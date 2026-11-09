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Hamilton confirma el fin de la guerra con Leclerc en Ferrari: "Lo hemos solucionado"

Los pilotos de Ferrari mantuvieron una conversación para resolver sus diferencias tras lo ocurrido en el GP de México de F1 y están preparados para pasar página.

Oleg Karpov Isa Fernandes

Publicado: 9 nov 2026, 17:22

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton ha revelado que tanto él como Charles Leclerc han aclarado las cosas en Sao Paulo después de su enfrentamiento en el Gran Premio de México de Fórmula 1 y que las tensiones entre ambos han quedado completamente zanjadas.

Además, el siete veces campeón del mundo insiste en que no fue necesaria la intervención de Fred Vasseur, ya que los propios pilotos resolvieron sus diferencias entre ellos.

"Quiero decir, Fred no ha sido quien ha solucionado las cosas entre Charles y yo", explicó en declaraciones a Sky Sports después de la clasificación en Sao Paulo. "Nos sentamos, hablamos, lo solucionamos y ahora pasamos página. Creo que seguimos teniendo un enorme respeto el uno por el otro".

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"Y me alegro de que hayamos hablado. Ahora seguimos adelante con total normalidad. A veces, en situaciones así, lo único que hace falta es mantener una conversación, y ninguno de los dos ha exigido nada al otro".

Las tensiones surgieron después de la carrera de México, en la que Hamilton consideró que había perdido la oportunidad de ganar por culpa de su compañero de equipo. Leclerc atacó al británico en la primera vuelta, ambos se salieron de la pista y, como consecuencia, la victoria acabó en manos de Max Verstappen.

Vasseur no tuvo la oportunidad de reunirse con ambos pilotos al mismo tiempo en México, por lo que las conversaciones se aplazaron hasta su llegada a Sao Paulo, ya que Leclerc permaneció más tiempo en Europa debido al nacimiento de su hija.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Antes de eso, durante la rueda de prensa del jueves, Hamilton se reafirmó en sus declaraciones de México y confirmó que considera que Leclerc compite contra él de una manera más agresiva que contra cualquier otro piloto. Ahora que ambos han mantenido esa conversación, Hamilton insiste en que pueden dejar atrás lo sucedido.

"Simplemente, los dos hemos expuesto nuestros puntos de vista y hemos hablado de los aspectos en los que podemos mejorar y apoyarnos mutuamente. Así que espero que podamos tener mejores carreras de ahora en adelante", afirmó.

"A veces no pasa nada por estar en desacuerdo"

Leclerc también confirmó que el conflicto está resuelto y que los dos pilotos ya no tienen ningún problema entre ellos.

"Sí, por supuesto", respondió cuando le preguntaron si su relación con Hamilton volvía a ser buena. "Creo sinceramente que, cuando hablamos, las cosas mejoran inmediatamente. Por supuesto que hay tensión, por supuesto que queremos terminar por delante del otro y, a veces, no vamos a hacer las cosas bien".

"Y no pasa nada por estar en desacuerdo de vez en cuando sobre cómo vemos las cosas. Pero, al mismo tiempo, hablar de ello ayuda muchísimo".

"Por mi parte, fui muy directo, por supuesto, y creo que fue bueno hablar. Creo que siempre es necesario hacerlo después de un momento como este".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Creo que todo esto ha adquirido unas dimensiones demasiado grandes, pero también se ha prolongado durante demasiado tiempo. Al mismo tiempo, ha sido una semana muy especial para mí, así que no había podido mantener esas conversaciones antes".

"Y era importante tenerlas, pero ahora considero que es un capítulo cerrado y creo que será importante mirar hacia adelante".

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