no tienes que preocuparte por el rendimiento, porque de todos modos no vas a terminar".

"Primero haces los deberes con la fiabilidad y después puedes hablar de rendimiento. Si lo primero no está, no puedes hacer nada".

Brasil ofrece un escenario distinto. Honda ha llevado contramedidas de hardware y software, y Krack confía en que las condiciones de Interlagos ayuden a dejar atrás buena parte de los problemas.

"En primer lugar, hace mucho más frío. Está en altitud, pero no más que Spa o Austria, o es muy similar. Por eso creo que muchos de los problemas que hemos visto no los veremos aquí", señaló.

Ese es el primer resultado que necesita Aston Martin este fin de semana: poder disputar la carrera. Ya habrá tiempo después para averiguar hasta dónde daba el coche.

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