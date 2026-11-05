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Hamilton vuelve a cargar contra Leclerc: "Con Vettel y Sainz hacía lo mismo"

Una semana después de su enfrentamiento con Charles Leclerc en el GP de México de F1, Lewis Hamilton insiste en que Ferrari necesita más conversaciones para evitar perjudicar al equipo.

Filip Cleeren

Editado: 5 nov 2026, 19:10

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Lewis Hamilton insiste en que Ferrari necesita seguir hablando para aclarar sus normas de convivencia en pista, al tiempo que respalda las afirmaciones de que Charles Leclerc compite de forma más agresiva contra él que contra los pilotos de otros equipos.

Hamilton y Leclerc protagonizaron un enfrentamiento en la primera vuelta de la carrera del pasado fin de semana en México, cuando ambos pilotos se salieron de la pista en la curva 4. Aquello acabó brindando a Max Verstappen una oportunidad de oro para arrebatarles la victoria y privó a Ferrari de un posible doblete, ya que sus dos pilotos terminaron segundo y cuarto.

Hamilton se mostró indignado por la agresividad con la que Leclerc luchó en la primera vuelta, especialmente porque el monegasco consiguió mantenerse por delante de forma definitiva después de saltarse la curva 4. Leclerc solo recibió una penalización de cinco segundos por obtener una ventaja duradera, ya que las circunstancias atenuantes redujeron el castigo de diez a cinco segundos.

Su batalla en México alimentó todavía más las sospechas de que Leclerc parece competir con mayor dureza contra su compañero de equipo que contra cualquier otro piloto. Y es que, en el Gran Premio de Singapur, el monegasco había levantado el pie en la salida pese a encontrarse completamente por el interior del poleman, Verstappen. Eso sí, Leclerc sí que luchó con agresividad contra el neerlandés en el posterior Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, donde adelantó al piloto de Red Bull por el exterior de las eses de COTA.

Cuando le preguntaron si él también había percibido que Leclerc compite con más dureza contra él que contra otros pilotos, el siete veces campeón del mundo respondió: "Sí. Veo lo mismo que vosotros. En Singapur estaba completamente por el interior en la curva 1, había ganado la posición de líder y levantó el pie. Fue claramente diferente".

"Pero, quiero decir, si te fijas en sus compañeros de equipo, pasó lo mismo con Sebastian [Vettel]. Pasó lo mismo con Carlos [Sainz]".

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Con los ánimos todavía caldeados, Hamilton exigió conversaciones para aclarar las normas de convivencia del equipo y advirtió de que podrían surgir "grandes problemas" para la escudería. Según ha podido saber Motorsport.com, el jefe del equipo, Fred Vasseur, habló brevemente con ambos pilotos, aunque por separado, después de considerar que lo sucedido en México había supuesto una falta de respeto hacia las 2.000 personas que trabajan en Ferrari.

Sin embargo, como Vasseur regresó a Europa entre las dos carreras y Leclerc pasó tiempo con su familia tras el nacimiento de su hija, Hamilton asegura que todavía quedan conversaciones pendientes.

"Naturalmente, estaba frustrado y sigo estándolo", afirmó cuando Motorsport.com le preguntó si veía lo sucedido en México de otra manera ahora que habían tenido tiempo para calmarse. "Así que tenemos que hablar. Tendremos esas conversaciones cuando haya tiempo para ello".

"Tuvimos una oportunidad de ganar para el equipo. El equipo ha hecho un trabajo increíble introduciendo mejoras este año y creo que han hecho una labor extraordinaria. Hemos sumado más puntos que cualquier otro equipo en las últimas tres o cuatro carreras. Podríamos haber conseguido fácilmente un doblete, así que tenemos que trabajar para asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder".

Hamilton también recibió críticas por pedir abiertamente una sanción mayor para su compañero de equipo que los cinco segundos que tuvo que cumplir en su parada en boxes, ya que saltarse la curva le había proporcionado a Leclerc una ventaja mucho mayor en un circuito en el que adelantar resultó extremadamente complicado.

Sin embargo, el británico de 41 años aseguró que "no van a hacerme callar".

"No me importa demasiado lo que piense la gente sobre lo que he dicho. Soy una persona que muestra abiertamente sus sentimientos y digo lo que siento en cada momento", explicó.

"Vi que alguien decía que las cosas que digo están calculadas, y quiero rebatirlo con el hecho de que, cuando estás en plena carrera, tienes unas pulsaciones de unas 170 por minuto. Estás conduciendo a 320 kilómetros por hora. No tienes tiempo para calcular lo que dices ni para pensar en lo que van a escribir los medios de comunicación. No piensas en eso".

"Por supuesto, hay veces que dices cosas de las que quizá después puedas arrepentirte, pero yo no me arrepiento, y nunca voy a disculparme por ser auténtico y sincero. No van a hacerme callar. Nunca jamás han conseguido hacerme callar. El equipo no me ha pedido que deje de decir nada, y así son las cosas".

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