Fórmula 1 GP de México

Rosberg critica la gestión de Ferrari con Hamilton y Leclerc: "Las instrucciones no son claras"

El campeón del mundo de 2016 opina sobre los recientes choques entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc

Benjamin Vinel

Editado: 6 nov 2026, 14:28

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Nico Rosberg sabe un par de cosas sobre cómo es competir codo a codo con Lewis Hamilton al volante del mismo coche de Fórmula 1.

Ambos fueron compañeros durante cuatro años en Mercedes, donde tuvieron una intensa rivalidad, pero ahora Hamilton compite para Ferrari junto a Charles Leclerc, un dúo que en algunas ocasiones ha vivido tensión por las órdenes de equipo y varios toques en la pista.

Hamilton acabó en la grava en la salida en Monza, mientras que en la primera vuelta en México ambos se salieron de la pista mientras luchaban por el liderato, allanando el camino para que Max Verstappen arrebatara la victoria a Ferrari.

Aunque el director del equipo, Fred Vasseur, expresó con dureza su frustración, Rosberg no cree que la Scuderia haya gestionado el duelo interno demasiado bien.

Al referirse al Gran Premio de Mónaco de 2016, cuando Rosberg dejó pasar a su rival por el título, Hamilton, para que este persiguiera a Daniel Ricciardo en busca de la victoria, el alemán explicó que Mercedes había creado las condiciones adecuadas para una cooperación más sana entre ellos.

"Fue muy fácil, porque Toto Wolff y el equipo hicieron un gran trabajo a la hora de aclarar las directrices de carrera del equipo", dijo el campeón del mundo de 2016 en el podcast 'Beyond The Grid'. "Está muy claro: si el equipo está dispuesto a renunciar a la victoria, llega un momento en el que hay que pilotar como un equipo y dejar de hacerlo como rivales por el título. Estaba muy claro".

"En Mónaco no me iba bien porque tenía la visera tan empañada que no veía por dónde iba. Iba muy lento, Ricciardo se alejaba, así que estaba muy claro que corríamos el riesgo de perder la victoria. Por eso, está muy claro que hay que pensar como un equipo y que Hamilton tiene que tener una oportunidad, así que hay que dejarle pasar", dijo.

Más al respecto:

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid

Foto: Mercedes AMG

"Fue muy doloroso, pero no es tan grave cuando las instrucciones están claras, eso es muy importante: que las instrucciones estén claras de antemano, algo que, por ejemplo, Ferrari no está haciendo lo suficientemente bien en estos momentos, porque las instrucciones no son lo bastante claras y entonces se producen estas discusiones entre los pilotos. Simplemente tiene que estar claro".

"Además, nosotros tampoco lo hicimos a la perfección en su momento. En este caso sí lo hicimos, pero donde no lo hicimos a la perfección fue en las luchas rueda a rueda. Nunca se puede entrar lo suficiente en detalles en lo que respecta a las luchas en pista para dejar claro quién tiene la culpa y cuándo".

"Lo intentamos, estábamos bastante avanzados en la elaboración de nuestro propio reglamento para las disputas rueda a rueda, pero no era lo suficientemente detallado y siempre había ambigüedad, en todas y cada una de las ocasiones, también porque Lewis es tremendamente inteligente en las disputas rueda a rueda, así que nunca fue culpa suya al 100%, pero a veces sí era culpa mía al 100%", añadió.

Dejando de lado los casos en los que "simplemente" se empujaban mutuamente fuera de la pista, Hamilton y Rosberg llegaron a chocar en tres ocasiones durante su etapa en el equipo Mercedes: Bélgica de 2014, España 2016 y Austria 2016. En dos de las tres carreras, la victoria se les escapó.

Mercedes acabó implantando una sencilla norma para disuadirles de chocar innecesariamente: tendrían que compartir el coste de cualquier colisión, lo que, según Rosberg, le costó 360.000 euros en una ocasión.

Lewis Hamilton, con el Mercedes AMG F1 W07 Hybrid, y Nico Rosberg, con el Mercedes AMG F1 W07 Hybrid, chocan en la primera vuelta

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

El alemán explicó que el presidente no ejecutivo de Mercedes, Niki Lauda, tuvo un papel importante a la hora de mantener un cierto nivel de armonía entre él y Hamilton.

"Paddy [Lowe, director ejecutivo] es una persona reacia al riesgo", dijo Rosberg. "Como persona, intenta evitar la confrontación, por lo que no es lo ideal que sea él quien tenga que gestionar una discusión tras un incidente, ya que, a menudo, optaría por el camino más fácil: en lugar de abordar el tema como es debido y enfrentarse a nosotros, elegiría el camino de menor resistencia, lo cual no es lo ideal".

"Era mejor cuando Toto y Niki se involucraban. Niki intervino bastantes veces; era un gran mediador, porque todos lo apreciábamos".

"Se le daba muy bien conseguir que cada uno de nosotros asumiera al menos una parte de la responsabilidad, y eso nos unía más. Cuando no era culpa al 100% del otro, Niki lograba que los dos dijéramos: 'Sí, vale, en eso estoy de acuerdo, quizá cerré la puerta un poco tarde'. Y entonces Lewis decía: 'Sí, estoy de acuerdo, fui muy agresivo', o lo que sea".

"Eso empezó a unirnos y a llevarnos a un punto en el que podíamos sentarnos juntos y decir: 'Vale, intentemos pasar página'", concluyó.

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