A qué hora es la carrera del GP de Hungría de F1 2026 y cómo verla

Última parada antes de bajar la persiana por vacaciones. Después de un fin de semana en el que el Hungaroring ha vuelto a demostrar que, pese a sus pocas rectas, no concede ni un segundo de respiro, la Fórmula 1 afronta este domingo el momento que realmente cuenta: la carrera del Gran Premio de Hungría 2026. El calor, el desgaste de los neumáticos, la dificultad para adelantar y una estrategia que puede convertirse en el gran juez del domingo prometen una prueba mucho más abierta de lo que suele sugerir el Hungaroring.

Por eso, para que no tengas que buscar más, aquí puedes consultar a qué hora es la carrera del GP de Hungría de Fórmula 1 2026, cómo verla en directo por televisión y online, los horarios para España, cuántas vueltas se disputarán y todo lo que debes saber antes de la salida.

A qué hora es la carrera del GP de Hungría de F1 2026 en España

A qué hora es la carrera del GP de Hungría de F1 en España: domingo 26 de julio a las 15:00h.

domingo 26 de julio a las 15:00h. A qué hora es la carrera del GP de Hungría en horario local: domingo 26 de julio a las 15:00h.

La carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 2026 comenzará este domingo 26 de julio a las 15:00h de España. No habrá que hacer conversiones ni andar calculando diferencias: Hungría y la España peninsular comparten el mismo huso horario durante el verano, por lo que los semáforos se apagarán exactamente a las tres de la tarde tanto en el Hungaroring como en España.

Será, por tanto, uno de esos domingos europeos de horario clásico. Comida temprana, sofá preparado y carrera a las 15:00h para asistir al último reparto de puntos antes de que la Fórmula 1 se tome unas semanas de descanso y no vuelva hasta finales de agosto.

Eso no significa que vaya a ser una carrera rutinaria. El GP de Hungría suele convertir la posición en pista en oro puro, ya que adelantar no resulta sencillo y cualquier error en la salida, en la estrategia o durante una parada en boxes puede costar varias posiciones. En un campeonato cada vez más apretado, marcharse de Budapest con un cero puede doler durante todo el verano.

Al otro lado del Atlántico sí tocará ajustar el despertador. En México, la salida será a las 07:00h, por lo que los aficionados de Sergio Pérez tendrán que madrugar para comprobar si Cadillac consigue sacar algo positivo de un circuito que no debería favorecer especialmente sus características.

En Argentina, la carrera arrancará a las 10:00h, un horario bastante más cómodo para seguir a Franco Colapinto y comprobar si el piloto de Alpine puede cerrar la primera mitad de la temporada con otro resultado importante antes del parón.

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Cómo ver por TV y online la carrera del GP de Hungría de F1 2026

Dónde ver la carrera del GP de Hungría de F1 por la TV en España: DAZN F1.

DAZN F1. Hora de inicio de la carrera: 15:00h.

15:00h. Inicio del programa previo de la carrera en Hungría en DAZN F1: desde las 13:00h aproximadamente.

Aunque el verano invite a pasar el domingo en la playa, la piscina o lejos de casa, seguir la carrera del GP de Hungría de Fórmula 1 2026 desde España será relativamente sencillo. La retransmisión completa estará disponible a través de DAZN F1, el canal que posee los derechos del Mundial.

La emisión no comenzará directamente con los coches colocados en la parrilla. Como viene siendo habitual, DAZN F1 ofrecerá un programa previo desde aproximadamente las 13:00h, dos horas antes de la salida, con toda la actualidad del paddock, análisis de la parrilla, entrevistas, posibles cambios estratégicos y las últimas noticias antes de que se apaguen los semáforos.

La ventaja del servicio de streaming es que puede verse prácticamente desde cualquier lugar. Quienes estén de vacaciones podrán seguir la carrera desde una Smart TV, un ordenador, una tablet o un teléfono móvil, siempre que tengan conexión a internet y una suscripción activa.

DAZN F1 puede contratarse directamente mediante el Plan Motor o a través de otros planes superiores de la plataforma. El canal también está disponible dentro de la oferta de operadores como Movistar Plus+ y Orange, siempre que el paquete contratado incluya DAZN F1.

En Latinoamérica, las alternativas cambian en función del país. En buena parte de la región, la opción principal para seguir el Mundial es ESPN a través de Disney+ Premium, mientras que también se puede recurrir a F1 TV, el servicio oficial de la propia Fórmula 1 que no está disponible para su contratación en España.

En Argentina, la carrera también podrá verse en Fox Sports Argentina, además de ESPN mediante Disney+. En México, las principales opciones serán Sky Sports e Izzi Sports, junto a F1 TV.

Y, por supuesto, en Motorsport.com España podrás seguir toda la jornada con nuestro directo, Live Timing, posiciones y diferencias actualizadas, comentarios vuelta a vuelta, estrategias, incidentes, noticias, declaraciones, fotos y toda la información que vaya dejando el GP de Hungría 2026.

