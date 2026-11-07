Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Leclerc, sobre el lío con Hamilton: "Ha habido muchas cosas, probablemente demasiadas"

Charles Leclerc da por zanjada la polémica con Hamilton tras reunirse con él y Vasseur en Brasil. El monegasco admite que necesitaban hablar después del enfrentamiento de México.

Pol Hermoso

Editado: 7 nov 2026, 23:07

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Charles Leclerc regresó al paddock con una hija recién nacida y una conversación pendiente. La primera convirtió su semana en inolvidable; la segunda debía ayudar a Ferrari a dejar atrás un Gran Premio de México que seguía haciendo ruido en Brasil. Después de sentarse con Lewis Hamilton y Fred Vasseur el jueves por la noche, el monegasco considera que ya se ha hablado suficiente. Ahora quiere pasar página.

Su ausencia en el día de medios de Interlagos, tras el nacimiento de Bianca, había dejado la polémica sin una nueva respuesta por su parte. Hamilton sí había hablado, y con pocas ganas de rebajar el tono: insistió en que su compañero lucha con mayor dureza contra él que contra otros rivales, recordó sus batallas con Sebastian Vettel y Carlos Sainz y reclamó conversaciones para evitar que Ferrari volviera a pagar las consecuencias.

La reunión llegó esa misma noche. Y, cuando Leclerc compareció ante los medios después de los Libres 2 del viernes, su mensaje fue bastante distinto al de su compañero la jornada anterior: para él, el asunto está resuelto.

"Sí, creo que estuvo muy bien hablar todos juntos. Obviamente, para mí ha sido una semana un poco loca, en el buen sentido, porque he sido padre por primera vez. Así que no habíamos tenido necesariamente tiempo para hablar", explicó.

Leclerc reconoció que esa conversación era necesaria para abordar la frustración que pudiera quedar después de México. Pero dio por terminado el capítulo: "Ahora siento que está completamente zanjado y no creo que debamos seguir hablando demasiado de ello de aquí en adelante".

El origen del incendio estaba en la primera vuelta del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los dos Ferrari se fueron fuera de pista mientras peleaban por el liderato, Leclerc conservó la primera posición y recibió cinco segundos de sanción, mientras Verstappen aprovechaba para superar a Hamilton. Una situación que complicó una carrera que la Scuderia había empezado con opciones de doblete y que acabó ganando el piloto de Red Bull.

En Brasil, sin embargo, Leclerc evitó volver a discutir quién había dejado espacio, quién había frenado demasiado tarde o quién tenía más motivos para estar enfadado. Tampoco entró a rebatir las comparaciones de Hamilton con sus anteriores compañeros. Su respuesta fue insistir en que la conversación interna ya había cumplido su función.

Leclerc: "Hemos hablado y está zanjado"

"Obviamente, ha habido muchas cosas, probablemente demasiadas, durante la última semana. Hemos hablado. Creo que todo está zanjado y ahora tengo ganas de centrarme en el resto del fin de semana", añadió.

Es la misma página que Vasseur quiere pasar. El jefe de Ferrari confirmó que había reunido a ambos pilotos y les recordó que los intereses del equipo deben estar por delante de los individuales. No les exige ser mejores amigos, pero sí trabajar como profesionales y respetarse en pista.

Leclerc, al menos ante los micrófonos, dio el asunto por cerrado. No detalló los acuerdos ni anunció nuevas reglas para sus duelos con Hamilton. La conversación que faltaba ya se ha producido; comprobar cuánto dura la calma dependerá de lo que ocurra cuando vuelvan a encontrarse sobre el asfalto.

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