Opinión

Fórmula 1 GP de México

Por qué Ferrari debe actuar ya tras vivir su propio episodio de las 'reglas papaya'

Tras el último enfrentamiento entre sus pilotos en el Gran Premio de México de Fórmula 1, Ferrari afronta unas conversaciones incómodas, pero imprescindibles, para conseguir que sus dos líderes trabajen juntos.

Filip Cleeren

Publicado: 5 nov 2026, 9:29

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Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Cierra los ojos e imagina a Lewis Hamilton y Charles Leclerc luchando el próximo año por convertirse en el primer campeón del mundo de Fórmula 1 de Ferrari en dos décadas. ¿Cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza?

Si es una repetición de lo ocurrido el pasado fin de semana en el Gran Premio de México, o de su enfrentamiento en la salida de la carrera de casa de Ferrari en Monza, no eres el único. Si Hamilton y Leclerc no son capaces de luchar este año por las pocas oportunidades que se les presentan de forma intensa, pero respetuosa, una verdadera batalla por el título con el mejor coche de la parrilla corre el riesgo de convertirse en un desastre, con sueños rotos y un equipo dividido.

Ante la ausencia, hasta ahora, de unas reglas de enfrentamiento claras, eso es precisamente lo que Ferrari debe evitar.

A la sombra del histórico título mundial de Andrea Kimi Antonelli a los 20 años, la otra gran historia de México podría haber sido la de una Ferrari que, por fin, aprovechaba la mejora de rendimiento de su monoplaza para conseguir su tercera victoria de 2026. Incluso podría haber firmado un doblete. Algo que habría endulzado un poco los sentimientos agridulces del vicepresidente Piero Ferrari al ver cómo Italia coronaba a su primer campeón del mundo desde 1953, aunque al volante de un coche de un fabricante alemán.

Todo se vino abajo en la curva 4, cuando Hamilton y Leclerc lucharon con tanta intensidad por el liderato que ninguno de los dos consiguió mantenerse dentro de los límites de la pista. Hamilton perdió velocidad y cedió una posición ante Max Verstappen, de Red Bull, mientras que Leclerc nunca estuvo realmente en condiciones de tomar aquella curva, recortó el trazado y acabó colocándose provisionalmente en cabeza.

Leclerc recibió una sanción relativamente benévola de cinco segundos por obtener una ventaja duradera, que terminó costándole el liderato frente a Verstappen, a la postre ganador, en un circuito donde adelantar resulta extremadamente complicado.

Ferrari dejó escapar en México una victoria que parecía al alcance de la mano tras salir desde la pole.

Foto de: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Todo el episodio dejó una imagen muy negativa de Ferrari. Leclerc fue el principal responsable del enfrentamiento en México y, después del incidente en la salida del Gran Premio de Italia, no es la primera vez esta temporada que da la sensación de que el monegasco, que lleva años siendo uno de los pilares de Ferrari, compite con más dureza contra Hamilton que contra los pilotos de otros equipos. Por qué sucede eso es algo que el jefe del equipo, Fred Vasseur, y especialmente sus superiores, quizá deberían intentar averiguar.

Mira:

Las posteriores peticiones de Hamilton para que sancionaran a su compañero tampoco fueron precisamente una muestra de armonía y apuntaron a una frustración más profunda por la ausencia de unas reglas de enfrentamiento claras. Unas normas que Hamilton considera necesarias, principalmente para poner límites a su compañero.

"El tipo tiene 28 años, así que no creo que sea una cuestión de edad. Creo que es una cuestión de mentalidad", afirmó Hamilton. "Es como decir: 'Todo o nada. O gano yo o no gana ninguno de los dos', y no debería ser así. Deberíamos estar consiguiendo ese doblete".

Vasseur estaba claramente furioso por lo que consideraba una falta de respeto hacia las aproximadamente 2.000 personas que trabajan en Maranello y en los circuitos para que Leclerc y Hamilton tengan, precisamente, la oportunidad de luchar por victorias. A pesar de los evidentes progresos técnicos del SF-26, esas oportunidades han sido escasas en 2026, y México no es la primera que el equipo ha desperdiciado.

"Estoy un poco frustrado porque hemos dado un paso adelante importante en términos de rendimiento en las últimas carreras", explicó Vasseur. "Cuando estás primero y segundo en la curva 4, no te imaginas que vas a acabar sin ganar la carrera".

"Esto es precisamente lo que significa el respeto: que no trabajan para sí mismos, sino para un grupo, para muchos patrocinadores, para las 2.000 personas de la empresa. Cuando tuvimos que acelerar el desarrollo de las mejoras, hubo gente trabajando día y noche, y debemos tenerlo presente".

Ferrari sigue con solo dos victorias en la temporada 2026.

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Hay una razón por la que tener dos pilotos con el mismo estatus de número uno es tan poco habitual. No solo es raro que ambos mantengan un nivel tan igualado, en lugar de que uno termine imponiéndose sobre el otro. También es una situación tremendamente incómoda, que conlleva el riesgo de acabar dividiendo al equipo.

Mercedes lo descubrió por las malas en 2016 con Hamilton y Nico Rosberg. McLaren también lo experimentó durante las dos últimas temporadas, cuando Lando Norris y Oscar Piastri comenzaron a disputarse las victorias y, el año pasado, el campeonato del mundo. Y aunque el equipo recibió críticas por su manera de gestionar la situación, Andrea Stella y Zak Brown consiguieron, en líneas generales, que las cosas funcionaran, hasta el punto de que ambos pilotos siguen siendo capaces de convivir pese a algunos episodios de tensión, como el más reciente en el Gran Premio de Singapur.

El incidente de Ferrari del pasado fin de semana guardó un parecido sorprendente con lo ocurrido en el Gran Premio de Italia de 2024, cuando una maniobra agresiva de Piastri sobre Norris en la segunda chicane hizo que este último perdiera velocidad y cediera la segunda posición ante Leclerc. El monegasco terminó ganando aquella carrera, mientras McLaren dejaba escapar una victoria que parecía tener en sus manos. Aquello provocó conversaciones a puerta cerrada y la aparición pública de las ya famosas 'reglas papaya' de McLaren.

Si la carrera de Monza de este año fue el primer aviso para Ferrari, lo de México parece haber sido el particular momento de las 'reglas papaya' de Maranello. Y aunque Leclerc carga con la mayor parte de la culpa por su agresividad y por perder de vista los intereses generales del equipo, tampoco merece ser demonizado.

Al fin y al cabo, eso es precisamente lo que un piloto de carreras lleva en su ADN. Si ocurrió lo de México fue porque la dirección del equipo permitió que sucediera y no estableció unos límites suficientemente claros después de los acontecimientos de Monza, o porque no fue capaz de hacer que Leclerc entendiera el mensaje.

Lo que viene ahora será incómodo. Pero con Leclerc y Hamilton comprometidos con Ferrari de cara al futuro, y con Maranello decidido a aprovechar los progresos de 2026 como trampolín para luchar por el título el próximo año, precisamente por eso resulta tan importante mantener esas conversaciones ahora.

Una marca con la historia y el prestigio de Ferrari lo exige. Está por encima de cualquiera de sus dos pilotos.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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