A cuántas vueltas es la carrera del GP de Hungría de F1 2026

La carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 2026 se disputará a un total de 70 vueltas al Hungaroring. El trazado de Mogyoród tiene una longitud de 4,381 kilómetros, por lo que los pilotos completarán una distancia total de 306,63 kilómetros antes de recibir la bandera a cuadros.

Aunque el Hungaroring no es especialmente largo, las vueltas se acumulan rápidamente y el tráfico puede convertirse en una pesadilla. La sucesión casi ininterrumpida de curvas hace que seguir de cerca a otro coche sea complicado, de modo que la gestión de los neumáticos y el momento elegido para detenerse en boxes pueden ser tan importantes como el ritmo puro.

Si la carrera transcurre sin grandes interrupciones, lo normal es que dure alrededor de una hora y media. Sin embargo, un coche de seguridad, una bandera roja o una tormenta inesperada pueden alargar mucho más la tarde en Budapest.

El Hungaroring, un clásico que nunca ha faltado desde 1986

El Gran Premio de Hungría forma parte del calendario de Fórmula 1 desde 1986 y, desde entonces, el Hungaroring no ha faltado ni una sola temporada. Ni siquiera los grandes cambios vividos por el campeonato o la pandemia consiguieron apartarlo del calendario.

El circuito está situado en Mogyoród, a unos 30 kilómetros de Budapest. Tiene 14 curvas, ocho a derechas y seis a izquierdas, y se recorre en sentido horario.

A simple vista puede parecer una pista lenta y poco espectacular, pero los pilotos suelen destacar lo exigente que resulta físicamente. Apenas existen descansos durante la vuelta, las curvas se suceden sin tregua y mantener la concentración durante 70 giros puede convertirse en un auténtico desafío, especialmente bajo el calor del verano húngaro.

La salida también acostumbra a ser uno de los momentos más delicados. La distancia desde la parrilla hasta la primera curva permite utilizar el rebufo y atacar, pero la frenada es cerrada y suele reunir a buena parte del pelotón en muy poco espacio. Allí puede ganarse una carrera… o terminar antes de tiempo.

Qué pilotos han ganado más veces el GP de Hungría de F1

Hablar del Gran Premio de Hungría es hablar inevitablemente de Lewis Hamilton. El británico ha ganado en el Hungaroring en ocho ocasiones, el doble que Michael Schumacher, segundo en el palmarés con cuatro triunfos.

Hamilton también domina las estadísticas de clasificación, con nueve poles, y las de podios, con doce. Ningún otro piloto ha entendido el circuito húngaro con tanta regularidad y durante tantos años.

Entre los pilotos actuales, Max Verstappen ha ganado dos veces en Hungría, mientras que Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri y Lando Norris cuentan con una victoria cada uno.

La de Alonso ocupa un lugar especial en la historia de la Fórmula 1. El asturiano consiguió aquí su primer triunfo en la categoría en 2003, cuando todavía pilotaba para Renault y se convirtió en aquel momento en el ganador más joven de un gran premio.

Ocon también estrenó su casillero en Budapest, en la caótica carrera de 2021, mientras que Piastri logró en 2024 su primera victoria en Fórmula 1. Un año después, Norris se impuso en la edición de 2025.

El Hungaroring, por tanto, no solo premia a los grandes especialistas. También parece tener cierta afición por elegir ganadores inéditos y regalar momentos que terminan marcando carreras enteras.

Cómo llega el Mundial de F1 2026 a la carrera de Hungría

El Gran Premio de Hungría será la undécima carrera de la temporada 2026 y la última antes del parón veraniego. Después de Budapest, los equipos podrán detenerse, analizar lo ocurrido durante la primera mitad del campeonato y preparar el regreso previsto para finales de agosto.

Andrea Kimi Antonelli continúa al frente del Mundial de pilotos después de su victoria en Spa, mientras que Lewis Hamilton y George Russell siguen intentando reducir la diferencia. Mercedes mantiene la ventaja en el campeonato de constructores, aunque Ferrari continúa recortando terreno.

McLaren también ha dado pasos importantes durante las últimas carreras, mientras que Red Bull sigue buscando recuperar la regularidad perdida. En Hungría, un circuito muy distinto a Spa, las diferencias entre los equipos volverán a ponerse a prueba.

Aston Martin será otro de los grandes focos de atención. El equipo ha estrenado en Budapest una profunda evolución del AMR26, denominada informalmente AMR26 ‘B’, y el domingo permitirá comprobar si las sensaciones prometedoras de los entrenamientos pueden trasladarse a una distancia completa de carrera.

Para Fernando Alonso, la cita también tendrá un valor especial. El español vuelve al escenario de su primera victoria en Fórmula 1, aunque esta vez lo hace con un coche renovado y con el objetivo de empezar a dejar atrás una primera mitad de temporada muy complicada para Aston Martin.

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 antes de la carrera en Hungría:

Clasificación del Mundial de equipos de F1 2026 antes de Hungría: